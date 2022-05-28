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Прямої загрози штурму Слов'янська немає, однак наступ триває, - голова ВЦА Лях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

Наступ на Слов'янськ триває.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив в ефірі інформаційного марафону голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

При цьому він додав, що прямої загрози штурму Слов'янська немає.

На цей час, як зазначив Лях, в Слов'янську і громаді залишається близько 30 тисяч цивільних.

"До військових дій близько 100 тисяч людей проживали в місті і громаді, а зараз вже десь 30 тисяч. Ми закликаємо людей евакуюватися, виїзд з міста безпечний в напрямку Дніпра і далі. Фактично кожен день виходять автобуси, вчора виїхало 50 осіб, позавчора 90. Для тих, хто хоче виїхати, ми таку можливість надаємо", - повідомив голова ВЦА.

Дивіться: Окупанти касетними снарядами обстріляли Слов'янськ, ніхто не постраждав, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Ну вот от Изюма уже и до Славянска дошли.Но никто тебе не скажет Изюм уже сдан.Во ВМВ Левитан объявлял " Город сдан",даже этого нету.
Я даже знаю кто виноват во всём-Запад,а особенно Германия.
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28.05.2022 12:02 Відповісти
Наступ від Лимана, зі сходу. Ізюм, слава ЗСУ, заблоковано.
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28.05.2022 12:21 Відповісти
В нас є свій "Лєвітан " - люся абдрістовіч.
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28.05.2022 17:45 Відповісти
Народ ну не будуть вони масово евакуйовуватись

Це переселені москалі які тільки чекають поки прийде русскій мір це треба прийняти

Вони ненавидять все українське
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28.05.2022 13:25 Відповісти
де бачили переселених москалів ? тут на сході вати хватае як кажуть семья не без урода но дуже багато і за Украіну
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28.05.2022 13:31 Відповісти
В Херсоні мерзота вже заселяється у порожні квартири.
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28.05.2022 17:54 Відповісти
 
 