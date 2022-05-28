Зеленський про перспективи зміни влади в РФ: Вони всі бояться Путіна

Зміна влади в Росії наразі навряд чи можлива. Оточення сильно пов'язане злочинами і боїться Путіна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню NOS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їхні численні дії і злочини", - сказав він.

Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.

"Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна", - сказав Зеленський.

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