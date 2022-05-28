Рашисти ввечері 28 травня обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул (оновлено)
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Ввечері 28 травня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Олександр Вілкул.
Він зазначив: "Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях".
Пізніше очільник військової адміністрації повідомив, що внаслідок ракетного удару практично знищено один із заводів міста.
"Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників", - написав Вілкул.
Топ коментарі
+13 Mikhail Saveliev
показати весь коментар28.05.2022 21:21
+10 Robert Bodnar
показати весь коментар28.05.2022 21:39
+9 Володимир Д
показати весь коментар28.05.2022 22:30
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Будь ласка, зачекайте...
Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
В первый месяц он в прямом эфире работал наводчиком для кацапов - рассказывал куда попали, а куда не попали!
Про Вілкула взагалі-то.
В ту сторону есть предприятия но они давно толком не работают, даже не знаю, чего там такое стратегическое есть чтобы по нему наносить ракетный удар
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей." - Александр Вилкул
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