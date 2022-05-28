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Зеленский о перспективах смены власти в РФ: Они все боятся Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Смена власти в России сейчас вряд ли возможна. Окружение сильно связано с преступлениями и боится Путина.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я вижу, что эта команда работает вместе в течение многих лет, и я думаю, что они сильно связаны. На многих уровнях. Из-за их многочисленных действий и преступлений", - сказал он.
В частности, Зеленский напомнил о преступлениях России в Украине.
"Они переплетены. Я не уверен, что сейчас возможно изменение власти. Думаю, они все боятся Путина", - сказал Зеленский.
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И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую»
В Крыму мы бы все костьми легли!
А може его устроит на Даунбасе откопытится?
А даже не против памятника Вовчику,где небудь в лесу+медаль гыроя.
таки прийшов і вмер за крим разів 8, включяя 3 попередніх до відбулававлевання, коли не прийшов і підарасом став,
а міг би буть навіть механіком водіем танка!
На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .
Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
Тому, що з кожним днем дії кремлівського вилупка в Україні підтримує все більше населення. Попри десятки тисяч смертей власних солдат.
У пропаганду соловйових та скабєєвих кинуто мільярдні кошти. Вміле спотворення фактів - не головний фактор успіху ворога на цьому полі бою. Факти тут вторинні. Їх пропаганда звертається до емоцій та почуттів людей, тому інструмент пропаганди універсальний і чудово працює і для релігійних фанатиків Сходу, і для освічених європейців".
А щодо того, що не буде перевороту в кацапстанії, то путлєр все зробив для того, щоби навколо себе створити команду вірно відданих йому.
Ну от скажіть, який переворот може бути в пн кореї? Ви собі можете це уявити? Багато людей - ні.
Ось саме через це там ніколи не буде перевороту.
Коли говориться про кацапстанію, то треба її прирівнювати до пн кореї. І цим все буде сказано.