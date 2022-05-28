Продолжаются обстрелы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"

Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумщины с российской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, в 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачев, вероятно из миномета 120-мм калибра.

"Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

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