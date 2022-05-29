"Укрзализныця" назначила на 29 мая один эвакуационный поезд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
АО "Укрзализныця" назначило на 29 мая один эвакуационный поезд – из Покровска во Львов через Днепр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Дополнительный эвакуационный поезд №234/233 Покровск – Днепр – Львов отправится в рейс в 16:30.
В "Укрзализныце" предупреждают, что время отправки может измениться.
Также читайте: "Укрзализныця" назначает новый ночной поезд из Киева в Перемышль
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...