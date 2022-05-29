"Укрзалізниця" призначила на 29 травня один евакуаційний потяг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
АТ "Укрзалізниця" призначило на 29 травня один евакуаційний поїзд - з Покровська до Львова, через Дніпро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.
Додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.
В "Укрзалізниці" попереджають, що час відправлення може змінитися.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...