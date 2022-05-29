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В Україні знищили понад 30% сучасних танків Росії, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,рф,трофей

Українські захисники за три місяці знищили близько третини сучасних танків Росії.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  24 канал.

"До війни проти України у Росії було на озброєнні близько трьох тисяч сучасних танків, і вже більше 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", - переконаний Віктор Андрусів.

За його словами, використання танків Т-62 виглядає як агонія: "Невідомо, скільки вона триватиме, але добре, що ми її бачимо"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни доправили до окупованого Мелітополя ешелон застарілих танків Т-62, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Россиянам вобще похрен на свои военные потери. Ведь дохнут их солдаты-контрактники. тоесть добровольно за хорошие деньги кто пошел воевать заранее зная риск. Вот если введут насильную мобилизацию-тогда мнение россиян поменяется. Но и без мобилизации думаю в парашке из бедных регионов наберут еще тысячь-100-300 наемников по коньтракту. А вот потеря военной техники и ракет-этодействительно ощутимо для Параши Как и возможные потери от нефтегазоэкспорта-если ЕС таки введет эмбарго А жизнь людей в Парашке-она всегда ничего не стоила и никому не интересна
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29.05.2022 03:30
+15
Не, русня начинает шось подозревать только когда туалетную бумагу видит только в колбасе, а колбасу - только по великим праздникам, как экспонат на столе.
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29.05.2022 02:48
+13
Причём советники Монастырского у нас "специалисты" по всему: по танкам, по крылатым ракетам, по делам в кабинете Хутина, по ведению боевых действий, только вот что-то собственно новостей по борьбе с преступностью маловато
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29.05.2022 02:52
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Любимая должность украинских спикеров. Раднык МВС и Раднык Завхоза президента.
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29.05.2022 02:17 Відповісти
Радник МВС це взагалі інша історія, що навіть прес-секретар Пентагона крутить біля скроні від таких "радників"
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29.05.2022 02:25 Відповісти
Пресс-секретари Пентагона существуют, чтобы освещать текущие позиции. Давать прозрачность. А все эти радныки они просто нахлебники с подвешенными языками.
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29.05.2022 02:59 Відповісти
Самое худшее, что их слово вообще ничего не значит вообще. За исключением тех у кого есть связи. Но они не официальная позиция никак.
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29.05.2022 03:01 Відповісти
Причём советники Монастырского у нас "специалисты" по всему: по танкам, по крылатым ракетам, по делам в кабинете Хутина, по ведению боевых действий, только вот что-то собственно новостей по борьбе с преступностью маловато
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29.05.2022 02:52 Відповісти
тіки це означає, що є ще 70 відсотків...
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29.05.2022 02:22 Відповісти
Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить.
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29.05.2022 02:26 Відповісти
Скала **********. Так что вариантов нет - надо лупать.
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29.05.2022 02:28 Відповісти
хтось із наших "розмовляючих голів" сказав що коли втрати російської армії дійдуть до 50% тоді народонаселення Росії почне чухати свою порожню маківку, " А що ж трапилось z "великим многоходовочником?Невже , Акела обiсрався?
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29.05.2022 02:36 Відповісти
Как говорят сами кацапы пока гибнут контрактники, чвк , добровольцы и днровцы им начхать .
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29.05.2022 02:47 Відповісти
Дійсно так. "Контрактники", "вагнерівці" та "добровольці", "днровці" це те що називається "дурна кров" - покидьки та мразота яка не здатна заробляти на життя ні розумом ні руками. Така бидлота мріє про "трофеї" та "марить "героїчним епосом" в якому з гівна і грязі вона миттєво возвеличується до "пабєдітєлєй" яким належить все бо вони когось повбивали та пограбували від імені держави. Родичі таких придурків теж радіють сподіваючись на швидкі виплати за загиблих добвнів які вже дістали оточення своєю лінню та байдикуванням. З задовбаних рабів воїнів не буває. Ніколи. Їм насправді нема за що воювати крім "трофеїв". Тому ********* протягом всіє своєї "дурнокровної" історії ніколи не перемагав в Європі де панує Закон і Право приватної власності. Єдине що цим дурнокровам залишалось це підкорювати ще тупіших та забитіших удмуртів, бурятів та решту відсталих племен та малих народів. Тільки но вони ************* з кимось розумнішим за марійця або якогось вівцейоба то відгрібають люлєй і тихо гарчать відповзаючи за "порєбрік".
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29.05.2022 05:27 Відповісти
Не, русня начинает шось подозревать только когда туалетную бумагу видит только в колбасе, а колбасу - только по великим праздникам, как экспонат на столе.
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29.05.2022 02:48 Відповісти
Колбаса "Останкинская", сорт "Вечный полк".
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29.05.2022 02:57 Відповісти
Это не вопрос потерь, а вопрос времени. Такие вещи доходят не сразу. Нужны месяцы и годы. Многие потери они осознают только через десять лет как бы.
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29.05.2022 03:02 Відповісти
Россиянам вобще похрен на свои военные потери. Ведь дохнут их солдаты-контрактники. тоесть добровольно за хорошие деньги кто пошел воевать заранее зная риск. Вот если введут насильную мобилизацию-тогда мнение россиян поменяется. Но и без мобилизации думаю в парашке из бедных регионов наберут еще тысячь-100-300 наемников по коньтракту. А вот потеря военной техники и ракет-этодействительно ощутимо для Параши Как и возможные потери от нефтегазоэкспорта-если ЕС таки введет эмбарго А жизнь людей в Парашке-она всегда ничего не стоила и никому не интересна
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29.05.2022 03:30 Відповісти
Нельзя не признать факт "насильной контрактизации", когда мобилизованных срочников заставляют подписывать краткосрочный контракт и посылают на забой. Недавно Цимбалюк про штук 43 примерно таких трупов рассказывал.
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29.05.2022 08:40 Відповісти
Вместо танков, что там кстати с КОРДом в Запорожской области и сколько погибло бойцов? Монастырский лично не хочет выступить?
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29.05.2022 02:58 Відповісти
Давай лучше не будем про КОРД. Уж точно не на цензоре.
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29.05.2022 03:03 Відповісти
новости для домохозяек ....

