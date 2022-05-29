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Росія легковажно витрачає бойову міць на взяття Сєверодонецька, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Сєверодонецьк важливий для окупантів на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

Крім того зауважується, що українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" в Маріуполі, і цілком можуть зазнати серйозної тактичної поразки найближчими днями в разі падіння Сєверодонецька, хоча такий результат ніяк не гарантований.

Захоплення Сєверодонецька може допомогти в завоюванні решти Донецької області тільки в тому випадку, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєверодонецьк, найімовірніше, буде запобігати продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.

Також читайте: Українські сили в Сєверодонецьку перебувають у складній оборонній позиції, - керівник ВЦА Стрюк

Росіяни зосередили набагато більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєверодонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" в цілому на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси і техніку від своїх союзників, яким би повільним і обмеженим не був цей потік.

Росіяни, навпаки, продовжують виявляти явні ознаки того, що вони спалюють наявні в них резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого навіть не намагалися це зробити.

Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєверодонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів, Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.

Читайте: Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Вирішили вчені порівнять "АйКью" шимпанзе і кацапа Привели мавпу у вольєр Там росте плодове дерево Поряд поклали жердину Мавпа походила навкруги дерева Спробувала потрусить дерево Плоди не падають Спробувала вилізти на нього, щоб до плодів добраться Не вийшло Походила, подумала Побачила жердину Взяла в руки і назбивала плодів
Привели кацапа Той спробував потрусить Не падають плоди Знову трусить - вже сильніше Не виходить! Йому підказують - подумай!" У відповідь - "А **** думать?! Трясти нада!!!"
У ІІ Світовій війні кацапам було головне - "Взять висоту!" Німці призвичаїлися Залишали на висоті кулеметників Вони клали піхоту, яка йшла в атаку, вогнем, а потім приховано відходили Кацапи накривали висоту артилерією, а за "вогняним валом" гнали піхоту "УРА!!! Висоту взяли!" І займали залишені німцями окопи А ті , по зарані пристріляних координатах, наносили артудар!
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29.05.2022 07:47
+16
ти своє життя зберіг втікши у мирну Швейцарію, а чому захисники України мають гинути, бо тобі хочеться шоу?
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29.05.2022 08:07
+14
Зовсім не легковажно. Там утворять совєти лнр, днр, на заході знайдуться або вже є доброжелаьєлі котрі будуть навязувати черговий мінськ, політичні шляхи, різні формули. І ***** не треба буде воювати за Донбас, усе прораховано і куплено, не здивуюсь коли наші сракокавадітелі на це погодяться
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29.05.2022 07:36
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бабы ещё высрут
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29.05.2022 07:28 Відповісти
Ви текст читали? Там пишуть, що Україна зазнає великих втрат і що місто не має сенсу обороняти. Якщо таких аналітиків друкувати,то вийде,що міста в Україні поділити потрібно на значимі і такі собі. Стаття бред.
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29.05.2022 08:41 Відповісти
Ви маніпулюєте: "зазнає великих втрат" там є, а "місто не має сенсу обороняти" немає.

