Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині, поранені двоє мирних мешканців, - прокуратура
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Слідчий відділ УСБУ у Харківській області під керівництвом облпрокуратури розпочав досудове розслідування суботнього обстрілу російськими окупаційними військами смт Золочів.
"За даними слідства, 28 травня 2022 року близько 14 години російські війська обстріляли смт Золочів Богодухівського району. Ворожі снаряди впали між приватними будинками. Один із російських снарядів пробив дах, залетів на кухню і не розірвався. Внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Огляд місця проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУ НП у Харківській області
Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.
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