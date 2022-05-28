Рашисты вечером 28 мая обстреляли Кривой Рог, - Вилкул (обновлено)
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Вечером 28 мая российские оккупанты обстреляли Кривой Рог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Александр Вилкул.
Он отметил: "Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях".
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Позже глава военной администрации сообщил, что в результате ракетного удара практически уничтожен один из заводов города.
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - написал Вилкул.
Пожалуйста, подождите...
Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
В первый месяц он в прямом эфире работал наводчиком для кацапов - рассказывал куда попали, а куда не попали!
Про Вілкула взагалі-то.
В ту сторону есть предприятия но они давно толком не работают, даже не знаю, чего там такое стратегическое есть чтобы по нему наносить ракетный удар
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей." - Александр Вилкул
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