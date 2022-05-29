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"Укрзализныця" назначила на 29 мая один эвакуационный поезд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

уз,укрзалізниця

АО "Укрзализныця" назначило на 29 мая один эвакуационный поезд – из Покровска во Львов через Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Дополнительный эвакуационный поезд №234/233 Покровск – Днепр – Львов отправится в рейс в 16:30.

В "Укрзализныце" предупреждают, что время отправки может измениться.

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