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Міносвіти проведе онлайн-урок з мінної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

У День захисту дітей, 1 червня, Міністерство освіти і науки запрошує усіх школярів на Всеукраїнський інтерактивний онлайн-урок із мінної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МОН.

"1 червня, у День захисту дітей, ми запрошуємо усіх школярів на Всеукраїнський інтерактивний онлайн-урок із мінної безпеки. Активні учасники отримають подарунки від ЮНІСЕФ", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Міносвіти, ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети є всюди, де велися чи ще ведуться бойові дії. Тому дітям так важливо знати, як розрізняти такі предмети, якої небезпеки остерігатися та як вберегти своє життя.

Для учнів 1–4 класів урок пройде об 11:00. Реєстрація за посиланням.

Для учнів 5–11 класів урок пройде о 13:00. Реєстрація: bit.ly/урок_5_11_клас

Урок відбудеться на платформі Zoom і триватиме 40 хвилин. Під час уроку з інтерактивними завданнями діти дізнаються: як розрізнити вибухонебезпечні предмети; де може чатувати небезпека та які знаки попереджають про неї; як зробити свої прогулянки та пересування безпечними і яких правил вкрай важливо дотримуватися.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
судей Верховного Суда видел. Судью апеляционного суда видел.
Бразильцев видел. Корейцев видел. Японца видел. Даже афганца видел.
слугу народа не видел.
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29.05.2022 04:26
+3
В следующем году придется редактировать учебник по основам безопасности жизни.
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29.05.2022 03:29
+2
Міносвіти в мінах розбирається.
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29.05.2022 02:59
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Міносвіти в мінах розбирається.
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29.05.2022 02:59 Відповісти
В следующем году придется редактировать учебник по основам безопасности жизни.
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29.05.2022 03:29 Відповісти
И учебник по химии. И по физике.
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29.05.2022 03:35 Відповісти
мова - дітусіки за секунду віддупляться на ній..
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29.05.2022 03:43 Відповісти
а шо там не так с химией? Знову водень називають гідрогеніумом, а кисень оксігеніумом??
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29.05.2022 04:14 Відповісти
Міносвіти організовує! А пояснювать (я надіюся) будуть спеціалісти-сапери Було-б непогано зробить відповідну листівку з фотографіями і роздавать її в магазинах та інших місцях масового перебування людей Бо "онлайн-урок" дитина продивилася та й забула, а листівку може носить з собою постійно!
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29.05.2022 06:18 Відповісти
міносвіти вчить малюків україньскої!
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29.05.2022 03:36 Відповісти
судей Верховного Суда видел. Судью апеляционного суда видел.
Бразильцев видел. Корейцев видел. Японца видел. Даже афганца видел.
слугу народа не видел.
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29.05.2022 04:26 Відповісти
Так і було задумано.
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29.05.2022 08:07 Відповісти
 
 