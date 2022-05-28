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Новости За рубежом
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Испания (782) Латвия (1145)

В Латвии разместят зенитно-ракетные комплексы для защиты от России, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

nasams

Испания планирует разместить в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS, это необходимо для защиты балтийской страны от возможного воздушного нападения России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.

"Испания усилит свой контингент в Восточной Европе в знак приверженности НАТО, которая проведет исторический саммит в Мадриде через месяц, 29 и 30 июня", - отмечает издание.

По данным источника в Минобороны Испании, отправка этой батареи будет означать ограниченное увеличение численности войск испанской армии в Латвии на 90-100 человек. Около 500 испанских солдат уже находятся под командованием Канады на базе в Адаже в 120 км от российской границы.

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NASAMS – это система противовоздушной обороны, оснащенная шестью ракетами AMRAAM (типа "выстрелил-забыл") и радаром Sentinel с дальностью действия от 7 до 10 километров.
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Мрії РФії про бази НАТО на кордонах здійснюються!! НАТО наближається,НАТО наближається!!!)))
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28.05.2022 16:20 Ответить
У **********, как в той рекламе, если НАТО не идёт к нам, значит мы идём к НАТО.
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28.05.2022 16:22 Ответить
У 8 містах Європи починаються акції за надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС👌 Все буде УКРАЇНА!!! Борімося та поборемо,нам Бог помагає!!!!
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28.05.2022 16:28 Ответить
Я подозреваю, что зенитно-ракетные комплексы для защиты от России уже не нужны. В РФ авиация заканчивается, особенно летчики.
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28.05.2022 16:34 Ответить
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28.05.2022 17:09 Ответить
Litva kupila NASAMS 3 batareji i ecio zakazali.Xorosyje oni
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28.05.2022 16:47 Ответить
Немного уточню. На базе в АдажИ и не в 120 км от российской границы, а минимум в 200 км до ближайшей границы. И если ещё точнее, то не в самом Адажи, а в Кадаге, рядом с Адажи.
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28.05.2022 18:01 Ответить
При хорошем тактическом построении достойный комплекс. 40 км по дальности и 16 по высоте маловато но мобильность и время развертывания позволяет быстро маневрировать. Возможности ракет хуже чем у С 300, но вполне вменяемый ЗРК средней дальности.
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28.05.2022 19:38 Ответить
 
 