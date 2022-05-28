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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (809) обстріл (20932)

Рашисти ввечері 28 травня обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вілкул

Ввечері 28 травня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Олександр Вілкул.

Він зазначив: "Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях".

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Пізніше очільник військової адміністрації повідомив, що внаслідок ракетного удару практично знищено один із заводів міста.

"Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників", - написав Вілкул.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Вилкул конченная ватная проститутка
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28.05.2022 21:21
+10
Я його добре пам'ятаю ще з часів "яника"... усю його гидотну риторику..
Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
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28.05.2022 21:39
+9
Что, клуб корректировщиков?
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28.05.2022 22:30
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Вилкул конченная ватная проститутка
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28.05.2022 21:21 Відповісти
А каже хто? Чудо з прізвищем "савельев"??? Вілкул то хоч українське прізвище...
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28.05.2022 21:27 Відповісти
Молдавське
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28.05.2022 21:28 Відповісти
У меня знакомый за него голосовал. сказал фамилия смешная: вилкул, ложкул так и живем
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28.05.2022 21:31 Відповісти
Я його добре пам'ятаю ще з часів "яника"... усю його гидотну риторику..
Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
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28.05.2022 21:39 Відповісти
Бобик, ты просто не доганяеш! Вилкул имеет гарантии неприкасаемости от кремлядей!

В первый месяц он в прямом эфире работал наводчиком для кацапов - рассказывал куда попали, а куда не попали!
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28.05.2022 23:17 Відповісти
Это украинская фамилия с польскими корнями. Вилкул от польского слова "wilkołak" - оборотень. Короче, Бог шельму метит.
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28.05.2022 21:45 Відповісти
Люди змінюються, просто треба давати їм шанс...
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28.05.2022 21:39 Відповісти
Ви про *****?
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28.05.2022 21:50 Відповісти
Я про людей, а той, кого ви назвали хіба людина?
Про Вілкула взагалі-то.
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29.05.2022 01:45 Відповісти
Якшо воно не змінилось у 2014 році, то воно не змінеться ніколи. А загрози надзвичайно великі коли такі політики при владі у стратегічних містах
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28.05.2022 22:01 Відповісти
Бабахи были примерно через 5 мин после того как объявили воздушную тревогу.
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28.05.2022 21:22 Відповісти
Живу на 44-м квартале то гупануло два раза очень сильно
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28.05.2022 21:23 Відповісти
на вечернем даже не слышал ни чего.
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28.05.2022 21:30 Відповісти
Значит прилёт был в Покровском или Терновском районе
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28.05.2022 21:34 Відповісти
Дымовое облако было за 5-м Заречным

В ту сторону есть предприятия но они давно толком не работают, даже не знаю, чего там такое стратегическое есть чтобы по нему наносить ракетный удар
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28.05.2022 22:14 Відповісти
Что, клуб корректировщиков?
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28.05.2022 22:30 Відповісти
А кацапы наугад стреляют и случайно попадают в склады с вооружением в промзонах . Их напрямую с ОПы корректируют . Не верю , что у нас нет средств заглушающих ГЛОНАСС или джпс на местности , сбивающие точную наводка ракет при подлёте . Все видно вокруг бункера боневтика сосредоточили .
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29.05.2022 00:11 Відповісти
только что ::
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей." - Александр Вилкул

https://t.me/dneproperatyv/31270
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28.05.2022 22:03 Відповісти
У нас єто хде? В бєлгороді?..
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28.05.2022 21:28 Відповісти
Сірожа ******* тільки сьогодні на Цензорі народився
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28.05.2022 21:32 Відповісти
Это дурачки собакоголовые били "чуть левее Парижа.
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28.05.2022 21:26 Відповісти
И поэтому ,там продолжаются взрывы?
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29.05.2022 00:12 Відповісти
а зеленому папе не попало на балкон???
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28.05.2022 21:45 Відповісти
Тато і мама Зе вже четвертий місяць в Ізраілі.
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28.05.2022 23:08 Відповісти
..под охраной британского спецназа
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28.05.2022 23:18 Відповісти
Папик своего сынулю в военную адм. поставил, чтобы оборону провалить и сдать город. Не зря орки прямиком на Кривой Рог шли. Но ТРО пацанов Сашка положили и дали понять, что он не хозяин, а слуга. И теперь ему приходиться делать вид, что он патрыот.
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28.05.2022 23:37 Відповісти
 
 