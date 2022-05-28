Украинская спортсменка Терлюга завоевала золото чемпионата Европы по карате

Европейское первенство по каратэ продолжается в турецком Газиантепе. Впервые в карьере на большом турнире Анжелика Терлюга победила главную соперницу и завоевала золото.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее по "бронзе" команде принесли Анита Серегина и Ризван Талибов.

Терлюга состязалась в категории до 55 кг. По пути к схватке за титул чемпионки Европы каратистка разгромила испанку Карлоту Фернандес (9:0) и одолела хорватку Эмму Сгарделли (3:1), а в четвертьфинале не оставила шансов азербайджанке Мадини Садиговой (8:0).

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Личную медаль на этом чемпионате Анжелика гарантировала благодаря победе в полуфинале, в котором она справилась с итальянкой Вероникой Брунори – 2:1.