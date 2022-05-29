Поведение РФ свидетельствует о стрессе от международных санкций, - разведка Британии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия хочет добиться ослабления санкций, что свидетельствует об их эффективности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Так, просьба заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко по разминированию территории Одесского порта для предоставления гуманитарного коридора судов соответствует основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями: представление альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории.
Отмечается, что Украина установила морские мины только из-за угрозы морских десантов РФ из Черного моря.
"Попытка России добиться ослабления международных санкций также подчеркивает стресс, который оказывают санкции на режим", - подчеркнули в разведке.
Пожалуйста, подождите...
1169 р. - Володимиро - Суздальский князь Андрій Боголюбський захопив і пограбував Київ. Літописець писав
від своіх злодіянь і санкцій !!
С середины лета Китай перестает принимать в свое воздушное пространство российские Боинги и Эйрбасы.
Что в принципе и понятно.
В отсутствии лицензированного обслуживания компании-производителя ресурс некоторых деталей истечет как раз к этому времени..
Первых деталей.
А далее все посыпется с нарастающей скоростью и воздушный парк России встанет на прикол.
Или же будет летать внутри России до упора.
Но это уже их внутреннее дело. Пусть летают.
З Росії йде шведський виробник підшипників SKF
Шведський виробник підшипників SKF залишить російський ринок та припинить інвестиції. Про це повідомила прес-служба компанії.
SKF має намір продати всі свої активи в РФ, через що в другому кварталі зазнає збитків на суму близько 500 млн шведських крон ($52,51 млн).
«Ми дійшли висновку, що ми не можемо продовжувати свою діяльність у Росії, оскільки в цій країні більше не існує основи та стабільності для нашого бізнесу», - йдеться у заяві президента компанії Рікард Густафсон .
На початку березня SKF вже призупинила поставки продукції до Росії.
\рус.\Национализация этих активов не поможет, поскольку даже при высоком уровне локализации она не избавляет от потребности в импорте наиболее технологически сложных комплектующих.
Товарных запасов, по расчетам господина Бурмистрова, хватит на один-два месяца. По его мнению, «системное решение не просматривается»
майже Демура
Русосвиньи ещё долго могут со своими запасами всё это пережить.Гниды катаются по всему миру.А кацапохолуи
из Крыма и Даунбаса с украинскими загранпаспортами тем более.
Звичайно, добре, що проукраїнські ВПО потрапили в Європу. Але ж і жителі ДНР із паспортами рашки спокійно їздять у Європу на шопінг...