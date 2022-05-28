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Військова техніка РФ оснащена американськими мікрочіпами, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки виробленої в США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.

Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій.

Читайте: Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів, що перебувають на передовій, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Во Буданов!
Это ж какую огромную работу слуга провёл!
Ничего не скроется от пронзительного взгляда!
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28.05.2022 12:28
+30
ОЙ БОЮСЬ НЕ ОДНИМ !
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28.05.2022 12:43
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нету уже импортозамещения. Там у них щас "технологический суверенитет"
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28.05.2022 12:26 Відповісти
Корпус китайский, а кристалл - американский или тайваньский, как вариант.
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28.05.2022 12:45 Відповісти
купується якась давно існуюча фірма, умовно, в Африці, через яку закупляється партія тих чипів під благовидним приводом, далі все це вантажиться на ішака і відправляється в засніжену нігерію
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28.05.2022 13:03 Відповісти
kacap , pishi koroche : oruzhie UA nedajut - vse kupljeni !!! ***** za korabljom poshol
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28.05.2022 15:18 Відповісти
Не скІгли !
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28.05.2022 16:40 Відповісти
Во Буданов!
Это ж какую огромную работу слуга провёл!
Ничего не скроется от пронзительного взгляда!
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28.05.2022 12:28 Відповісти
а подтекст этого:

проклятые америкосы обеспечивают выпуск оружия в паРаше и наживаются на войне...

настоящий зразведчик.
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28.05.2022 15:05 Відповісти
Ніякі чіпи не замінять добре законспірованого агента Буданова.
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28.05.2022 16:44 Відповісти
Смекалка
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28.05.2022 12:29 Відповісти
ОЙ БОЮСЬ НЕ ОДНИМ !
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28.05.2022 12:43 Відповісти
то не чіп, то дейл. він всігда спішить параші на помощь. )
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28.05.2022 12:44 Відповісти
"чип" у нас - гарант, он и в мультике дурковатый... по канонам.
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28.05.2022 13:17 Відповісти
и не одним
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28.05.2022 12:45 Відповісти
каким одним - если ты имеешь ввиду один квартал95 - то ты ошибаешься.
кроме квартала95 там уйма срани...
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28.05.2022 15:06 Відповісти
Ніпрафда ви всьо врьоті, аміріканси дєрутся за єду, у міня друг із дітройта!
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28.05.2022 12:31 Відповісти
Вопрос - откуда взялись эти микрочипы? Разведка просто обязана этим заинтересоваться.
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28.05.2022 12:33 Відповісти
Та вони можуть бути універсальні, підходити і до бойових, і до пасажирських вертольотів, до ракети і якого-небудь супержета...
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28.05.2022 12:34 Відповісти
Для чого тут розвідка ? Кацапи з часів совка нічого свого не зробили . А купували раніше за газо-нафто гроші .
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28.05.2022 12:50 Відповісти
куплены легально на территории США. Потом по цепочке попадают в разные "дома дружбы", из которых в дипломатические представительства, и диппочтой едут в балалайню. Эта схема действует во всех странах, где есть дипломаты кацапии. Микрочипы может приобрести алжирское или чилийское предприятие, но в конечном итоге микрочипы приезжают в балалайню.
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28.05.2022 13:23 Відповісти
Буданов це вєщає з того будинку російського агента Стрелковського, чи вже віїхав звідти "щоб кантору не палить"?
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28.05.2022 12:33 Відповісти
І що тут дивного. На аліекспрес купа чіпів американських виробників продається.
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28.05.2022 12:34 Відповісти
Угу, у Вас и танки в любых овощных продают, кацапе
Олег Іванів 00188d35

