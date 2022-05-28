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Іспанія (602) Латвія (847)

У Латвії розмістять зенітно-ракетні комплекси для захисту від Росії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

nasams

Іспанія планує розмістити в Латвії батарею зенітно-ракетних комплексів NASAMS, це необхідно для захисту балтійської країни від можливого повітряного нападу Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País.

"Іспанія посилить свій контингент у Східній Європі на знак прихильності НАТО, яка проведе історичний саміт у Мадриді через місяць, 29 і 30 червня", - зазначає видання.

За даними джерела видання в Міноборони та Іспанії відправка цієї батареї означатиме обмежене збільшення чисельності військ іспанської армії в Латвії на 90-100 осіб. Близько 500 іспанських солдатів вже перебувають під командуванням Канади на базі в Адажі за 120 км від російського кордону.

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NASAMS - це система протиповітряної оборони, оснащена шістьма ракетами AMRAAM (типу "вистрілив-забув") і радаром Sentinel з дальністю дії від 7 до 10 кілометрів.
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Мрії РФії про бази НАТО на кордонах здійснюються!! НАТО наближається,НАТО наближається!!!)))
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28.05.2022 16:20 Відповісти
У **********, как в той рекламе, если НАТО не идёт к нам, значит мы идём к НАТО.
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28.05.2022 16:22 Відповісти
У 8 містах Європи починаються акції за надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС👌 Все буде УКРАЇНА!!! Борімося та поборемо,нам Бог помагає!!!!
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28.05.2022 16:28 Відповісти
Я подозреваю, что зенитно-ракетные комплексы для защиты от России уже не нужны. В РФ авиация заканчивается, особенно летчики.
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28.05.2022 16:34 Відповісти
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28.05.2022 17:09 Відповісти
Litva kupila NASAMS 3 batareji i ecio zakazali.Xorosyje oni
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28.05.2022 16:47 Відповісти
Немного уточню. На базе в АдажИ и не в 120 км от российской границы, а минимум в 200 км до ближайшей границы. И если ещё точнее, то не в самом Адажи, а в Кадаге, рядом с Адажи.
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28.05.2022 18:01 Відповісти
При хорошем тактическом построении достойный комплекс. 40 км по дальности и 16 по высоте маловато но мобильность и время развертывания позволяет быстро маневрировать. Возможности ракет хуже чем у С 300, но вполне вменяемый ЗРК средней дальности.
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28.05.2022 19:38 Відповісти
 
 