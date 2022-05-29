Міносвіти проведе онлайн-урок з мінної безпеки

У День захисту дітей, 1 червня, Міністерство освіти і науки запрошує усіх школярів на Всеукраїнський інтерактивний онлайн-урок із мінної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МОН.

"1 червня, у День захисту дітей, ми запрошуємо усіх школярів на Всеукраїнський інтерактивний онлайн-урок із мінної безпеки. Активні учасники отримають подарунки від ЮНІСЕФ", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Міносвіти, ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети є всюди, де велися чи ще ведуться бойові дії. Тому дітям так важливо знати, як розрізняти такі предмети, якої небезпеки остерігатися та як вберегти своє життя.

Для учнів 1–4 класів урок пройде об 11:00. Реєстрація за посиланням.

Для учнів 5–11 класів урок пройде о 13:00. Реєстрація: bit.ly/урок_5_11_клас

Урок відбудеться на платформі Zoom і триватиме 40 хвилин. Під час уроку з інтерактивними завданнями діти дізнаються: як розрізнити вибухонебезпечні предмети; де може чатувати небезпека та які знаки попереджають про неї; як зробити свої прогулянки та пересування безпечними і яких правил вкрай важливо дотримуватися.

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