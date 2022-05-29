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Рашисты обстреляли жилой квартал Николаева, есть пострадавшие, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Российские оккупационные войска утром обстреляли жилой квартал Николаева.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - отметил глава города.

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