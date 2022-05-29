В Украине уничтожили более 30% современных танков России, - МВД

Украинские защитники за три месяца уничтожили около трети современных танков России.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"До войны против Украины в России было на вооружении около трех тысяч современных танков, и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны. Ну за шесть месяцев эта цифра только увеличится", - убежден Виктор Андрусив.

По его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония: "Неизвестно, сколько она продлится, но хорошо, что мы ее видим"

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