І це ви ще оригінал не бачили.
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29.05.2022 22:27 Відповісти
Статья ни о чем .... Не очень понятно зачем вообще писать этих стратехов.... После того как все они давали нам 3 дня для поражения читать бред смысла нет !!! Все буде Украина !!!
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30.05.2022 05:42 Відповісти
Я так понял,что мы опять козломордых перехитрили,отдав им область.
Будем дальше бойцов беречь,пока
нам все оружие мира не подарят.Хитрый план.
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29.05.2022 07:32 Відповісти
так а якщо у нас снарядів і техніки в рази менше?
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29.05.2022 07:53 Відповісти
ти своє життя зберіг втікши у мирну Швейцарію, а чому захисники України мають гинути, бо тобі хочеться шоу?
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29.05.2022 08:07 Відповісти
Втикал бы и ты в 1999 г.А я думал в Буче было шоу.Не меня будут грабить,убивать.
Пусть будут и волки сыты и овцы целы
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29.05.2022 08:22 Відповісти
а що в 99, голод, війна, ааа типа бандити, ну і смішне ж ти.
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29.05.2022 08:41 Відповісти
и волки сыты и гусаки общипаны
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29.05.2022 10:42 Відповісти
чому захисники України мають гинути?- чтобы страны не лишиться а не потому что кому то так хочется -это война и не Украина ее выбрала так что тут выбора нет если хочешь сохранить свою страну то нужно за нее биться до последней капли крови иначе к тем 20% окупированных территорий прибавятся новые и аппетит у орков не исчезнет до самой границы с Польшей
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29.05.2022 10:48 Відповісти
Ти кончений мудак.
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29.05.2022 10:03 Відповісти
"Бойцов" беречь это самая большая военная наука и стратегия......- ты наверное себя великим "жуков-полководцем" видишь......
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29.05.2022 12:46 Відповісти
Зовсім не легковажно. Там утворять совєти лнр, днр, на заході знайдуться або вже є доброжелаьєлі котрі будуть навязувати черговий мінськ, політичні шляхи, різні формули. І ***** не треба буде воювати за Донбас, усе прораховано і куплено, не здивуюсь коли наші сракокавадітелі на це погодяться
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29.05.2022 07:36 Відповісти
А якщо не погодится?
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29.05.2022 08:47 Відповісти
А можно подумать, что мы будем согласно кивать, если ЗЕ-команда начнет сливаться.
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29.05.2022 16:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=C2ivDraj0mQ&t=85s
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29.05.2022 16:43 Відповісти
Вирішили вчені порівнять "АйКью" шимпанзе і кацапа Привели мавпу у вольєр Там росте плодове дерево Поряд поклали жердину Мавпа походила навкруги дерева Спробувала потрусить дерево Плоди не падають Спробувала вилізти на нього, щоб до плодів добраться Не вийшло Походила, подумала Побачила жердину Взяла в руки і назбивала плодів
Привели кацапа Той спробував потрусить Не падають плоди Знову трусить - вже сильніше Не виходить! Йому підказують - подумай!" У відповідь - "А **** думать?! Трясти нада!!!"
У ІІ Світовій війні кацапам було головне - "Взять висоту!" Німці призвичаїлися Залишали на висоті кулеметників Вони клали піхоту, яка йшла в атаку, вогнем, а потім приховано відходили Кацапи накривали висоту артилерією, а за "вогняним валом" гнали піхоту "УРА!!! Висоту взяли!" І займали залишені німцями окопи А ті , по зарані пристріляних координатах, наносили артудар!
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29.05.2022 07:47 Відповісти
На таких висотах німці споруджували так посилені бліндажі, в них чеказли закінчення вогневого валу а коли йшла атака по свистку вискакували з капонірів і в справу вступали газонокосарі ....
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29.05.2022 08:12 Відповісти
Великие победы:
"в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии"
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29.05.2022 08:30 Відповісти
вы еще больше басен западных почитайте ,особенно по потерям -и откуда ж тогда потери немецкой армии почти в 5 млн?
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29.05.2022 12:13 Відповісти
Германські історики вказують, що всього втрати були 43 танки, лише 5 підірвали, бо не змогли евакуювати, інші в ремонт.А такі безумні втрати виникли через те, наступали як завжди з коліс без будь якої розвідки і "атакували" власний протитанковий рів,про існування якого не знали. Єдиний хто розповів про це, син Ріббентропа, тоді комроти МД "Рейх". А рузге історики від гріха подальше зробили з нього тільки племінника
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29.05.2022 12:41 Відповісти
И все эти кроме 5 через день уже были в строю,отремонтированы.
Ото такие победы были у дидов.
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29.05.2022 15:01 Відповісти
Касабы за ценой не стояли. Для них главное - результат. И он был достигнут. Сейчас то-же самое. Грызут нас понемногу, и медленно достигают, чего хотят.
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29.05.2022 16:18 Відповісти
Ми зазнаємо серйозних втрат(((
а свнсбки спалюють і будуть спалювати свої резерви ще довго
потік повільний і обмежений((
а я між тим чула, що там цілий OLX для України зробили і всі країни допомагають, хто чим може, і все їде.
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29.05.2022 07:52 Відповісти
"звільнити Україну військовим шляхом неможливо"© Кал,
т.4, с.123 "майне лібе думмкопф"
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29.05.2022 07:55 Відповісти
Цей іститут якось раптово виник нівзвідки. Правда, аналіз двох трьох коментів, незвичайно активне цитування його ОПою, зразу ж видає повитуху - це мокшандія. Для тих, хто сумнівається, пропоную оглянути їх будь яку карту бойових дій. Такий стиль оформлення карт бойових дій характерний виключно для армії орків, і сформувався в ЧА в кінці 30 років. Та ж заливка червоним кольором території, розмашисті красиві червоні стріли напрямків ударів і геть маленькі, короткі противника. Колір сторін на картах був вибраний ще Леніним, бо червоний колір це колір революції. А такі насичені стрілки наступу орків були введені в оборот для показа Сталіну_мовляв ми сила, а потім прижився. В арміях інших країн зовсім іншийц стиль. Так і в цьому коменті делікатно оцінюються потуги орків, і зразу ж включається хор-ланка ОПи з девізом "усе пропало, ми казали". Уже якийсь новий хлищ з ВЦА коментує. Памятаєте, як Гайдай з великим десантом легендарной під Білогорівкою оконфузився ?
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29.05.2022 08:05 Відповісти
Так, цей "американський" інститут обережно, але наполегливо дме у російську дудку.
Якщо не полінуватись вивчити історію його матеріалів - це враження переростає у впевненість.
Рядові інформаційної війни. Широко цитовані, а значить - успішні.
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29.05.2022 08:28 Відповісти
Все що нам не подобається - то кацапи кажуть. Дуже зручно і навіть повірити хотілося б, яале якщо слухати того ж Буткевича в перший місяць, ми всіх вже давно мали перемогти, але все ніяк. Цікаво чому, якщо ми такі молодці, а вони такі телепні і ракети в них скінчилися, і купу танків їхніх ми захватили.

