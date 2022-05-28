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Войска РФ совершили ракетный и минометный обстрел Сумщины, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,війна,обстріл

Российские оккупационные войска сегодня обстреливали территорию Сумщины ракетами и минами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после 16 часов вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты упали за пределами населенных пунктов", - отметили в Госпогранслужбе.

Также сегодня после 12 часов враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО
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"Ми можемо воювати з РФ, але точно не до останньої людини. Якщо їм все одно, то мені не все одно. Якщо ми повернемось на лінію 24 числа, то я впевнений, Росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати Крим та Донбас Російській Федерації", - додав глава держави.
ТЕ КТО НЕ ГОТОВ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ -ТОТ БУДЕТ ИЗГНАН СО СВОЕЙ ЗЕМЛИ
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28.05.2022 18:10 Ответить
Если он не готов воевать, пусть валит в ростов к Вите. Из его речи понятно, что он готов на капитуляцию, а там лет через 5 еще одна война по классике за оставшиеся территории.
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28.05.2022 18:19 Ответить
Снова надо ждать Бориса Джонсона у нас, что бы поставил верховного на место.
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28.05.2022 18:27 Ответить
Кацапи,щоб ви всі повиздихали,тварі!
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28.05.2022 19:39 Ответить
І чому цей літак досі не збили?
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28.05.2022 20:48 Ответить
Бо він був на Росії, а наше пво скоріше за все туди не дістане
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28.05.2022 21:31 Ответить
 
 