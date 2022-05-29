Росія легковажно витрачає бойову міць на взяття Сєверодонецька, - американський Інститут вивчення війни

Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Сєверодонецьк важливий для окупантів на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

Крім того зауважується, що українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" в Маріуполі, і цілком можуть зазнати серйозної тактичної поразки найближчими днями в разі падіння Сєверодонецька, хоча такий результат ніяк не гарантований.

Захоплення Сєверодонецька може допомогти в завоюванні решти Донецької області тільки в тому випадку, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєверодонецьк, найімовірніше, буде запобігати продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.

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Росіяни зосередили набагато більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєверодонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" в цілому на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси і техніку від своїх союзників, яким би повільним і обмеженим не був цей потік.

Росіяни, навпаки, продовжують виявляти явні ознаки того, що вони спалюють наявні в них резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого навіть не намагалися це зробити.

Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєверодонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів, Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.

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