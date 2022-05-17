Наразі під окупацією перебуває близько 800 шкіл, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на сьогодні на непідконтрольній території України є близько 800 шкіл.

Про це він зазначив сьогодні в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас приблизно 800 шкіл перебувають під окупацією на тимчасово окупованій території", - сказав Шкарлет.

Крім того, за словами міністра, наразі понад 280 шкіл, які переважно розташовані на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей, уже завершили навчання.

Також приблизно 280 шкіл в Україні через безпекову ситуацію не можуть продовжувати освітній процес.

"Але, незалежно від того, чи можуть вони на цьому етапі продовжувати освітній процес чи ні, документи про освіту буде видано всім без винятку випускникам", - наголосив Шкарлет.

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