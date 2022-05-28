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Оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области, ранены два мирных жителя, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,трупи,золочів

Следственный отдел УСБУ в Харьковской области под руководством облпрокуратуры начал досудебное расследование субботнего обстрела российскими оккупационными войсками пгт Золочев.

"По данным следствия, 28 мая 2022 года около 14 часов российские войска обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. Вражеские снаряды упали между частными домами. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел на кухню и не разорвался. В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Осмотр места проводили следователи отделения №1 СО Богодуховского районного отдела полиции ГУ НП в Харьковской области

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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если Макрон хочет помочь Украине, пусть отдаст х Прованс, елка знает, чисто русское место, взамен за окончание войны
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28.05.2022 19:50 Ответить
а що було у відповідь?
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28.05.2022 20:23 Ответить
переслідування Пороха?
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28.05.2022 20:24 Ответить
 
 