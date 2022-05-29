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война (46523) Кривой Рог (1126) обстрел (20073) ракеты (2700) ГСЧС (4481)

Вчерашний ракетный удар по Кривому Рогу: значительные разрушения промышленного предприятия, погибших и раненых нет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В Кривом Роге вечером 28 мая две российские ракеты попали в промышленное предприятие.

Об этом сообщила представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне"

Как отмечается, две ракеты попали в промышленное предприятие, разрушения значительные.

В результате удара погибших и раненых нет. На территории вспыхнул пожар, его ликвидировали. В тушении участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по факту этого обстрела начато расследование. Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты вечером 28 мая обстреляли Кривой Рог, - Вилкул (обновлено)
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Мрази рашистские!!!!! Ваша недо армия может только с детьми и женщинами воевать!!!! Ссыкливые свиномордые собаки!!!!!
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29.05.2022 12:43 Ответить
Аде ембарго на нафту і газ???? Вже 4 місяці війни, де ембарго?,щось вже про його і не чути ....
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29.05.2022 12:47 Ответить
А де Юзік? Вінжеш розповідав, як треба контролювати Кривий Ріг. Мабудь атаки відбиває.
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29.05.2022 12:48 Ответить
А Юзик в теробороне Вены или Женевы устриц уничтожает
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29.05.2022 12:54 Ответить
Надіюсь так підприємства як МоторСіч та інша встигли вивезти і перемістити під землю... Бо це буде пздц, якщо ми залишились без таких стратегічних обєктів
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29.05.2022 13:17 Ответить
мамаріма не постраждала, впевнений...
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29.05.2022 13:38 Ответить
Так обстреляли Кривой Рог, а не остров Капри
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29.05.2022 14:09 Ответить
 
 