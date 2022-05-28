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Оккупанты сообщили, что "закрыли границы" Херсонской области "в целях безопасности"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,окупанти,окупація

Российские оккупационные "власти" признали, что не выпускают украинцев с территории Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков (оккупанты продолжают распространять нарратив по поводу незаконности украинской власти и армии. - Ред.). После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, оказавшиеся в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых там же забирают в армию как пушечное мясо (оккупанты последовательно распространяют дезинформацию о якобы тотальной мобилизации в Украине. - Ред.)", - отметил изданию коллаборант Кирилл Стремоусов.

Впрочем, россияне радостно пускают херсонцев на оккупированные территории Крыма и Запорожской области, "а оттуда - в народные республики Донбасса".

Читайте также: Оккупанты блокируют выезд мирных жителей из Херсона и области, - ОВА
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Топ комментарии
+18
Соковитий Халапеньо🫑 🇺🇦
@AbraKad13109226
·
17 год
Есть у меня дядя фермер. Комбайн,трактора,поля,пшеница, подсолнух.
Зарабатывал за сезон пару лямов грн.
Мечтал о СССР.
Дождался.
Теперь 70% урожая отдаст в республику и 30 себе!
Так и надо *********.
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28.05.2022 12:44
+17
Зелень здала Херсон на раз-два, а Миколаїв не дав їм здати генерал Марченко, якого найвеличніший був запроторив за ґрати.
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28.05.2022 12:43
+17
Откуда у тебя такие сведения?? Херсон всегда был проукраинским и никого никуда не звал.
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28.05.2022 12:47
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9 з 10 херсонців з року в рік голосували за парашу, рузкоговорящіх прєзідентов, узкій язик, хотєлі говоріть на нармальнам язикє. Кликали - прийшли. Чого вони тікають?
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28.05.2022 12:42 Ответить
Откуда у тебя такие сведения?? Херсон всегда был проукраинским и никого никуда не звал.
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28.05.2022 12:47 Ответить
83% голосували за ЗЕ. Ось він і здав їх гамузом.
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28.05.2022 12:48 Ответить
От не треба брехати. Погугли 2014 рік. Якщо в Миколаєві був антимайдан, палатки стояли, в Одесі їх спалили у домі профспілки, то в Херсоні антимайдану навіть не дали на мітинг зібратися. З усіх південних областей херсонська найбільш проукраїнська. Не треба людей ображати...
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28.05.2022 13:17 Ответить
В 2014 стояли палатки засланных рашистов, которые призывали к созданию новорососсии а николаевцы как раз собрались и перехерачили вечером все эти прорашистские палатки, несмотря даже на то, что те орки были вооружены. Так что Николаев- это город Герой Украины, что сейчас и доказывает своими действиями, не давая рашистам подступиться к Одессе.
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28.05.2022 13:57 Ответить
Не писти... Даже в 2004 году Белозерский район(а это вся территория вокруг Херсона) был помаранчевым еще в первом туре...
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28.05.2022 14:45 Ответить
со 100% уверенностью утверждаю, что ты мокшанский *****! Социолог ******
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28.05.2022 15:11 Ответить
Зелень здала Херсон на раз-два, а Миколаїв не дав їм здати генерал Марченко, якого найвеличніший був запроторив за ґрати.
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28.05.2022 12:43 Ответить
Соковитий Халапеньо🫑 🇺🇦
@AbraKad13109226
·
17 год
Есть у меня дядя фермер. Комбайн,трактора,поля,пшеница, подсолнух.
Зарабатывал за сезон пару лямов грн.
Мечтал о СССР.
Дождался.
Теперь 70% урожая отдаст в республику и 30 себе!
Так и надо *********.
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28.05.2022 12:44 Ответить
Здійснилась мрія ідіота.
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28.05.2022 12:52 Ответить
Повністю )
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28.05.2022 12:56 Ответить
Кожний вчіться на всіх помилках
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28.05.2022 13:24 Ответить
Только не все обучаемые)
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28.05.2022 14:56 Ответить
