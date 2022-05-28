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Военная техника РФ оснащена американскими микрочипами, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, производимой в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.
Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий.
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+37 Nik Home 379c842c
показать весь комментарий28.05.2022 12:28
+30 Федя Рашпиль 20835d0e
показать весь комментарий28.05.2022 12:43
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Это ж какую огромную работу слуга провёл!
Ничего не скроется от пронзительного взгляда!
проклятые америкосы обеспечивают выпуск оружия в паРаше и наживаются на войне...
настоящий зразведчик.
кроме квартала95 там уйма срани...
Олег Іванів 00188d35
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Реєстрація: 28.05.2022
Наскільки я знаю, у США мікрочіпи взагалі не роблять - все виробництво перенесено в Китай і Тайвань... Там зараз через пожежу на якомусь тайванському заводі навіть для легкових машин дефіцит мікрочіпів, бо у Америці їх не роблять.
https://focus.ua/uk/auto/507300-sotni-novenkih-ford-bronco-pripadayut-snegom-na-sklade-ih-ne-mogut-dostavit-pokupatelyam
сисегвышек 5G не раскрыта. КГ/АМ.
невже не зрозуміло наша влада створює диктатуру.
https://www.youtube.com/watch?v=cnlRXlk0mNk
шото инфоговно в последнее время, когда уже намечается провал Московии, так и попёрло изо всех щелей некоторых владных кабинетов.. походу, ой как не зря прямый, 5, еспресо подсуетились закрыть ермак-, портн- и татар-овцы..
Зеленский, конечно, не вкурсе, что твориться в его ж ОПе..
патриоты в СБУ, вы ещё живы там?.. держитесь.. документируйте всё, будь ласка..(