Національний тест для вступників проходитиме у 20 областях та Києві, - МОН

Міністерство освіти і науки затвердило перелік населених пунктів України, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Перелік населених пунктів, у яких безпекова ситуація дозволяє провести НМТ, визначено обласними військовими адміністраціями на запит МОН.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях України та м. Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях та АР Крим. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

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З міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюються. Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликають уважно вибирати населений пункт, "адже ця інформація дозволить продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів".

Також МОН затвердить перелік країн і міст Європи, де можна буде скласти національний мультипредметний тест.

Нагадаємо, тестування проходитиме в три сесії: основна відбудеться з 18 липня до 10 серпня, додаткова – 16-20 серпня, спеціальна – 12-16 вересня.

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