Я за те щоб тверезо оцінювати обстановку і тоді не буде болісного розчарування, коли обіцяна навесні перемога не сталася, і влітку не станеться, і восени не станеться, а пропаганда кожного тижня міняє мелодію, щоб пояснити відсутність прогресу на фоні того, як браво ми б'ємо їхню армію.

Я розумію, що переможні настрої потрібно формувати в суспільстві, але росія - то криса-камікадзе, загнана у кут і ми всі знаємо, до чого призводить недооцінка ворогів.
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29.05.2022 12:55 Відповісти
А я от навпаки , гадаю що це Україна - загнаний в кут щур . Бо саме кацапня нас " загнала в кут " не залишивши вибору , як тільки - всією країною чинити запеклий спротив спробам орди , позбавити нас життя . Мова йде про - наше існування на цій планеті ,, існування сорокамільйонного народу . .
Кацапи можуть відступити і нічого не станеться , ну хіба що ***** самі ж і повісять ,, а якщо відступимо ми , перестанемо захищатись , нас не стане ,, бо орда ж відкрито заявляє про фізичне знищення українців як нації .
А Буткевич то - заспокійливе для недалеких і обмежених людей . Бо жодна притомна людина ніколи не повірить, у байки про швидку і легку перемогу над озброєним до зубів ворогом .
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29.05.2022 14:31 Відповісти
Балабольство. Одне з багатьох.
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29.05.2022 08:25 Відповісти
Странная и глупая аналитика. Когда это Россия берегла ресурсы и технику и опиралась на экономическую выгоду? Путин поставил в данном случае захватить Луганскую область, и они мяса и металла там положат, как нефиг делать.
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29.05.2022 09:12 Відповісти
Сто лет известно это. Та и реально область взята. Трупами завалят своими, та и нашими тоже. Пора очевидно решать. Либо все к арсеналам, или иное. Третьего уже не дано. Оно и к лучшему.
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29.05.2022 12:00 Відповісти
Вони и м'ясо не рахують
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29.05.2022 09:28 Відповісти
тому, що воно безкоштовне, не здатне працювати, і нікому не потрібне.
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29.05.2022 09:38 Відповісти
Скоро, в танкових військах параші(Т-62): "Механіки-водії рвуть трансмісію і клинять двигуни, навідники пуляють Богові по вікнах, а командир не вміє увімкнути рацію"
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29.05.2022 09:44 Відповісти
...Сєверодонецьк ... це останній великий населений пункт у Луганській області .
Да неужели? Про Лисичанск, который в 2 раза больше, забыли?
Глобус Украины посмотреть религия не позволяет?
Северодонецк занимает 42 км2, а Лисичанск - 96 км2. При одинаковом количестве населения (ок 100 тыс).
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29.05.2022 09:52 Відповісти
Лисичанск растянут в кишку и состоит на 80% из частного сектора, т.е. село по сути. Единственное его преимущество, то что он на горе.
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29.05.2022 15:49 Відповісти
Зараз вони кинуть усе на Северодонецьк та Лисичанськ. І потім, незалежно від успіху, сядуть сракою та включать платівку "давайте домовлятися". Цю платівку підтримає уся європейська зрадота, що лівацька, що правацька. До цієї платівки додадуть масове іпсо, "дружин та матерів" та зойки дезертирів.
Буде вкрай огидно.
Але саме це і буде моментом для початку переламу.
Victor Tregubov (С)
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29.05.2022 10:06 Відповісти
И это в одном тексте

... Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста"

... українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк
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29.05.2022 10:13 Відповісти
Виразно. Об'єктивність... ітіть
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29.05.2022 11:50 Відповісти
...российские военные терпят серьезные потери...
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29.05.2022 21:16 Відповісти
Юра Бутусов сейчас там...его интервью вчера вбросило в Ютьюб о

Радио НВ...
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29.05.2022 10:17 Відповісти
Як тут більше, то десь кацапів стало менше, і туди можна вдарити?
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29.05.2022 10:19 Відповісти
В России ещё много ресурсов
Надо готовиться к худшему -- лучшее тогда само прийдёт
Россия имеет в сутки до$ миллиарда поступлений -- а это ресурс
Продавала франция комплектующие для самолётов и в мае
Так и другие потихоньку через лазейки торгуют
Китай сбил цену на нефть и покупает гораздо больше
А мы два месяца не можем поставки топлива для техники наладить
Кричали в средине мая все будеТ
Теперь перенесли на конец июля
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29.05.2022 11:35 Відповісти
Цікавить подноготна цієї контори "інстітут"
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29.05.2022 11:52 Відповісти
То пошукайте.
Але я вже не вперше мабуть побачу, як наше браве керівництво та пропаганда буде кричати, що то все нагнітання, гра на руку кацапи і насправді все набагато краще, а через 2-3 тижні визнає, що все саме так і було.
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29.05.2022 12:58 Відповісти
Подноготная везде и у всех одна - деньги. К сожалению, так устроен наш мир...
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29.05.2022 13:20 Відповісти
Ne nado uchitj orkov!
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29.05.2022 13:00 Відповісти
Афигеть "аналитика" - может захватят Североденецк, а может нет, может выстоят - а может и нет, могут перейти в контрнаступление, а могут и не перейти... Глубокий анализ с далеко идущими выводами. Это всё всем и без всяких институнов известно.

Как по мне - любой дядько в селе расскажет всё то же самое.

Любой блогер-балабол типа Бутусова, Березовца, Яковины и иеже с ними наплетёт подобной "аналитики" куда больше этого института. А уж "балабол номер 1" Арестович - тот вообще в разы..
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29.05.2022 13:18 Відповісти
Не подсказывайте оркам того что они делают не так! Институты уже закончились, сейчас экзамен!
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29.05.2022 13:32 Відповісти
Надіюсь.., що як тільки в України появиться цей шанс.., вони його використають без сумніву..а не почнуть топтатися чи вести переговори чи ще щось..
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29.05.2022 14:04 Відповісти
Вставай страна-нужно доводить армию до 2 млн.,почему призыв вялый,там один боец в окопе против пятерых орков,кончайте эту фетишь с теробороной,солдаты нужны на фронте а не где то в Черновцах и Ужгороде,враг на нашей территории,делайте дополнительный призыв и срочно!!!!!!!!!!
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29.05.2022 22:13 Відповісти
Ви пропонуєте в "рукопашну" чи відразу в "кавалерійську атаку"?
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29.05.2022 22:38 Відповісти
Та заплевать врага, утопить. Это ж ежели 2млн да разом плюнут..
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29.05.2022 23:17 Відповісти
А в что одеть и обуть и какое оружие дать новым призывникам???Винтовки ТОЗ или ППШ???
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29.05.2022 22:44 Відповісти
 
 