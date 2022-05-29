Рашисти обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі, - мер Сєнкевич

Російські окупаційні війська вранці обстріляли житловий квартал Миколаєва.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі", - зазначив очільник міста.

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