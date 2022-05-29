В Украине уничтожили более 30% современных танков России, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники за три месяца уничтожили около трети современных танков России.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"До войны против Украины в России было на вооружении около трех тысяч современных танков, и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны. Ну за шесть месяцев эта цифра только увеличится", - убежден Виктор Андрусив.
По его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония: "Неизвестно, сколько она продлится, но хорошо, что мы ее видим"
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Бо вам призначено скалу сесю розбить.
модификации каких танков, интересно, считаются у них современными?
и вот про китайцев - **** поехало в Китай на олимпиаду и говорит лидеру Китая- я хочу напасть на 40 млн Украину , бо достали меня украинцы :обзывают меня украинцы ****** ? А лидер Китая что ответил : я не против ? И ЭТО ДВА ЧЛЕНА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ?
и пошёл один член совета безопасности ООН насиловать украинских детей и воровать зерно ? А второй член - спокойно наблюдает за геноцидом ???
чтото надо делать с тем ООН - может послать *****???
А уничтожать кацапотанк 50 летний современным оружием,это не в атаку
с гранатами ходить.
Все ведь любят фильмы про дидов-гыроев,как те танки гранатами останавливали.Може повторить подвиг дидов?