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Минобразования проведет онлайн-урок по минной безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міни

В День защиты детей, 1 июня, Министерство образования и науки приглашает всех школьников на Всеукраинский интерактивный онлайн-урок по минной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба МОН.

"1 июня, в День защиты детей мы приглашаем всех школьников на Всеукраинский интерактивный онлайн-урок по минной безопасности. Активные участники получат подарки от ЮНИСЕФ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобразования, риск встретиться с взрывоопасными предметами есть везде, где велись или еще ведутся боевые действия. Поэтому детям так важно знать, как различать такие предметы, какой опасности остерегаться и как сберечь свою жизнь.

Для учащихся 1–4 классов урок пройдет в 11:00. Регистрация по ссылке.

Для учащихся 5–11 классов урок пройдет в 13:00. Регистрация: bit.ly/урок_5_11_класс

Урок состоится на платформе Zoom и займет 40 минут. На уроке с интерактивными заданиями дети узнают:

  • как различить взрывоопасные предметы;
  • где может подстерегать опасность и какие знаки предупреждают о ней;
  • как совершать прогулки и передвижения безопасно и какие правила очень важно соблюдать.

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Топ комментарии
+6
судей Верховного Суда видел. Судью апеляционного суда видел.
Бразильцев видел. Корейцев видел. Японца видел. Даже афганца видел.
слугу народа не видел.
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29.05.2022 04:26
+3
В следующем году придется редактировать учебник по основам безопасности жизни.
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29.05.2022 03:29
+2
Міносвіти в мінах розбирається.
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29.05.2022 02:59
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Міносвіти в мінах розбирається.
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29.05.2022 02:59 Ответить
В следующем году придется редактировать учебник по основам безопасности жизни.
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29.05.2022 03:29 Ответить
И учебник по химии. И по физике.
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29.05.2022 03:35 Ответить
мова - дітусіки за секунду віддупляться на ній..
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29.05.2022 03:43 Ответить
а шо там не так с химией? Знову водень називають гідрогеніумом, а кисень оксігеніумом??
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29.05.2022 04:14 Ответить
Міносвіти організовує! А пояснювать (я надіюся) будуть спеціалісти-сапери Було-б непогано зробить відповідну листівку з фотографіями і роздавать її в магазинах та інших місцях масового перебування людей Бо "онлайн-урок" дитина продивилася та й забула, а листівку може носить з собою постійно!
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29.05.2022 06:18 Ответить
міносвіти вчить малюків україньскої!
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29.05.2022 03:36 Ответить
судей Верховного Суда видел. Судью апеляционного суда видел.
Бразильцев видел. Корейцев видел. Японца видел. Даже афганца видел.
слугу народа не видел.
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29.05.2022 04:26 Ответить
Так і було задумано.
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29.05.2022 08:07 Ответить
 
 