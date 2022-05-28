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Військова техніка РФ оснащена американськими мікрочіпами, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки виробленої в США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.
Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій.
Топ коментарі
+37 Nik Home 379c842c
показати весь коментар28.05.2022 12:28
+30 Федя Рашпиль 20835d0e
показати весь коментар28.05.2022 12:43
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Будь ласка, зачекайте...
Это ж какую огромную работу слуга провёл!
Ничего не скроется от пронзительного взгляда!
проклятые америкосы обеспечивают выпуск оружия в паРаше и наживаются на войне...
настоящий зразведчик.
кроме квартала95 там уйма срани...
Олег Іванів 00188d35
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Реєстрація: 28.05.2022
Наскільки я знаю, у США мікрочіпи взагалі не роблять - все виробництво перенесено в Китай і Тайвань... Там зараз через пожежу на якомусь тайванському заводі навіть для легкових машин дефіцит мікрочіпів, бо у Америці їх не роблять.
https://focus.ua/uk/auto/507300-sotni-novenkih-ford-bronco-pripadayut-snegom-na-sklade-ih-ne-mogut-dostavit-pokupatelyam
сисегвышек 5G не раскрыта. КГ/АМ.
невже не зрозуміло наша влада створює диктатуру.
https://www.youtube.com/watch?v=cnlRXlk0mNk
шото инфоговно в последнее время, когда уже намечается провал Московии, так и попёрло изо всех щелей некоторых владных кабинетов.. походу, ой как не зря прямый, 5, еспресо подсуетились закрыть ермак-, портн- и татар-овцы..
Зеленский, конечно, не вкурсе, что твориться в его ж ОПе..
патриоты в СБУ, вы ещё живы там?.. держитесь.. документируйте всё, будь ласка..(