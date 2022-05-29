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Рашисти обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Російські окупаційні війська вранці обстріляли житловий квартал Миколаєва.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі", - зазначив очільник міста.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Де подівся "Кім-містер шкарпетка"-вже здриснув.
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29.05.2022 11:27 Відповісти
Где генерал Марченко?
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29.05.2022 12:10 Відповісти
Хорош1 новини - К1м, поган1 - С1нкевич. Чому так?
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29.05.2022 12:19 Відповісти
 
 