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Національний тест для вступників проходитиме у 20 областях та Києві, - МОН

вно

Міністерство освіти і науки затвердило перелік населених пунктів України, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Перелік населених пунктів, у яких безпекова ситуація дозволяє провести НМТ, визначено обласними військовими адміністраціями на запит МОН.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях України та м. Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях та АР Крим. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

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З міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюються. Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликають уважно вибирати населений пункт, "адже ця інформація дозволить продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів".

Також МОН затвердить перелік країн і міст Європи, де можна буде скласти національний мультипредметний тест.

Нагадаємо, тестування проходитиме в три сесії: основна відбудеться з 18 липня до 10 серпня, додаткова – 16-20 серпня, спеціальна – 12-16 вересня.

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Автор: 

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После того, как назначенный зюзей рыговский Швондер - шкарлет пропихнул диссертацию кивы и не слетел тут-же с должности, не имеет никакого значения, где и как проходят экзамены, куда поступают и что заканчивают дети украинцев - это все потраченные впустую годы ваших детей, никакая страна украинские документы об образовании всерьез не будет даже рассматривать. Заслуженно, кстати, за ту самую галочку в бюллетене на выборах...
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17.05.2022 14:26 Відповісти
І як на нього мають потрапити ті, хто евакуювався за тисячі кілометрів ? Не можна було віддалено зробити ? 2 роки вже віддалено всі працюють і навчаються
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17.05.2022 14:39 Відповісти
 
 