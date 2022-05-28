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Прямой угрозы штурма Славянска нет, однако наступление продолжается, - глава ВГА Лях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

Наступление на Славянск продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил в эфире информационного марафона председатель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"За эту неделю уже трижды обстреливался город, жертв удалось избежать. Призываем людей к эвакуации. Действительно наступление продолжается. То, что по всем трем направлениям идут бои, особенно в стороне Лимана, - это действительно так", - отметил он.

При этом он добавил, что прямой угрозы штурма Славянска нет.

В настоящее время, как отметил Лях, в Славянске и громаде остается около 30 тысяч гражданских.

"До военных действий около 100 тысяч человек проживали в городе и громаде, а сейчас уже где-то 30 тысяч. Мы призываем людей эвакуироваться, выезд из города безопасен в направлении Днепра и далее. Фактически каждый день выходят автобусы, вчера выехало 50 человек, позавчера 90. Для тех, кто хочет уехать, мы такую возможность предоставляем", - сообщил глава ВГА.

Также читайте: Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск, - Генштаб ВСУ
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Ну вот от Изюма уже и до Славянска дошли.Но никто тебе не скажет Изюм уже сдан.Во ВМВ Левитан объявлял " Город сдан",даже этого нету.
Я даже знаю кто виноват во всём-Запад,а особенно Германия.
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28.05.2022 12:02 Ответить
Наступ від Лимана, зі сходу. Ізюм, слава ЗСУ, заблоковано.
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28.05.2022 12:21 Ответить
В нас є свій "Лєвітан " - люся абдрістовіч.
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28.05.2022 17:45 Ответить
Народ ну не будуть вони масово евакуйовуватись

Це переселені москалі які тільки чекають поки прийде русскій мір це треба прийняти

Вони ненавидять все українське
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28.05.2022 13:25 Ответить
де бачили переселених москалів ? тут на сході вати хватае як кажуть семья не без урода но дуже багато і за Украіну
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28.05.2022 13:31 Ответить
В Херсоні мерзота вже заселяється у порожні квартири.
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28.05.2022 17:54 Ответить
 
 