Українська спортсменка Терлюга здобула золото чемпіонату Європи з карате
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Європейська першість з карате триває в турецькому Ґазіантепі. Вперше в кар'єрі на великому турнірі Анжеліка Терлюга перемогла головну суперницю та здобула золото.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Раніше по "бронзі" команді принесли Аніта Серьогіна та Різван Талібов.
Терлюга змагалася в категорії до 55 кг. На шляху до сутички за титул чемпіонки Європи каратистка розгромила іспанку Карлоту Фернандес (9:0) і здолала хорватку Ему Сґарделлі (3:1), а у чвертьфіналі не залишила шансів азербайджанці Мадіні Садіґовій (8:0).
Особисту медаль на цьому чемпіонаті Анжеліка гарантувала завдяки перемозі у півфіналі, в якому вона впоралася з італійкою Веронікою Брунорі - 2:1.
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