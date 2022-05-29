Поведінка РФ свідчить про стрес від міжнародних санкцій, - розвідка Британії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія хоче домогтися ослаблення санкцій, що свідчить про їхню ефективність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Так, прохання заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка щодо розмінування території Одеського порту для надання гуманітарного коридору суден відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: представлення альтернативних наративів, нехай і непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії.
Зазначається, що Україна встановила морські міни тільки через загрозу морських десантів РФ з Чорного моря.
"Спроба Росії домогтися ослаблення міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції чинять на режим", - наголосили в розвідці.
Будь ласка, зачекайте...
1169 р. - Володимиро - Суздальский князь Андрій Боголюбський захопив і пограбував Київ. Літописець писав
від своіх злодіянь і санкцій !!
С середины лета Китай перестает принимать в свое воздушное пространство российские Боинги и Эйрбасы.
Что в принципе и понятно.
В отсутствии лицензированного обслуживания компании-производителя ресурс некоторых деталей истечет как раз к этому времени..
Первых деталей.
А далее все посыпется с нарастающей скоростью и воздушный парк России встанет на прикол.
Или же будет летать внутри России до упора.
Но это уже их внутреннее дело. Пусть летают.
З Росії йде шведський виробник підшипників SKF
Шведський виробник підшипників SKF залишить російський ринок та припинить інвестиції. Про це повідомила прес-служба компанії.
SKF має намір продати всі свої активи в РФ, через що в другому кварталі зазнає збитків на суму близько 500 млн шведських крон ($52,51 млн).
«Ми дійшли висновку, що ми не можемо продовжувати свою діяльність у Росії, оскільки в цій країні більше не існує основи та стабільності для нашого бізнесу», - йдеться у заяві президента компанії Рікард Густафсон .
На початку березня SKF вже призупинила поставки продукції до Росії.
\рус.\Национализация этих активов не поможет, поскольку даже при высоком уровне локализации она не избавляет от потребности в импорте наиболее технологически сложных комплектующих.
Товарных запасов, по расчетам господина Бурмистрова, хватит на один-два месяца. По его мнению, «системное решение не просматривается»
майже Демура
Русосвиньи ещё долго могут со своими запасами всё это пережить.Гниды катаются по всему миру.А кацапохолуи
из Крыма и Даунбаса с украинскими загранпаспортами тем более.
Звичайно, добре, що проукраїнські ВПО потрапили в Європу. Але ж і жителі ДНР із паспортами рашки спокійно їздять у Європу на шопінг...