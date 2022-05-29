В Житомирской области активно восстанавливают инфраструктуру и жилые дома, - ОВА
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Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о восстановлении в городе Овруч на Житомирщине более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках города.
Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Уже несколько недель строители ремонтируют частные и многоквартирные дома в Овруче на севере Житомирщины. За это время удалось заменить уже более 200 окон, которые были поврежденны, а некоторые вообще вылетели от взрывных волн", - написал Бунечко в телеграм-канале.
По его словам, уже восстановили более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках Овруча. В настоящее время работа продолжается и планируется наращивание темпов выполнения работ.
"В поврежденных домах идет замена окон. Следующим этапом будет восстановление дверей и ремонт крыш, поврежденных из-за взрывов", - подытожил Бунечко.
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На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.
Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.
Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.