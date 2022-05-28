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Українська спортсменка Терлюга здобула золото чемпіонату Європи з карате

Новини Цензор.НЕТ Спорт

терлюга

Європейська першість з карате триває в турецькому Ґазіантепі. Вперше в кар'єрі на великому турнірі Анжеліка Терлюга перемогла головну суперницю та здобула золото.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Раніше по "бронзі" команді принесли Аніта Серьогіна та Різван Талібов.

Терлюга змагалася в категорії до 55 кг. На шляху до сутички за титул чемпіонки Європи каратистка розгромила іспанку Карлоту Фернандес (9:0) і здолала хорватку Ему Сґарделлі (3:1), а у чвертьфіналі не залишила шансів азербайджанці Мадіні Садіґовій (8:0).

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Особисту медаль на цьому чемпіонаті Анжеліка гарантувала завдяки перемозі у півфіналі, в якому вона впоралася з італійкою Веронікою Брунорі - 2:1.

Автор: Анна Судак
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28.05.2022 16:14 Відповісти
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28.05.2022 17:40 Відповісти
Ай умничка!!!!
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28.05.2022 16:23 Відповісти
Молодчинка красуня
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28.05.2022 16:35 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.05.2022 16:51 Відповісти
Ось кого треба керівником офіса президента а не єрмака може і президент буде бойовий.
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28.05.2022 21:08 Відповісти
В семье чемпионки мира по карате любящий муж, вежливая свекровь и послушные дети!
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28.05.2022 22:12 Відповісти
 
 