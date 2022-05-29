Путин целенаправленно побуждает военных РФ к геноциду украинцев, - разведка

Присвоением почетных наименований бригадам, совершающим преступления в Украине, Путин поощряет своих солдат продолжать зверства.

На это обращают внимание в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования "гвардейская" свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины", - подчеркнули в разведке.

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