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Зеленський про перспективи зміни влади в РФ: Вони всі бояться Путіна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зміна влади в Росії наразі навряд чи можлива. Оточення сильно пов'язане злочинами і боїться Путіна.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню NOS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їхні численні дії і злочини", - сказав він.
Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.
"Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
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+11 Анатолій Готич
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+10 Saskia Jansen
показати весь коментар28.05.2022 13:10
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И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую»
В Крыму мы бы все костьми легли!
А може его устроит на Даунбасе откопытится?
А даже не против памятника Вовчику,где небудь в лесу+медаль гыроя.
таки прийшов і вмер за крим разів 8, включяя 3 попередніх до відбулававлевання, коли не прийшов і підарасом став,
а міг би буть навіть механіком водіем танка!
На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .
Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
Тому, що з кожним днем дії кремлівського вилупка в Україні підтримує все більше населення. Попри десятки тисяч смертей власних солдат.
У пропаганду соловйових та скабєєвих кинуто мільярдні кошти. Вміле спотворення фактів - не головний фактор успіху ворога на цьому полі бою. Факти тут вторинні. Їх пропаганда звертається до емоцій та почуттів людей, тому інструмент пропаганди універсальний і чудово працює і для релігійних фанатиків Сходу, і для освічених європейців".
А щодо того, що не буде перевороту в кацапстанії, то путлєр все зробив для того, щоби навколо себе створити команду вірно відданих йому.
Ну от скажіть, який переворот може бути в пн кореї? Ви собі можете це уявити? Багато людей - ні.
Ось саме через це там ніколи не буде перевороту.
Коли говориться про кацапстанію, то треба її прирівнювати до пн кореї. І цим все буде сказано.