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Реєстрація: 28.05.2022
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28.05.2022 12:56 Відповісти
Резервы подтягиваются
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28.05.2022 13:51 Відповісти
Якщо в електроніці повний нуль, то не треба писати про танки.
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28.05.2022 15:44 Відповісти
Цю електроніку кацапи видрали з вкрадених пральних машин та іншої побутової техніки.
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28.05.2022 12:36 Відповісти
Уточнення, чіпи саме made in USA чи все-таки made in China, але американських компаній? Бо це трохи різні речі!
Наскільки я знаю, у США мікрочіпи взагалі не роблять - все виробництво перенесено в Китай і Тайвань... Там зараз через пожежу на якомусь тайванському заводі навіть для легкових машин дефіцит мікрочіпів, бо у Америці їх не роблять.
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28.05.2022 12:36 Відповісти
В США производят микросхемы и многое другое, предназначенное исключительно для внутреннего рынка, Минобороны, ракетной отрасли и спецслужб. Эти микросхемы и становятся предметом охоты многих разведок мира. Учитывая, сколько вывезли авиакомпании россии средств радиоэлектроники, добытые сотнями «дипломатов» рф в США, можно предположить, что ещё многие годы ракетостроение расеюшки будет работать без перебоев.
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28.05.2022 12:53 Відповісти
Делают чипы в США, и очень много. Тот же Интел, и не только.
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28.05.2022 12:53 Відповісти
Значить мало роблять, бо в них останнім часом ось таке часто буває...
https://focus.ua/uk/auto/507300-sotni-novenkih-ford-bronco-pripadayut-snegom-na-sklade-ih-ne-mogut-dostavit-pokupatelyam
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28.05.2022 13:21 Відповісти
Сейчас ни одна страна мира не делает всей компонентной базы.
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28.05.2022 13:55 Відповісти
Пустодзвон
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28.05.2022 12:37 Відповісти
Ротшильд контролює паРашу та Україну,нічого дивного,хранцюзський макарон теж його лялька,але гої думають що вони б'ються за незалежність,ви всі пішаки у іграх сіоністів,від вас звільняють землю вашими руками.
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28.05.2022 12:37 Відповісти
Адепт теорії змов?
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28.05.2022 12:41 Відповісти
Якщо читаєш книжки, то пошукай десь в мережі "Легкий спосіб кинути вірити в усяку *****".
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28.05.2022 13:15 Відповісти
Ти, спочатку, навчись коми правильно ставити, анал ітик.
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28.05.2022 13:28 Відповісти
А книга называлась "Как править миром не привлекая внимание санитаров"? Как-же, как-же, ваша настольная книга.
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28.05.2022 14:56 Відповісти
Ні, то у нього води в крані нема - три місяці немитий ходить, смердить, як купа гною.
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28.05.2022 13:25 Відповісти
Тема сисег вышек 5G не раскрыта. КГ/АМ.
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28.05.2022 12:50 Відповісти
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28.05.2022 13:09 Відповісти
Авжеж, авжеж. І пуйло теж виконує накази Ротшильдів, бо таємний єврей і носить під лисиною імплантовану бронекіпу.
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28.05.2022 13:13 Відповісти
То не для вас написано,ваш рівень то 95анал та Голобородько.
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28.05.2022 13:20 Відповісти
А чому Ротшильд, а не рептілоїди?))
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28.05.2022 13:19 Відповісти
Не нужно недооценивать врага.Они могут легко создать аналог тех двух,трёх микрочипов, на лампах в перемешку с транзисторами,погрузить это всё на ИЛ-76 и от него прокинуть кабель,толщиной в руку,до Ка-52.И спокойно,в спарке,полетят на задание.
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28.05.2022 12:37 Відповісти
Та ясно що цей будановський вскукарєк навмисний.
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28.05.2022 12:42 Відповісти
а это никак нельзя привязать к врагунаридаПороху? )))))
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28.05.2022 12:43 Відповісти
не новина, але за для і/п зайвим не буде
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28.05.2022 12:49 Відповісти
І що - на цих чіпах дата виробництва після 2014 року?
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28.05.2022 12:55 Відповісти
Свіжа качка від зЕбидлоти для відволікання від свого беззаконня, яке вчинили при виїзді Порошенка на самит НАТО. Виходить шуфрич і опзж менш ворожі до України, як Порошенко ???????
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28.05.2022 12:58 Відповісти
я вважав, що розвідка має чим серьознішим займатися, ніж переказувати інформацію, з телеграм-каналів, яка й так усім відома. Виженіть вже накуй того клоуна буданова, досить цього сорому.
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28.05.2022 12:59 Відповісти
Намагання донести народу України (нас всє предалі)
невже не зрозуміло наша влада створює диктатуру.
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28.05.2022 13:02 Відповісти
26,05 Швець на своєму каналі, в випуску № 232 порвав "юного генерала буданова" як тузік грілку, ну а сьогодні маємо заяву самого буданова про чіпи. Збіг, не думаю.

https://www.youtube.com/watch?v=cnlRXlk0mNk
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28.05.2022 13:07 Відповісти
Грузия поставляет роZZии товары военного назначения. Там 100% про-роZZийская власть.
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28.05.2022 13:22 Відповісти
Шоколадні війська як завжди забули, як колишній президент-покидьок закупав для армії МАЗи у таргана з расэйскими двигунами та підторговував з банановими республіками. Так хто зрадник?Що не було!? Ви все врете Зеботи? Зашкварчить Порох коли його кацапи почнуть здавати, для нього перемога України - буцегарня
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28.05.2022 14:01 Відповісти
Ну ти ж ідіот не як не зрозумієш, що твій найвеличніший вже 3 роки при владі. Притому при повній владі. І ти, падло, тільки пєтькою мариш. Давай розказуй хто шашлики готує на розмінованому чонгарі? І розкажи де дороги яким ти так радів. Краще мовчи.
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28.05.2022 14:16 Відповісти
Лол, типічна відповідь порохоботьської шкури. Ваше недорозуміння на інерцію все спускало з початку війни. І продовжуе на кожній станції метро Києва відкривало магазини. Крім доріг та Чонгара ваше кодло ботів нічого не знає? А ты сцикло знаешь де СТІНА на Вовчанському напрямку? Можу показати бо під час Гетьмана доставляв обладнення військовим. 5+7 км, досягнення! За три роки клоун як раз намагается об`єднати 150 країн, і в нього здебільшого виходить. Клоун на кожній шпальті газети в усьому світі, а тільки порохоботи, мудаки і росіяни його ненавидять. Продовжуйте паскуди розхитувати човна
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28.05.2022 15:38 Відповісти
ГУР американські мікрочіпи знаходить, а от "зелених макро типів", котрі розмінували підходи до Криму і здали Південь України ніколи не знайде .
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28.05.2022 14:54 Відповісти
тупорылым засланцам крем-мля (или полезным идиотам) из ГУР лучше застрелиться..
шото инфоговно в последнее время, когда уже намечается провал Московии, так и попёрло изо всех щелей некоторых владных кабинетов.. походу, ой как не зря прямый, 5, еспресо подсуетились закрыть ермак-, портн- и татар-овцы..
Зеленский, конечно, не вкурсе, что твориться в его ж ОПе..
патриоты в СБУ, вы ещё живы там?.. держитесь.. документируйте всё, будь ласка..(
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28.05.2022 15:18 Відповісти
дебіли...рік випуску який?
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28.05.2022 16:36 Відповісти
буданов на задании у баканова.
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28.05.2022 17:10 Відповісти
 
 