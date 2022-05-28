Войска РФ совершили ракетный и минометный обстрел Сумщины, - ГПСУ

Российские оккупационные войска сегодня обстреливали территорию Сумщины ракетами и минами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после 16 часов вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты упали за пределами населенных пунктов", - отметили в Госпогранслужбе.

Также сегодня после 12 часов враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО