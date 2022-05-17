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Новости Война
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В настоящее время под оккупацией находится около 800 школ, - Шкарлетт

школа,дружківка

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что на данный момент на неподконтрольной территории Украины находится около 800 школ.

Об этом он отметил сегодня в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас где-то приблизительно 800 школ находятся под оккупацией на временно оккупированной территории", - сказал Шкарлет в эфире национального телемарафона во вторник днем.

Кроме того, по словам министра, на данный момент более 280 школ, которые в своем большинстве находятся на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, уже завершили обучение.

Также приблизительно 280 школ в Украине из за ситуации с безопасностью не могут продолжать образовательный процесс.

"Но, не зависимо от того, могут ли они на данном этапе продолжать образовательный процесс или нет, документы об образовании будут выданы всем без исключения выпускникам", - подчеркнул Шкарлет.

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оккупация (10209) школа (3023) Минобразования (1740) Шкарлет Сергей (297)


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Слухаю Подоляка, знову маніпуляція, Європа не стомилась від України, обличчя ботоксного це морда смерті. Подоляк бажання зе приписує Європі. Це що?
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17.05.2022 12:56 Ответить
Це Подоляк...
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17.05.2022 13:10 Ответить
Скоро все вернеться.
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17.05.2022 13:03 Ответить
Выпускникам из Украины надо дать возможность поcтупать в ВУЗы Европы США и Канады...
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17.05.2022 13:12 Ответить
В Україні в травні припинили виплачувати зарплати освітянам. Це окупація чи ще ні?
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17.05.2022 13:33 Ответить
 
 