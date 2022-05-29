Поведінка РФ свідчить про стрес від міжнародних санкцій, - розвідка Британії

Росія хоче домогтися ослаблення санкцій, що свідчить про їхню ефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, прохання заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка щодо розмінування території Одеського порту для надання гуманітарного коридору суден відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: представлення альтернативних наративів, нехай і непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії.

Зазначається, що Україна встановила морські міни тільки через загрозу морських десантів РФ з Чорного моря.

"Спроба Росії домогтися ослаблення міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції чинять на режим", - наголосили в розвідці.

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