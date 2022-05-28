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Війська РФ здійснили ракетний та мінометний обстріл Сумщини, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,обстріл

Російські окупаційні війська сьогодні обстрілювали територію Сумщини ракетами та мінами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після 16-ої години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Також сьогодні після 12 години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.

Читайте: По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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"Ми можемо воювати з РФ, але точно не до останньої людини. Якщо їм все одно, то мені не все одно. Якщо ми повернемось на лінію 24 числа, то я впевнений, Росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати Крим та Донбас Російській Федерації", - додав глава держави.
ТЕ КТО НЕ ГОТОВ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ -ТОТ БУДЕТ ИЗГНАН СО СВОЕЙ ЗЕМЛИ
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28.05.2022 18:10 Відповісти
Если он не готов воевать, пусть валит в ростов к Вите. Из его речи понятно, что он готов на капитуляцию, а там лет через 5 еще одна война по классике за оставшиеся территории.
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28.05.2022 18:19 Відповісти
Снова надо ждать Бориса Джонсона у нас, что бы поставил верховного на место.
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28.05.2022 18:27 Відповісти
Кацапи,щоб ви всі повиздихали,тварі!
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28.05.2022 19:39 Відповісти
І чому цей літак досі не збили?
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28.05.2022 20:48 Відповісти
Бо він був на Росії, а наше пво скоріше за все туди не дістане
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28.05.2022 21:31 Відповісти
 
 