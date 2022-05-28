Оккупанты сообщили, что "закрыли границы" Херсонской области "в целях безопасности"

Российские оккупационные "власти" признали, что не выпускают украинцев с территории Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков (оккупанты продолжают распространять нарратив по поводу незаконности украинской власти и армии. - Ред.). После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, оказавшиеся в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых там же забирают в армию как пушечное мясо (оккупанты последовательно распространяют дезинформацию о якобы тотальной мобилизации в Украине. - Ред.)", - отметил изданию коллаборант Кирилл Стремоусов.

Впрочем, россияне радостно пускают херсонцев на оккупированные территории Крыма и Запорожской области, "а оттуда - в народные республики Донбасса".

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