модификации каких танков, интересно, считаются у них современными?
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29.05.2022 03:05 Відповісти
а ты какие модификации танков считаешь современными?
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29.05.2022 03:21 Відповісти
ПРИ ЧЁМ С МАНГАЛАМИ )))
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29.05.2022 03:28 Відповісти
Японцы могли бы спокойно забрать себе Курилы

и вот про китайцев - **** поехало в Китай на олимпиаду и говорит лидеру Китая- я хочу напасть на 40 млн Украину , бо достали меня украинцы :обзывают меня украинцы ****** ? А лидер Китая что ответил : я не против ? И ЭТО ДВА ЧЛЕНА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ?

и пошёл один член совета безопасности ООН насиловать украинских детей и воровать зерно ? А второй член - спокойно наблюдает за геноцидом ???

чтото надо делать с тем ООН - может послать *****???
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29.05.2022 03:28 Відповісти
Или опять умолять гражданских с Мариуполя эвакуировать?
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29.05.2022 07:24 Відповісти
Міністр МВС коли закриють справу генерала Марченко? А якщо закрили коли повернуть заставу.
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29.05.2022 06:38 Відповісти
І не лише заставу. Потрібно в судовому порядку вимагати компенсації за моральну та репутаційні шкоду, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, причетних до фабрикування кримінальної справи.
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29.05.2022 06:46 Відповісти
Всем известно,что русосвиней обменивают,тюрьма их не ждёт.
А уничтожать кацапотанк 50 летний современным оружием,это не в атаку
с гранатами ходить.
Все ведь любят фильмы про дидов-гыроев,как те танки гранатами останавливали.Може повторить подвиг дидов?
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29.05.2022 07:22 Відповісти
Нічим тішитись, у москалів десятки гектарів стоять тих т 62, т64. *********** до них мільйони, соляри мільйони літрів. На один наш взвод пустять 10 цих сьарих гробів, один точно доіде. Такоє вот жюкавскає ваєннає іскуства
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29.05.2022 07:26 Відповісти
Надо сначала кацапам найти среди оставшихсяу них живых танкистов желающих участвовать в такой лотерее, где шанс выжить в одной атаке 10%. Да и далеко не факт, что у 1 оставшегося экипажа хватит смелости ехать дальше, когда рядом в 9 мангалах готовится шашлык из его товарищей.
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29.05.2022 13:10 Відповісти
На рабZee всякого металлохлама хватит ещё на 50 лет...на ваш век хватит...
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29.05.2022 08:32 Відповісти
Цей чмир андрусів яке відношення має до збройних сил, про що воно бекає? Якщо цей дебіл радник монастирсьького, то радь чмо міністру як що-сь вдосконалити в системі, як бороти злочинців, як не порушувати Конституцію і контролювати мЄнтовських упирів. Куди ти чмо лізеш? Щось кумекаєш у ЗС, бери калаш, бронік і в на фронт окопи ***** слугоутирошна! Понабирав квартальний чорт радників млять недоколиханих!
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29.05.2022 09:49 Відповісти
 
 