На Житомирщині активно відновлюють інфраструктуру та житлові будинки, - ОВА

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про відновлення в місті Овруч на Житомирщині понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках міста.

Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже кілька тижнів будівельники ремонтують приватні та багатоквартирні будинки в Овручі на півночі Житомирщини. За цей час вдалося замінити вже понад 200 вікон, які були пошкоджені, а деякі взагалі вилетіли від вибухових хвиль", - написав Бунечко в телеграм-каналі.

За його словами, вже відновили понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках Овруча. Наразі робота триває і планується нарощування темпів виконання робіт.

"У пошкоджених будинках триває заміна вікон. Наступним етапом буде відновлення дверей і ремонт дахів, пошкоджених через вибухи",- підсумував Бунечко.

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