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Украинская спортсменка Терлюга завоевала золото чемпионата Европы по карате

Новости Цензор.НЕТ Спорт

терлюга

Европейское первенство по каратэ продолжается в турецком Газиантепе. Впервые в карьере на большом турнире Анжелика Терлюга победила главную соперницу и завоевала золото.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее по "бронзе" команде принесли Анита Серегина и Ризван Талибов.

Терлюга состязалась в категории до 55 кг. По пути к схватке за титул чемпионки Европы каратистка разгромила испанку Карлоту Фернандес (9:0) и одолела хорватку Эмму Сгарделли (3:1), а в четвертьфинале не оставила шансов азербайджанке Мадини Садиговой (8:0).

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Личную медаль на этом чемпионате Анжелика гарантировала благодаря победе в полуфинале, в котором она справилась с итальянкой Вероникой Брунори – 2:1.
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28.05.2022 16:14 Ответить
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28.05.2022 17:40 Ответить
Ай умничка!!!!
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28.05.2022 16:23 Ответить
Молодчинка красуня
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28.05.2022 16:35 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.05.2022 16:51 Ответить
Ось кого треба керівником офіса президента а не єрмака може і президент буде бойовий.
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28.05.2022 21:08 Ответить
В семье чемпионки мира по карате любящий муж, вежливая свекровь и послушные дети!
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28.05.2022 22:12 Ответить
 
 