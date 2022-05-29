Поведение РФ свидетельствует о стрессе от международных санкций, - разведка Британии

Россия хочет добиться ослабления санкций, что свидетельствует об их эффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Так, просьба заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко по разминированию территории Одесского порта для предоставления гуманитарного коридора судов соответствует основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями: представление альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории.

Отмечается, что Украина установила морские мины только из-за угрозы морских десантов РФ из Черного моря.

"Попытка России добиться ослабления международных санкций также подчеркивает стресс, который оказывают санкции на режим", - подчеркнули в разведке.

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