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Вилкул Александр (465) Кривой Рог (1126) обстрел (20060)

Рашисты вечером 28 мая обстреляли Кривой Рог, - Вилкул (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вілкул

Вечером 28 мая российские оккупанты обстреляли Кривой Рог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Александр Вилкул.

Он отметил: "Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Кривому Рогу враг нанес три ракетных удара. Есть серьезные разрушения, – председатель ОВА Резниченко

Позже глава военной администрации сообщил, что в результате ракетного удара практически уничтожен один из заводов города.

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - написал Вилкул.
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Топ комментарии
+13
Вилкул конченная ватная проститутка
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28.05.2022 21:21
+10
Я його добре пам'ятаю ще з часів "яника"... усю його гидотну риторику..
Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
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28.05.2022 21:39
+9
Что, клуб корректировщиков?
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28.05.2022 22:30
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Вилкул конченная ватная проститутка
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28.05.2022 21:21 Ответить
А каже хто? Чудо з прізвищем "савельев"??? Вілкул то хоч українське прізвище...
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28.05.2022 21:27 Ответить
Молдавське
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28.05.2022 21:28 Ответить
У меня знакомый за него голосовал. сказал фамилия смешная: вилкул, ложкул так и живем
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28.05.2022 21:31 Ответить
Я його добре пам'ятаю ще з часів "яника"... усю його гидотну риторику..
Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
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28.05.2022 21:39 Ответить
Бобик, ты просто не доганяеш! Вилкул имеет гарантии неприкасаемости от кремлядей!

В первый месяц он в прямом эфире работал наводчиком для кацапов - рассказывал куда попали, а куда не попали!
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28.05.2022 23:17 Ответить
Это украинская фамилия с польскими корнями. Вилкул от польского слова "wilkołak" - оборотень. Короче, Бог шельму метит.
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28.05.2022 21:45 Ответить
Люди змінюються, просто треба давати їм шанс...
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28.05.2022 21:39 Ответить
Ви про *****?
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28.05.2022 21:50 Ответить
Я про людей, а той, кого ви назвали хіба людина?
Про Вілкула взагалі-то.
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29.05.2022 01:45 Ответить
Якшо воно не змінилось у 2014 році, то воно не змінеться ніколи. А загрози надзвичайно великі коли такі політики при владі у стратегічних містах
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28.05.2022 22:01 Ответить
Бабахи были примерно через 5 мин после того как объявили воздушную тревогу.
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28.05.2022 21:22 Ответить
Живу на 44-м квартале то гупануло два раза очень сильно
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28.05.2022 21:23 Ответить
на вечернем даже не слышал ни чего.
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28.05.2022 21:30 Ответить
Значит прилёт был в Покровском или Терновском районе
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28.05.2022 21:34 Ответить
Дымовое облако было за 5-м Заречным

В ту сторону есть предприятия но они давно толком не работают, даже не знаю, чего там такое стратегическое есть чтобы по нему наносить ракетный удар
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28.05.2022 22:14 Ответить
Что, клуб корректировщиков?
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28.05.2022 22:30 Ответить
А кацапы наугад стреляют и случайно попадают в склады с вооружением в промзонах . Их напрямую с ОПы корректируют . Не верю , что у нас нет средств заглушающих ГЛОНАСС или джпс на местности , сбивающие точную наводка ракет при подлёте . Все видно вокруг бункера боневтика сосредоточили .
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29.05.2022 00:11 Ответить
только что ::
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей." - Александр Вилкул

https://t.me/dneproperatyv/31270
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28.05.2022 22:03 Ответить
У нас єто хде? В бєлгороді?..
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28.05.2022 21:28 Ответить
Сірожа ******* тільки сьогодні на Цензорі народився
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28.05.2022 21:32 Ответить
Это дурачки собакоголовые били "чуть левее Парижа.
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28.05.2022 21:26 Ответить
И поэтому ,там продолжаются взрывы?
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29.05.2022 00:12 Ответить
а зеленому папе не попало на балкон???
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28.05.2022 21:45 Ответить
Тато і мама Зе вже четвертий місяць в Ізраілі.
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28.05.2022 23:08 Ответить
..под охраной британского спецназа
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28.05.2022 23:18 Ответить
Папик своего сынулю в военную адм. поставил, чтобы оборону провалить и сдать город. Не зря орки прямиком на Кривой Рог шли. Но ТРО пацанов Сашка положили и дали понять, что он не хозяин, а слуга. И теперь ему приходиться делать вид, что он патрыот.
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28.05.2022 23:37 Ответить
 
 