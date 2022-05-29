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Рашисти обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі, - мер Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вранці обстріляли житловий квартал Миколаєва.
Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі", - зазначив очільник міста.
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Влад Казарецький
показати весь коментар29.05.2022 11:27 Відповісти Мені подобається 1
AvroraW
показати весь коментар29.05.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 1
Наталия П
показати весь коментар29.05.2022 12:19 Відповісти Мені подобається 1
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