В Україні знищили понад 30% сучасних танків Росії, - МВС
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Українські захисники за три місяці знищили близько третини сучасних танків Росії.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"До війни проти України у Росії було на озброєнні близько трьох тисяч сучасних танків, і вже більше 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", - переконаний Віктор Андрусів.
За його словами, використання танків Т-62 виглядає як агонія: "Невідомо, скільки вона триватиме, але добре, що ми її бачимо"
Топ коментарі
+17 Иван Шумейко
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+15 Maxim Ak-Murza
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+13 Дмитрий Иванов 933bda32
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Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить.
модификации каких танков, интересно, считаются у них современными?
и вот про китайцев - **** поехало в Китай на олимпиаду и говорит лидеру Китая- я хочу напасть на 40 млн Украину , бо достали меня украинцы :обзывают меня украинцы ****** ? А лидер Китая что ответил : я не против ? И ЭТО ДВА ЧЛЕНА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ?
и пошёл один член совета безопасности ООН насиловать украинских детей и воровать зерно ? А второй член - спокойно наблюдает за геноцидом ???
чтото надо делать с тем ООН - может послать *****???
А уничтожать кацапотанк 50 летний современным оружием,это не в атаку
с гранатами ходить.
Все ведь любят фильмы про дидов-гыроев,как те танки гранатами останавливали.Може повторить подвиг дидов?