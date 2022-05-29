На Житомирщині активно відновлюють інфраструктуру та житлові будинки, - ОВА
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Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про відновлення в місті Овруч на Житомирщині понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках міста.
Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже кілька тижнів будівельники ремонтують приватні та багатоквартирні будинки в Овручі на півночі Житомирщини. За цей час вдалося замінити вже понад 200 вікон, які були пошкоджені, а деякі взагалі вилетіли від вибухових хвиль", - написав Бунечко в телеграм-каналі.
За його словами, вже відновили понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках Овруча. Наразі робота триває і планується нарощування темпів виконання робіт.
"У пошкоджених будинках триває заміна вікон. Наступним етапом буде відновлення дверей і ремонт дахів, пошкоджених через вибухи",- підсумував Бунечко.
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На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.
Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.
Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.