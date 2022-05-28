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Продолжаются обстрелы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумщины с российской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, в 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачев, вероятно из миномета 120-мм калибра.

"Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Смотрите также: По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО
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Топ комментарии
+5
А в ответ тишина... Головне не стріляти,бо Путін нападе!!))
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28.05.2022 13:29
+5
Треба обстрілювати шляхи постачання, військові склади, військові частини, аеродроми і т.п. на самій території РФ. А то вони обстілюють все що хочуть на нашій нашій територіі, а нам постачальники зброї роблять все, щоб ми до них не стріляли. Без обстрілів об'єктів на території рф перемога вкрай проблематична.
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28.05.2022 13:40
+3
Я вся понимаю - мы не сраные кацапы и с мирняком не воююем. Но, блеать, притча про вторую щеку с репоедами не работает.
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28.05.2022 13:32
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А в ответ тишина... Головне не стріляти,бо Путін нападе!!))
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28.05.2022 13:29 Ответить
Нє праваціравать.
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28.05.2022 13:32 Ответить
не можна стріляти по них, вони тільки можуть в нас ракетами, із за цього і затримують важку зброю сша боїться що ми бити по ним у відповідь і орки засмутяться, в сша назвали це єскалацією, а для мордору можна бомбардувати нашу інфраструктуру, житлові будинки, школи
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28.05.2022 13:36 Ответить
У нас що інші 120 мм міномети,той самий совок і совкова арта дістане!!!
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28.05.2022 14:02 Ответить
У нас там пограничный наряд з Сірком на поводке, через голову которого летят мины "куда кацапский бог пошлёт". А наряд мониторит контрольно-следовую полосу, ему не придан 120-мм миномёт с б\к или буксируемая 105-мм гаубица. И радара контрбатарейного у них тоже нет.
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28.05.2022 19:16 Ответить
Я вся понимаю - мы не сраные кацапы и с мирняком не воююем. Но, блеать, притча про вторую щеку с репоедами не работает.
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28.05.2022 13:32 Ответить
Треба обстрілювати шляхи постачання, військові склади, військові частини, аеродроми і т.п. на самій території РФ. А то вони обстілюють все що хочуть на нашій нашій територіі, а нам постачальники зброї роблять все, щоб ми до них не стріляли. Без обстрілів об'єктів на території рф перемога вкрай проблематична.
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28.05.2022 13:40 Ответить
Нічим
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28.05.2022 13:56 Ответить
Просто в декого замість яєць сметанний омлет ?!!!)))
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28.05.2022 14:05 Ответить
скорее потому, что у многих вместо мозгов сметанный омлет.
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28.05.2022 19:10 Ответить
От того, что вы ухуярите случайно по детскому садику в Белгороде - лучше не будет. Только будет плохо. Я бы даже сказал - для нас очень *****.
Ответка должна прилетать прямо в 2Б11, из которого они херачат с окраины своей Колотиловки через головы нашей ДПСУ по нашему Краснополью.
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28.05.2022 14:06 Ответить
главное перестать стрелять ... приїдь і розкажи ці байки путивлянам ( до речі там більшість етнічні росіяни ) може в пику отримаєш ... треба знищувати всю кацапську інфраструктуру склади ,заправки мости , залізницю . все до чого можно дістати інакше війну не виграти .
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28.05.2022 15:18 Ответить
могу им только рассказать верную народную примету: сначала ты голосуешь за клоуна в косоворотке, а потом ищешь бомбоубежище.

Управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас те же путивляне платят цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.

82,1%
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28.05.2022 16:23 Ответить
крім дурка в косаворотці в Україні ще є Генштаб . що роблять вони зараз ,щоб захистити своїх громадян ?
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28.05.2022 16:34 Ответить
воюют на новых восточных и южных фронтах, которых могло бы не быть, если бы мутрый нарит не выбрал себе верховным главнокомандующим дешевого кавээновского аниматора.
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28.05.2022 18:29 Ответить
Зеленому офшорнику українців не жалко , а от росіян вбивати ні в якому разі не можна .
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28.05.2022 16:15 Ответить
 
 