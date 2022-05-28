Окупанти повідомили, що "закрили кордони" Херсонської області "в цілях безпеки"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська окупаційна "влада" визнала, що не випускає українців з території Херсонської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Перетин кордону з боку Миколаївської та Дніпропетровської областей дуже небезпечний, з огляду на систематичні обстріли українських бойовиків (окупанти продовжують розповсюджувати наратив щодо незаконності української влади та армії. - Ред.). Після останніх обстрілів з їхнього боку загинули мирні люди, які опинилися в буферній зоні. Тому ми не рекомендуємо взагалі їздити в Україну, ні під яким приводом. Нам надходить дуже багато заяв, що пропадають чоловіки, яких одразу ж там забирають до армії як гарматне м'ясо (окупанти послідовно поширюють дезінформацію про начебто тотальну мобілізацію в Україні. - Ред.)", - зазначив виданню колаборант Кирило Стремоусов.
Втім росіяни радо пускають херсонців до окупованих територій Криму та Запорізької області, "а звідти - до народних республік Донбасу".
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@AbraKad13109226
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17 год
Есть у меня дядя фермер. Комбайн,трактора,поля,пшеница, подсолнух.
Зарабатывал за сезон пару лямов грн.
Мечтал о СССР.
Дождался.
Теперь 70% урожая отдаст в республику и 30 себе!
Так и надо *********.
2. аспект реальный что значит закрыли границу чем жопами пардон или забром нет же условно переукрыли дороги атк есть полевые дорогич ай уже лето почти.. лесные тропки овражки и так далее.. было бы желание а нет нашему народу нажна гармонь балалайка и трембита и савтомобилем и грмко так на 20- км вокруг ехать.. россияне реально численно слабы онир не могут физически закрыть всю границу дажев годы войны на фронтах в 2-4 линии оброны тылов озраняемых пробиралдись разхведка перебежчики пленные и простой люд и были даже проводники котоыре знали как и быстрее и незаметней пройти.. просто нашему народу надо все с музыкой обьявление дать колону автобусов да еще мотлоха всякого набрать или пофигисты и фаталисты а хрен с ним или такова судьба.. поймите чем больше уйдет людейв Украину тем меньше шгансов на выживание у россиян.. мирное население пока прессуют поджкупают и так далее но станет горячо оно же его поставит впереди себя и будет из за спин стрелять по нам же или загонитв города на уцлдицы и поставит чтобы не стерляли в них выбивать из городов с заложниками в виде тысяч населения как то сложно будет мягко говоря.. тут бы тактику применения усыпляющего газа действием газа часа полтора два усыпили потом быстро зашли и рассотрировали рашистам наручники свервки на ноги руки оружие собрать и ждать пока прокинутся.. типас Добрым утром это мы с Украины...
у них имперские флаги вперемешку с члениным,там полный ваккуум в голове.только утилизация,никакой пощады.
Ещё не вечер...крысы мавзолейные...
...дохлых Буратов с начала вторжения в Украину 5 000...ещё не вечер...крысы путлерa...