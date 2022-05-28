Оккупанты сообщили, что "закрыли границы" Херсонской области "в целях безопасности"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные "власти" признали, что не выпускают украинцев с территории Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков (оккупанты продолжают распространять нарратив по поводу незаконности украинской власти и армии. - Ред.). После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, оказавшиеся в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых там же забирают в армию как пушечное мясо (оккупанты последовательно распространяют дезинформацию о якобы тотальной мобилизации в Украине. - Ред.)", - отметил изданию коллаборант Кирилл Стремоусов.
Впрочем, россияне радостно пускают херсонцев на оккупированные территории Крыма и Запорожской области, "а оттуда - в народные республики Донбасса".
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@AbraKad13109226
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17 год
Есть у меня дядя фермер. Комбайн,трактора,поля,пшеница, подсолнух.
Зарабатывал за сезон пару лямов грн.
Мечтал о СССР.
Дождался.
Теперь 70% урожая отдаст в республику и 30 себе!
Так и надо *********.
2. аспект реальный что значит закрыли границу чем жопами пардон или забром нет же условно переукрыли дороги атк есть полевые дорогич ай уже лето почти.. лесные тропки овражки и так далее.. было бы желание а нет нашему народу нажна гармонь балалайка и трембита и савтомобилем и грмко так на 20- км вокруг ехать.. россияне реально численно слабы онир не могут физически закрыть всю границу дажев годы войны на фронтах в 2-4 линии оброны тылов озраняемых пробиралдись разхведка перебежчики пленные и простой люд и были даже проводники котоыре знали как и быстрее и незаметней пройти.. просто нашему народу надо все с музыкой обьявление дать колону автобусов да еще мотлоха всякого набрать или пофигисты и фаталисты а хрен с ним или такова судьба.. поймите чем больше уйдет людейв Украину тем меньше шгансов на выживание у россиян.. мирное население пока прессуют поджкупают и так далее но станет горячо оно же его поставит впереди себя и будет из за спин стрелять по нам же или загонитв города на уцлдицы и поставит чтобы не стерляли в них выбивать из городов с заложниками в виде тысяч населения как то сложно будет мягко говоря.. тут бы тактику применения усыпляющего газа действием газа часа полтора два усыпили потом быстро зашли и рассотрировали рашистам наручники свервки на ноги руки оружие собрать и ждать пока прокинутся.. типас Добрым утром это мы с Украины...
у них имперские флаги вперемешку с члениным,там полный ваккуум в голове.только утилизация,никакой пощады.
Ещё не вечер...крысы мавзолейные...
...дохлых Буратов с начала вторжения в Украину 5 000...ещё не вечер...крысы путлерa...