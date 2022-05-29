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Поведение РФ свидетельствует о стрессе от международных санкций, - разведка Британии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Россия хочет добиться ослабления санкций, что свидетельствует об их эффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Так, просьба заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко по разминированию территории Одесского порта для предоставления гуманитарного коридора судов соответствует основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями: представление альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории.

Отмечается, что Украина установила морские мины только из-за угрозы морских десантов РФ из Черного моря.

"Попытка России добиться ослабления международных санкций также подчеркивает стресс, который оказывают санкции на режим", - подчеркнули в разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол РФ в Великобритании исключил применение тактического ядерного оружия в Украине, - СМИ
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Топ комментарии
+24
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29.05.2022 10:35
+14
и потом никакой гуманитарной помощи. Надо, чтобы там хотя бы половина орков повыздыхали. Так задолбали мир своими имперскими амбициями( ядерным шантажем, замарыванием миллионов голодом, нескончаемыми трупами в Мариуполе((
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29.05.2022 10:32
+14
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29.05.2022 10:38
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Як перестала друкувати слова Розмінувати порт Одеси, не забувайте, що для оп піар на першому місці, а уже потім здоровий глузд
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29.05.2022 10:30 Ответить
Для большей части украинских граждан пиар тоже на первом месте, результаты всех выборов подтверждают.
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29.05.2022 10:56 Ответить
І це при тому,що найголовніших санкцій ще не запровадили у шостому пкеті санкцій,як от ембарго на нафту..
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29.05.2022 10:32 Ответить
и потом никакой гуманитарной помощи. Надо, чтобы там хотя бы половина орков повыздыхали. Так задолбали мир своими имперскими амбициями( ядерным шантажем, замарыванием миллионов голодом, нескончаемыми трупами в Мариуполе((
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29.05.2022 10:32 Ответить
вони зараз вже "співають" на Заході про те, що неможна нам давати ракети ,це буде ескалація та "будут гибнуть нивчем не повинньіе российские солдатьі"...
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29.05.2022 10:36 Ответить
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29.05.2022 10:35 Ответить
Треба добавити: А почалася в 1237 році.
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29.05.2022 11:28 Ответить
Помиляєтесь.

1169 р. - Володимиро - Суздальский князь Андрій Боголюбський захопив і пограбував Київ. Літописець писав
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29.05.2022 12:36 Ответить
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29.05.2022 10:37 Ответить
Скоріше би кремлівський вилупок і кривавий вбивця копита відкинув
від своіх злодіянь і санкцій !!
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29.05.2022 10:37 Ответить
та щось пишуть, що вже....будем сподіватись, що правда
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29.05.2022 11:06 Ответить
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29.05.2022 10:38 Ответить
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29.05.2022 10:39 Ответить
Хитрожопые кацапы ! Они ещё из Одессы хотят зерно себе вывозить
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29.05.2022 10:40 Ответить
Нож в спину, откуда и не ждали.
С середины лета Китай перестает принимать в свое воздушное пространство российские Боинги и Эйрбасы.
Что в принципе и понятно.
В отсутствии лицензированного обслуживания компании-производителя ресурс некоторых деталей истечет как раз к этому времени..
Первых деталей.
А далее все посыпется с нарастающей скоростью и воздушный парк России встанет на прикол.
Или же будет летать внутри России до упора.
Но это уже их внутреннее дело. Пусть летают.
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29.05.2022 10:42 Ответить
всі майже не помітили..

З Росії йде шведський виробник підшипників SKF

Шведський виробник підшипників SKF залишить російський ринок та припинить інвестиції. Про це повідомила прес-служба компанії.

SKF має намір продати всі свої активи в РФ, через що в другому кварталі зазнає збитків на суму близько 500 млн шведських крон ($52,51 млн).

«Ми дійшли висновку, що ми не можемо продовжувати свою діяльність у Росії, оскільки в цій країні більше не існує основи та стабільності для нашого бізнесу», - йдеться у заяві президента компанії Рікард Густафсон .

На початку березня SKF вже призупинила поставки продукції до Росії.

\рус.\Национализация этих активов не поможет, поскольку даже при высоком уровне локализации она не избавляет от потребности в импорте наиболее технологически сложных комплектующих.

Товарных запасов, по расчетам господина Бурмистрова, хватит на один-два месяца. По его мнению, «системное решение не просматривается»
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29.05.2022 10:59 Ответить
Одной из причин поражения Германии во Второй Мировой войне было то, что союзники уничтожили ее производство подшипников.
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29.05.2022 11:32 Ответить
Байден каже дам Украине 40 ярдов и сразу доллар стане по 10 гривень... та ні Мr.Байденко скоріш за все буде по 100...команда Кучмістів теж хоче копійку заробить...Непосільнєю працєю...особово депіл Гетманцев...
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29.05.2022 10:47 Ответить
Senator 0eaca536 виявляється фінансовий аналітик...

майже Демура
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29.05.2022 10:50 Ответить
Хіба,то санкції?Суцільне голеслів'я...
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29.05.2022 10:48 Ответить
достатньо,що пропали на прилавках рашки якісні жіночі прокладки...
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29.05.2022 10:49 Ответить
Та нічого в них не пропало! Усе завозять через Казахстан-Киргизстан-Туркменістан. Ще й Сербія обіцяє допомогти. Ну, може, трохи подорожчав імпорт. Але тільки трохи - не так, як у нас ціни скаконули.
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29.05.2022 10:58 Ответить
З якими тачанками воюють зараз махновці.
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29.05.2022 11:01 Ответить
максима змінив м 2 Браунінг
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29.05.2022 11:09 Ответить
На Мальдівах всі причали забиті російськими яхтами,господарі чекають на закінчення "спецоперації"?
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29.05.2022 11:03 Ответить
Не надо преувеличивать,будет большое разочарование.
Русосвиньи ещё долго могут со своими запасами всё это пережить.Гниды катаются по всему миру.А кацапохолуи
из Крыма и Даунбаса с украинскими загранпаспортами тем более.
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29.05.2022 11:18 Ответить
Кацапам надо запретить въезд в цивилизацию.
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29.05.2022 15:50 Ответить
Читала спогади людей, яких іх окупованих територій вивезли в ДНР, а вони звідти виїхали в Європу. Виявляється, з Донецька щодня ходить автобус у Польщу через країни Балтії. Так що слухайте більше про санкції.
Звичайно, добре, що проукраїнські ВПО потрапили в Європу. Але ж і жителі ДНР із паспортами рашки спокійно їздять у Європу на шопінг...
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29.05.2022 11:24 Ответить
Нехай ВОНИ УСІ ЗДОХНУТЬ!!!ФАШИСТИ путіноідні…
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29.05.2022 13:19 Ответить
Поведение РФ свидетельствует о том, что там все ***нулись напрочь и потеряли связь с реальностью.
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29.05.2022 15:48 Ответить
НЕОБХОДИМО ХЙЛА ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ !)
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30.05.2022 03:32 Ответить
 
 