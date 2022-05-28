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Тривають обстріли Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"
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Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, о 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачих, ймовірно з міномету 120мм калібру.
"Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар28.05.2022 13:29
+5 Олег Васильченко 827828f7
показати весь коментар28.05.2022 13:40
+3 HartmannEri
показати весь коментар28.05.2022 13:32
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Будь ласка, зачекайте...
Ответка должна прилетать прямо в 2Б11, из которого они херачат с окраины своей Колотиловки через головы нашей ДПСУ по нашему Краснополью.
Управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас те же путивляне платят цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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