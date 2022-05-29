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Рашисты обстреляли жилой квартал Николаева, есть пострадавшие, - мэр Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска утром обстреляли жилой квартал Николаева.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - отметил глава города.
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Влад Казарецький
показать весь комментарий29.05.2022 11:27 Ответить Мне нравится 1
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Наталия П
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