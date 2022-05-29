Россия легкомысленно тратит боевую мощь на взятие Северодонецка, - американский Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Захват Северодонецка позволит Москве заявить, что она полностью захватила Луганскую область. Однако это не принесет России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Северодонецк важен для оккупантов на этом этапе войны, прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами.
"Они платят за свой нынешний тактический успех на Донбассе цену, не соответствующую какой-либо реальной выгоде после взятия города. Москва привлекла силы, технику и материальную часть по всем другим направлениям для достижения этой единственной цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва "легкомысленно тратит боевую мощь на взятие города".
Кроме того отмечается, что украинские военные имеют серьезные потери в битве за Северодонецк и столкнулись с самым серьезным вызовом со времени блокады "Азовстали" в Мариуполе, и вполне могут потерпеть серьезное тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения Северодонецка, хотя такой результат никак не гарантирован.
Захват Северодонецка может помочь в завоевании остальной части Донецкой области только в том случае, если даст россиянам импульс для построения последовательных операций, но битва за Северодонецк, скорее всего, будет предотвращать продолжение крупномасштабных российских наступательных операций.
Россияне сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил для взятия Северодонецка, чем украинцы, формируя "градиент истощения" в целом в пользу Киева. Украинцы также продолжают получать припасы и технику от своих союзников, каким бы медленным и ограниченным ни был этот поток.
Россияне, напротив, продолжают выявлять явные признаки того, что они сжигают имеющиеся у них резервы живой силы и техники, и нет причин ожидать облегчения в ближайшие месяцы. Российские войска в течение нескольких недель не могли продвинуться ни на каком другом направлении и в большинстве своем даже не пытались это сделать.
Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, лишатся воли к бою, поскольку битва за Северодонецк поглощает большую часть доступных России средств, Украина может иметь шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех. Эта перспектива неопределенна, и у Украины может быть возможность воспользоваться случаем, даже если она появится.
Пожалуйста, подождите...
І це ви ще оригінал не бачили.
Будем дальше бойцов беречь,пока
нам все оружие мира не подарят.Хитрый план.
Пусть будут и волки сыты и овцы целы
Привели кацапа Той спробував потрусить Не падають плоди Знову трусить - вже сильніше Не виходить! Йому підказують - подумай!" У відповідь - "А **** думать?! Трясти нада!!!"
У ІІ Світовій війні кацапам було головне - "Взять висоту!" Німці призвичаїлися Залишали на висоті кулеметників Вони клали піхоту, яка йшла в атаку, вогнем, а потім приховано відходили Кацапи накривали висоту артилерією, а за "вогняним валом" гнали піхоту "УРА!!! Висоту взяли!" І займали залишені німцями окопи А ті , по зарані пристріляних координатах, наносили артудар!
"в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии"
Ото такие победы были у дидов.
а свнсбки спалюють і будуть спалювати свої резерви ще довго
потік повільний і обмежений((
а я між тим чула, що там цілий OLX для України зробили і всі країни допомагають, хто чим може, і все їде.
т.4, с.123 "майне лібе думмкопф"
Якщо не полінуватись вивчити історію його матеріалів - це враження переростає у впевненість.
Рядові інформаційної війни. Широко цитовані, а значить - успішні.
Я за те щоб тверезо оцінювати обстановку і тоді не буде болісного розчарування, коли обіцяна навесні перемога не сталася, і влітку не станеться, і восени не станеться, а пропаганда кожного тижня міняє мелодію, щоб пояснити відсутність прогресу на фоні того, як браво ми б'ємо їхню армію.
Я розумію, що переможні настрої потрібно формувати в суспільстві, але росія - то криса-камікадзе, загнана у кут і ми всі знаємо, до чого призводить недооцінка ворогів.
Кацапи можуть відступити і нічого не станеться , ну хіба що ***** самі ж і повісять ,, а якщо відступимо ми , перестанемо захищатись , нас не стане ,, бо орда ж відкрито заявляє про фізичне знищення українців як нації .
А Буткевич то - заспокійливе для недалеких і обмежених людей . Бо жодна притомна людина ніколи не повірить, у байки про швидку і легку перемогу над озброєним до зубів ворогом .
Да неужели? Про Лисичанск, который в 2 раза больше, забыли?
Глобус Украины посмотреть религия не позволяет?
Северодонецк занимает 42 км2, а Лисичанск - 96 км2. При одинаковом количестве населения (ок 100 тыс).
Буде вкрай огидно.
Але саме це і буде моментом для початку переламу.
Victor Tregubov (С)
... Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста"
... українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк
Радио НВ...
Надо готовиться к худшему -- лучшее тогда само прийдёт
Россия имеет в сутки до$ миллиарда поступлений -- а это ресурс
Продавала франция комплектующие для самолётов и в мае
Так и другие потихоньку через лазейки торгуют
Китай сбил цену на нефть и покупает гораздо больше
А мы два месяца не можем поставки топлива для техники наладить
Кричали в средине мая все будеТ
Теперь перенесли на конец июля
Але я вже не вперше мабуть побачу, як наше браве керівництво та пропаганда буде кричати, що то все нагнітання, гра на руку кацапи і насправді все набагато краще, а через 2-3 тижні визнає, що все саме так і було.
Как по мне - любой дядько в селе расскажет всё то же самое.
Любой блогер-балабол типа Бутусова, Березовца, Яковины и иеже с ними наплетёт подобной "аналитики" куда больше этого института. А уж "балабол номер 1" Арестович - тот вообще в разы..