Минобразования проведет онлайн-урок по минной безопасности

В День защиты детей, 1 июня, Министерство образования и науки приглашает всех школьников на Всеукраинский интерактивный онлайн-урок по минной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба МОН.

"1 июня, в День защиты детей мы приглашаем всех школьников на Всеукраинский интерактивный онлайн-урок по минной безопасности. Активные участники получат подарки от ЮНИСЕФ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобразования, риск встретиться с взрывоопасными предметами есть везде, где велись или еще ведутся боевые действия. Поэтому детям так важно знать, как различать такие предметы, какой опасности остерегаться и как сберечь свою жизнь.

Для учащихся 1–4 классов урок пройдет в 11:00. Регистрация по ссылке.

Для учащихся 5–11 классов урок пройдет в 13:00. Регистрация: bit.ly/урок_5_11_класс

Урок состоится на платформе Zoom и займет 40 минут. На уроке с интерактивными заданиями дети узнают:

как различить взрывоопасные предметы;

где может подстерегать опасность и какие знаки предупреждают о ней;

как совершать прогулки и передвижения безопасно и какие правила очень важно соблюдать.

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