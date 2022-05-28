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Новости Война в Украине
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Зеленский о перспективах смены власти в РФ: Они все боятся Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Смена власти в России сейчас вряд ли возможна. Окружение сильно связано с преступлениями и боится Путина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я вижу, что эта команда работает вместе в течение многих лет, и я думаю, что они сильно связаны. На многих уровнях. Из-за их многочисленных действий и преступлений", - сказал он.

В частности, Зеленский напомнил о преступлениях России в Украине.

"Они переплетены. Я не уверен, что сейчас возможно изменение власти. Думаю, они все боятся Путина", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+18
А ти боїшся Пороха більше ніж *****.
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28.05.2022 12:31
+11
про свою перспективу найперш помізкуй, хоча б про рояль подбай....
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28.05.2022 12:27
+10
"Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …

На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .

Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
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28.05.2022 13:10
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про свою перспективу найперш помізкуй, хоча б про рояль подбай....
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28.05.2022 12:27 Ответить
А ти боїшся Пороха більше ніж *****.
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28.05.2022 12:31 Ответить
Тут наші влади дуже схожі...
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28.05.2022 12:35 Ответить
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую»
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28.05.2022 12:43 Ответить
Вони набагато більше бояться, щоб президентом не став такий як ти.
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28.05.2022 12:44 Ответить
Так он дюже храбрый.
В Крыму мы бы все костьми легли!
А може его устроит на Даунбасе откопытится?
А даже не против памятника Вовчику,где небудь в лесу+медаль гыроя.
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28.05.2022 12:44 Ответить
екстраполяція
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28.05.2022 12:52 Ответить
треуголку на клопа не забуваемо - він в ній як по четвертій
таки прийшов і вмер за крим разів 8, включяя 3 попередніх до відбулававлевання, коли не прийшов і підарасом став,
а міг би буть навіть механіком водіем танка!
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28.05.2022 12:55 Ответить
Тарас Чорновіл . А Стефанчук, який підписав розпорядження про поїздку у Вільнюс на засідання Парламентської Асамблеї НАТО української парламентської делегації, до якої входить Петро Порошенко, після окрику завгоспа єрмака або й когось із його шестірок раптово обіsрався й досі не може вийти на зв'язок з депутатами. Як вам парламентсько-президентська республіка, де голова парламенту - дрібне попихайло на побігеньках у якогось канцеляриста з зеленої опи. Ви ще не зрозуміли, куди ми вже припливли?







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28.05.2022 13:05 Ответить
Ніхрена собі дрібне, свинособака
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28.05.2022 14:49 Ответить
юдеї завжди хочуть вийти сухими з води і це не тільки в Україні, а й в будь-якій державі, а вони скрізь, де пахне грішми та гешефтом.
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28.05.2022 13:08 Ответить
"Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …

На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .

Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
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28.05.2022 13:10 Ответить
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28.05.2022 13:42 Ответить
Зеленский, ты про свои злочины начинай уже задумываться
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28.05.2022 13:43 Ответить
вони не бояться не самого *****, а того, що без нього ********* розпадеться
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28.05.2022 14:05 Ответить
а не дати лі бубі пізди, шо б до тями прийшов і на землю спустився?
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28.05.2022 14:42 Ответить
Його й грають тепер, як (а чому ЯК?) голімого підара. Понти навіть для ОТАКИХ- то святе. Підарське гоніво аби про що ,щоб не про нього- повію.
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28.05.2022 17:11 Ответить
так ты и сам боишься ***** - балабол зеленый
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28.05.2022 14:45 Ответить
Зелене сикло, ти боїшься путіна
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28.05.2022 14:51 Ответить
сцыкуны. короче. но оркистан грабят.
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28.05.2022 15:08 Ответить
Олег Шарп: "МИ ВОЮЮЄМО НЕ ПРОТИ ПУТІНА, А ПРОТИ ВСІХ РОСІЯН.
Тому, що з кожним днем дії кремлівського вилупка в Україні підтримує все більше населення. Попри десятки тисяч смертей власних солдат.
У пропаганду соловйових та скабєєвих кинуто мільярдні кошти. Вміле спотворення фактів - не головний фактор успіху ворога на цьому полі бою. Факти тут вторинні. Їх пропаганда звертається до емоцій та почуттів людей, тому інструмент пропаганди універсальний і чудово працює і для релігійних фанатиків Сходу, і для освічених європейців".
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28.05.2022 15:32 Ответить
Щодо того, що Порох не зміг виїхати - нічого страшного немає - може просто з"єднатись із ними по відео-звязку. Звичайно, що пряма присутність допомогла би йому працювати краще для України.
А щодо того, що не буде перевороту в кацапстанії, то путлєр все зробив для того, щоби навколо себе створити команду вірно відданих йому.
Ну от скажіть, який переворот може бути в пн кореї? Ви собі можете це уявити? Багато людей - ні.
Ось саме через це там ніколи не буде перевороту.
Коли говориться про кацапстанію, то треба її прирівнювати до пн кореї. І цим все буде сказано.
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28.05.2022 16:15 Ответить
диктатора всі бояться і всі диктатори чіпляються за трон до останнього, або поки не помруть, або поки їх не винесе розлючений озброєний натовп, але у випадку з Росією це неможливо і Білорусія свій шанс теж вже прогаяла.
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29.05.2022 00:45 Ответить
 
 