Военная техника РФ оснащена американскими микрочипами, - ГУР МО

Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, производимой в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий.

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