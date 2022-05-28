Тривають обстріли Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, о 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачих, ймовірно з міномету 120мм калібру.

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

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