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Поведінка РФ свідчить про стрес від міжнародних санкцій, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Росія хоче домогтися ослаблення санкцій, що свідчить про їхню ефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, прохання заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка щодо розмінування території Одеського порту для надання гуманітарного коридору суден відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: представлення альтернативних наративів, нехай і непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії.

Зазначається, що Україна встановила морські міни тільки через загрозу морських десантів РФ з Чорного моря.

"Спроба Росії домогтися ослаблення міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції чинять на режим", - наголосили в розвідці.

Також читайте: Російські десантники та інші елітні підрозділи РФ зазнали значних втрат у війні з Україною, - розвідка Британії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
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29.05.2022 10:35
+14
и потом никакой гуманитарной помощи. Надо, чтобы там хотя бы половина орков повыздыхали. Так задолбали мир своими имперскими амбициями( ядерным шантажем, замарыванием миллионов голодом, нескончаемыми трупами в Мариуполе((
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29.05.2022 10:32
+14
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29.05.2022 10:38
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Як перестала друкувати слова Розмінувати порт Одеси, не забувайте, що для оп піар на першому місці, а уже потім здоровий глузд
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29.05.2022 10:30 Відповісти
Для большей части украинских граждан пиар тоже на первом месте, результаты всех выборов подтверждают.
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29.05.2022 10:56 Відповісти
І це при тому,що найголовніших санкцій ще не запровадили у шостому пкеті санкцій,як от ембарго на нафту..
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29.05.2022 10:32 Відповісти
и потом никакой гуманитарной помощи. Надо, чтобы там хотя бы половина орков повыздыхали. Так задолбали мир своими имперскими амбициями( ядерным шантажем, замарыванием миллионов голодом, нескончаемыми трупами в Мариуполе((
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29.05.2022 10:32 Відповісти
вони зараз вже "співають" на Заході про те, що неможна нам давати ракети ,це буде ескалація та "будут гибнуть нивчем не повинньіе российские солдатьі"...
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29.05.2022 10:36 Відповісти
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29.05.2022 10:35 Відповісти
Треба добавити: А почалася в 1237 році.
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29.05.2022 11:28 Відповісти
Помиляєтесь.

1169 р. - Володимиро - Суздальский князь Андрій Боголюбський захопив і пограбував Київ. Літописець писав
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29.05.2022 12:36 Відповісти
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29.05.2022 10:37 Відповісти
Скоріше би кремлівський вилупок і кривавий вбивця копита відкинув
від своіх злодіянь і санкцій !!
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29.05.2022 10:37 Відповісти
та щось пишуть, що вже....будем сподіватись, що правда
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29.05.2022 11:06 Відповісти
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29.05.2022 10:38 Відповісти
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29.05.2022 10:39 Відповісти
Хитрожопые кацапы ! Они ещё из Одессы хотят зерно себе вывозить
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29.05.2022 10:40 Відповісти
Нож в спину, откуда и не ждали.
С середины лета Китай перестает принимать в свое воздушное пространство российские Боинги и Эйрбасы.
Что в принципе и понятно.
В отсутствии лицензированного обслуживания компании-производителя ресурс некоторых деталей истечет как раз к этому времени..
Первых деталей.
А далее все посыпется с нарастающей скоростью и воздушный парк России встанет на прикол.
Или же будет летать внутри России до упора.
Но это уже их внутреннее дело. Пусть летают.
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29.05.2022 10:42 Відповісти
всі майже не помітили..

З Росії йде шведський виробник підшипників SKF

Шведський виробник підшипників SKF залишить російський ринок та припинить інвестиції. Про це повідомила прес-служба компанії.

SKF має намір продати всі свої активи в РФ, через що в другому кварталі зазнає збитків на суму близько 500 млн шведських крон ($52,51 млн).

«Ми дійшли висновку, що ми не можемо продовжувати свою діяльність у Росії, оскільки в цій країні більше не існує основи та стабільності для нашого бізнесу», - йдеться у заяві президента компанії Рікард Густафсон .

На початку березня SKF вже призупинила поставки продукції до Росії.

\рус.\Национализация этих активов не поможет, поскольку даже при высоком уровне локализации она не избавляет от потребности в импорте наиболее технологически сложных комплектующих.

Товарных запасов, по расчетам господина Бурмистрова, хватит на один-два месяца. По его мнению, «системное решение не просматривается»
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29.05.2022 10:59 Відповісти
Одной из причин поражения Германии во Второй Мировой войне было то, что союзники уничтожили ее производство подшипников.
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29.05.2022 11:32 Відповісти
Байден каже дам Украине 40 ярдов и сразу доллар стане по 10 гривень... та ні Мr.Байденко скоріш за все буде по 100...команда Кучмістів теж хоче копійку заробить...Непосільнєю працєю...особово депіл Гетманцев...
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29.05.2022 10:47 Відповісти
Senator 0eaca536 виявляється фінансовий аналітик...

майже Демура
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29.05.2022 10:50 Відповісти
Хіба,то санкції?Суцільне голеслів'я...
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29.05.2022 10:48 Відповісти
достатньо,що пропали на прилавках рашки якісні жіночі прокладки...
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29.05.2022 10:49 Відповісти
Та нічого в них не пропало! Усе завозять через Казахстан-Киргизстан-Туркменістан. Ще й Сербія обіцяє допомогти. Ну, може, трохи подорожчав імпорт. Але тільки трохи - не так, як у нас ціни скаконули.
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29.05.2022 10:58 Відповісти
З якими тачанками воюють зараз махновці.
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29.05.2022 11:01 Відповісти
максима змінив м 2 Браунінг
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29.05.2022 11:09 Відповісти
На Мальдівах всі причали забиті російськими яхтами,господарі чекають на закінчення "спецоперації"?
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29.05.2022 11:03 Відповісти
Не надо преувеличивать,будет большое разочарование.
Русосвиньи ещё долго могут со своими запасами всё это пережить.Гниды катаются по всему миру.А кацапохолуи
из Крыма и Даунбаса с украинскими загранпаспортами тем более.
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29.05.2022 11:18 Відповісти
Кацапам надо запретить въезд в цивилизацию.
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29.05.2022 15:50 Відповісти
Читала спогади людей, яких іх окупованих територій вивезли в ДНР, а вони звідти виїхали в Європу. Виявляється, з Донецька щодня ходить автобус у Польщу через країни Балтії. Так що слухайте більше про санкції.
Звичайно, добре, що проукраїнські ВПО потрапили в Європу. Але ж і жителі ДНР із паспортами рашки спокійно їздять у Європу на шопінг...
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29.05.2022 11:24 Відповісти
Нехай ВОНИ УСІ ЗДОХНУТЬ!!!ФАШИСТИ путіноідні…
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29.05.2022 13:19 Відповісти
Поведение РФ свидетельствует о том, что там все ***нулись напрочь и потеряли связь с реальностью.
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29.05.2022 15:48 Відповісти
НЕОБХОДИМО ХЙЛА ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ !)
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30.05.2022 03:32 Відповісти
 
 