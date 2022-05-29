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"Укрзалізниця" призначила на 29 травня один евакуаційний потяг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз,укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" призначило на 29 травня один евакуаційний поїзд - з Покровська до Львова, через Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.

В "Укрзалізниці" попереджають, що час відправлення може змінитися.

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Автор: Наталя Джума
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