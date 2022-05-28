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Продолжаются обстрелы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумщины с российской территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Как отмечается, в 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачев, вероятно из миномета 120-мм калибра.
"Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.
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+5 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий28.05.2022 13:29
+5 Олег Васильченко 827828f7
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+3 HartmannEri
показать весь комментарий28.05.2022 13:32
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Ответка должна прилетать прямо в 2Б11, из которого они херачат с окраины своей Колотиловки через головы нашей ДПСУ по нашему Краснополью.
Управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас те же путивляне платят цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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