знаете читаю такие новости из дурдома и просто не могу принять реальность нет вроде как реальность но кацапы настояльео стали производным придатком самообмана пропаганлдонов твпомойки что верят в фантастику которую сами и придумывают это воробще то уже к вопросу клиника психиатрии... вот и эта новость они закрыли границу Херсонской обалсти 1 . что приходит на ум это анекдот про заборр психиатрическую лечебницу..кратко так возвели забор деревянный вокруг психушки покрасили его в синий цвет через сутки смотрятат забор погрызли больные психушки восстановили забор по новой покрасилив карсный цвет опять забор погрызли покрасили в желтый фиолетовый и атк далее.. корчоев какой то там раз восстановив забор осталась краска зеленого цвета... ну покрасили через сутки смотрят забо стоит вторые третьи неделя стоит во чудеса спрашивают у дириков почему забор в этот раз не грызете... дурики отвечают--так ждем зараза когда созреет оно же еще зеленое....
2. аспект реальный что значит закрыли границу чем жопами пардон или забром нет же условно переукрыли дороги атк есть полевые дорогич ай уже лето почти.. лесные тропки овражки и так далее.. было бы желание а нет нашему народу нажна гармонь балалайка и трембита и савтомобилем и грмко так на 20- км вокруг ехать.. россияне реально численно слабы онир не могут физически закрыть всю границу дажев годы войны на фронтах в 2-4 линии оброны тылов озраняемых пробиралдись разхведка перебежчики пленные и простой люд и были даже проводники котоыре знали как и быстрее и незаметней пройти.. просто нашему народу надо все с музыкой обьявление дать колону автобусов да еще мотлоха всякого набрать или пофигисты и фаталисты а хрен с ним или такова судьба.. поймите чем больше уйдет людейв Украину тем меньше шгансов на выживание у россиян.. мирное население пока прессуют поджкупают и так далее но станет горячо оно же его поставит впереди себя и будет из за спин стрелять по нам же или загонитв города на уцлдицы и поставит чтобы не стерляли в них выбивать из городов с заложниками в виде тысяч населения как то сложно будет мягко говоря.. тут бы тактику применения усыпляющего газа действием газа часа полтора два усыпили потом быстро зашли и рассотрировали рашистам наручники свервки на ноги руки оружие собрать и ждать пока прокинутся.. типас Добрым утром это мы с Украины...
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28.05.2022 18:03 Ответить
О, я таких много знаю) В одного даже сын в АТО был(воспитание матери), он на него орал, что тот воюет за Порошенка) Думаете сейчас что то понял? Да нифига... Зерно по 200 и более баксов сдавал, сейчас по 80... А могли и просто отжать...
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28.05.2022 14:55 Ответить
"Тому ми не рекомендуємо взагалі їздити в Україну, " Так значит Херсонщина уже не Украина????
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28.05.2022 12:45 Ответить
На мою думку,не варит коментувати рашистські брехні.Херсон,Донбас,Крим- це Україна! Питання часу і ціни! Але ( маю джерело в рашистському гето) процеси руйнації економіки путлєрляндії набирають обертів
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28.05.2022 12:58 Ответить
так для этих ****** и Украина не Украина.
у них имперские флаги вперемешку с члениным,там полный ваккуум в голове.только утилизация,никакой пощады.
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28.05.2022 13:00 Ответить
Це пряма мова гауляйтера. Звісно, з точки зору кацапів та їхніх підкацапників, Херсонщина - "етарасєйянавсігда". Нічого дивного
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28.05.2022 15:19 Ответить
Любое заявление кацапов надо встречать автоматной очередью, если кацап в Украине или артиллерийским залпом, если кацап хрюкает из хрюсии.
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28.05.2022 12:54 Ответить
А как же безвизовый режим
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28.05.2022 13:00 Ответить
Та вони просто тролі. Хочуть, щоб у нас бомбило. Кшама.

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28.05.2022 13:11 Ответить
Финал рюZZkaго мира этой осенью будет трагиченским...30 000 дохляков сейчас и 60000 ранетых...
Ещё не вечер...крысы мавзолейные...
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28.05.2022 13:22 Ответить
Козломордый, тебе виднее...
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28.05.2022 15:00 Ответить
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28.05.2022 13:41 Ответить
Телеканал настоящее время....Цитирую дословно

...дохлых Буратов с начала вторжения в Украину 5 000...ещё не вечер...крысы путлерa...
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28.05.2022 13:47 Ответить
Цей його 'кордон' нормально таки накривають наші гаубиці!
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28.05.2022 18:49 Ответить
 
 