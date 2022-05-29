Росія легковажно витрачає бойову міць на взяття Сєверодонецька, - американський Інститут вивчення війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Сєверодонецьк важливий для окупантів на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.
"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".
Крім того зауважується, що українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" в Маріуполі, і цілком можуть зазнати серйозної тактичної поразки найближчими днями в разі падіння Сєверодонецька, хоча такий результат ніяк не гарантований.
Захоплення Сєверодонецька може допомогти в завоюванні решти Донецької області тільки в тому випадку, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєверодонецьк, найімовірніше, буде запобігати продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.
Росіяни зосередили набагато більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєверодонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" в цілому на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси і техніку від своїх союзників, яким би повільним і обмеженим не був цей потік.
Росіяни, навпаки, продовжують виявляти явні ознаки того, що вони спалюють наявні в них резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого навіть не намагалися це зробити.
Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєверодонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів, Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.
Будь ласка, зачекайте...
І це ви ще оригінал не бачили.
Будем дальше бойцов беречь,пока
нам все оружие мира не подарят.Хитрый план.
Пусть будут и волки сыты и овцы целы
Привели кацапа Той спробував потрусить Не падають плоди Знову трусить - вже сильніше Не виходить! Йому підказують - подумай!" У відповідь - "А **** думать?! Трясти нада!!!"
У ІІ Світовій війні кацапам було головне - "Взять висоту!" Німці призвичаїлися Залишали на висоті кулеметників Вони клали піхоту, яка йшла в атаку, вогнем, а потім приховано відходили Кацапи накривали висоту артилерією, а за "вогняним валом" гнали піхоту "УРА!!! Висоту взяли!" І займали залишені німцями окопи А ті , по зарані пристріляних координатах, наносили артудар!
"в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии"
Ото такие победы были у дидов.
а свнсбки спалюють і будуть спалювати свої резерви ще довго
потік повільний і обмежений((
а я між тим чула, що там цілий OLX для України зробили і всі країни допомагають, хто чим може, і все їде.
т.4, с.123 "майне лібе думмкопф"
Якщо не полінуватись вивчити історію його матеріалів - це враження переростає у впевненість.
Рядові інформаційної війни. Широко цитовані, а значить - успішні.
Я за те щоб тверезо оцінювати обстановку і тоді не буде болісного розчарування, коли обіцяна навесні перемога не сталася, і влітку не станеться, і восени не станеться, а пропаганда кожного тижня міняє мелодію, щоб пояснити відсутність прогресу на фоні того, як браво ми б'ємо їхню армію.
Я розумію, що переможні настрої потрібно формувати в суспільстві, але росія - то криса-камікадзе, загнана у кут і ми всі знаємо, до чого призводить недооцінка ворогів.
Кацапи можуть відступити і нічого не станеться , ну хіба що ***** самі ж і повісять ,, а якщо відступимо ми , перестанемо захищатись , нас не стане ,, бо орда ж відкрито заявляє про фізичне знищення українців як нації .
А Буткевич то - заспокійливе для недалеких і обмежених людей . Бо жодна притомна людина ніколи не повірить, у байки про швидку і легку перемогу над озброєним до зубів ворогом .
Да неужели? Про Лисичанск, который в 2 раза больше, забыли?
Глобус Украины посмотреть религия не позволяет?
Северодонецк занимает 42 км2, а Лисичанск - 96 км2. При одинаковом количестве населения (ок 100 тыс).
Буде вкрай огидно.
Але саме це і буде моментом для початку переламу.
Victor Tregubov (С)
... Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста"
... українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк
Радио НВ...
Надо готовиться к худшему -- лучшее тогда само прийдёт
Россия имеет в сутки до$ миллиарда поступлений -- а это ресурс
Продавала франция комплектующие для самолётов и в мае
Так и другие потихоньку через лазейки торгуют
Китай сбил цену на нефть и покупает гораздо больше
А мы два месяца не можем поставки топлива для техники наладить
Кричали в средине мая все будеТ
Теперь перенесли на конец июля
Але я вже не вперше мабуть побачу, як наше браве керівництво та пропаганда буде кричати, що то все нагнітання, гра на руку кацапи і насправді все набагато краще, а через 2-3 тижні визнає, що все саме так і було.
Как по мне - любой дядько в селе расскажет всё то же самое.
Любой блогер-балабол типа Бутусова, Березовца, Яковины и иеже с ними наплетёт подобной "аналитики" куда больше этого института. А уж "балабол номер 1" Арестович - тот вообще в разы..