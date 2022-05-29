Мы должны пообещать, что будем с украинцами до их победы - Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отмечает, что на украинском фронте есть три основных вызова, и один из них – "новый фронт", который определит жизнь всех нас в будущем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

Министр иностранных дел Ландсбергис заверил, что "сейчас мы находимся на развилке".

"Мы находимся на развилке, и это почти так же важно, как и 24 февраля. Первые три месяца показали, что мы можем реагировать, можем помочь Украине, можем изолировать Москву, мы хотим помочь странам Балтии, которые сталкиваются с беспрецедентными вызовами безопасности. И кажется, что за три месяца войны было израсходовано очень много сил стран Запада", - сказал он.

Ландсбергис отметил, что теперь "открытым остается вопрос о том, какими будут следующие шаги".

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По его словам, на украинском фронте есть три основных вызова, и один из них – "новый фронт", который определит жизнь всех нас в будущем.

"Первый – сможем ли мы дальше помогать Украине. И трудности возникают, прежде всего, в том, что мы в Литве, в других странах Запада поверили, что Украина уже победила. Важные победы в Киеве, Харькове показали, что Украина может победить. У них достаточно силы воли, настойчивости и сил, чтобы отбить у оккупантов большие территории", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что те территории, которые вернула Украина, были в ужасающем состоянии, но битвы были выиграны. "Украина победила, потому что получила помощь от Запада, от Литвы. Оружие предоставили мы, оружие предоставили Соединенные Штаты... Ситуация сегодня, несмотря на то, что у нас есть большой оптимизм относительно того, что Украина может победить, является ледяным фронтом", — оценил положение дел Ландсбергис.

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Министр иностранных дел сказал, что во время своего визита в Украину за закрытыми дверями, хотя эти мнения уже доходят до общественности, он услышал заявления с призывом не думать, что Украина уже победила. "Не думайте, что победа уже достигнута, не сдавайтесь. Сегодня ясно, что основной посыл — когда речь идет о том, чтобы договориться с россиянами. Не как победить, не как вытеснить, вернуть территории, а как договориться с оккупантом. Это очень опасный вопрос", – сказал он.

Первое правило, по мнению Ландсбергиса, в том, чтобы украинцы сами определяли, что для них мир и победа. "Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа. Они сами решат. В зависимости от того, сколько у них будет сил и сколько оружия мы им дадим", - сказал Ландсбергис, призвав украинцев задуматься, что для них есть победа.

"И мы должны пообещать, что будем с украинцами до их победы", – сказал Ландсбергис.

"Предоставление оккупантам возможности оккупировать территорию и объявить там мир будет означать, что это может повториться в другом месте. Нас это беспокоит. Это беспокоит и многие страны мира. (…) Конец этой войны станет опытом для остальных. И может не быть больших или малых государств, просто другие правила. Вот почему сегодня мы должны убедиться, что защищаем правила, действовавшие до 24 февраля", - сказал он.