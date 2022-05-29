В Житомирской области активно восстанавливают инфраструктуру и жилые дома, - ОВА

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о восстановлении в городе Овруч на Житомирщине более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках города.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько недель строители ремонтируют частные и многоквартирные дома в Овруче на севере Житомирщины. За это время удалось заменить уже более 200 окон, которые были поврежденны, а некоторые вообще вылетели от взрывных волн", - написал Бунечко в телеграм-канале.

По его словам, уже восстановили более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках Овруча. В настоящее время работа продолжается и планируется наращивание темпов выполнения работ.

"В поврежденных домах идет замена окон. Следующим этапом будет восстановление дверей и ремонт крыш, поврежденных из-за взрывов", - подытожил Бунечко.

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