"Укрзалізниця" призначила на 29 травня один евакуаційний потяг

АТ "Укрзалізниця" призначило на 29 травня один евакуаційний поїзд - з Покровська до Львова, через Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.

В "Укрзалізниці" попереджають, що час відправлення може змінитися.

Також читайте: "Укрзалізниця" призначає новий нічний потяг з Києва до Перемишля