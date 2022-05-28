Війська РФ здійснили ракетний та мінометний обстріл Сумщини, - ДПСУ

Російські окупаційні війська сьогодні обстрілювали територію Сумщини ракетами та мінами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після 16-ої години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Також сьогодні після 12 години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.

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