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Путин целенаправленно побуждает военных РФ к геноциду украинцев, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Присвоением почетных наименований бригадам, совершающим преступления в Украине, Путин поощряет своих солдат продолжать зверства.

На это обращают внимание в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования "гвардейская" свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины", - подчеркнули в разведке.

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Топ комментарии
+14
У кацапов и военные,и гражданские ненавидят украинцев только потому что они Украинцы,а не русские.Также и в отношении любого
другого народа.Нет народа,который бы кацапы любили.Они - мразь на Земле.Путин такой же как миллионы его сограждан.
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29.05.2022 15:13
+13
почему не расхерачат гостиницу?
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29.05.2022 14:49
+9
Імперія Зла - країна-терорист, а її лідер ***** військовий злочинець. Для Орди єдиний шлях: розгром - розпад - міжнародний суд в Гаазі.
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29.05.2022 14:50
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почему не расхерачат гостиницу?
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29.05.2022 14:49 Ответить
Не розумію , чому готель з орками ,,Мир" ще й досі стоїть ?
Можливо , там є цивільні , хз!
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29.05.2022 14:51 Ответить
Угу,очень интересно😀.
Щас Вовуся скажет няма снарядов,опять Шолц виноват.
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29.05.2022 14:55 Ответить
Та до чого тут Зе, у нас не царська армія. У нас зовсім інша модель армії.
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29.05.2022 15:00 Ответить
Сказали разрушишь здание заплатишь со своего кармана- ото и вся модель.
Ахметов вон хочет 15 -20 млрд дол.за свой
завод в Мариуполе
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29.05.2022 15:12 Ответить
"Швейцаре", у будь-якому разі платитиме агресор, так що йди працювати! Чого ти на "Цензорі" байдики б'єш? А то й дітям твоїм відробляти доведеться, а може й онукам.
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29.05.2022 15:27 Ответить
Імперія Зла - країна-терорист, а її лідер ***** військовий злочинець. Для Орди єдиний шлях: розгром - розпад - міжнародний суд в Гаазі.
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29.05.2022 14:50 Ответить
Цим самим ху..йло не тільки заохочує, дає особистий злочинний наказ своїйдикій орді нас вбивати... смерть кацапам!! - єдина можливість зберегти наші життя і нашу ідентичність.
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29.05.2022 14:51 Ответить
А в Берлине в 1945 не так было?
Когда комендант Берлина домой всего с 4 вагонами награбленного приехал,его жена чуть не выгнала.
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29.05.2022 14:52 Ответить
Так, у вас давні традиції мародерства. Жукова за це навіть ЦК ВКП(б) засудив. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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29.05.2022 15:32 Ответить
Кремлівський фюрер - це вампір і живодер , воно жити не може без
людськоі крові 😠
тварюка ботоксна , щоб ти здох і поскоріше !!
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29.05.2022 14:54 Ответить
Миром будет править Сатана,об этом прямо пишется в Библии,сначала Сатана переодел Чертей в ряженные священнослужители что бы склонить паству к одобрению действий Людоеда из Кремля.Потом реанимированы все атрибуты Антихриста постсоветского периода,да, они могли ввести атеизм а зачем,если есть по всей стране и за ее пределами здания культа и ряженые священники переведены в ранг фсбэшников -просветителей,которые поддерживают братоубийственную войну!Востине Сатана правит бал.Люди не дайте Миру сгореть в Аду его желаний Вас уничтожить!!!!!
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29.05.2022 14:56 Ответить
чем занят бог!? кто главный вконце концов
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29.05.2022 14:59 Ответить
"чоловік з рушницею"
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29.05.2022 15:12 Ответить
Тут два варианта ответов, оба "неудобные". Либо не может, либо не хочет.
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29.05.2022 17:02 Ответить
Оно мстит Украинцам другого смысла для него в этой войне нет...здавомыслящий человек такими зверствами заниматься не будет.
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29.05.2022 15:06 Ответить
То є так. І не тільки путіну. Вся, геть, русня, хоче мене знищити і таких, як я. І це мене надихає
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29.05.2022 15:09 Ответить
Дуже тупо вважати, що зі знищенням куйла, припиниться війна і більше не буде геноцида українців. Колективне куйло - це і є держава парашия. Тому або ми завдамо їм катастрофічну поразку внаслідок якої впадуть шовіністичні скрєпи і парашия розвалиться, або Україна та ін держави східної Європи будуть фізично знищені. Інших варіантів просто немає.
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29.05.2022 15:09 Ответить
А кому тогда, зеля в очко смотреть будет?
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29.05.2022 18:45 Ответить
Кацапское бидло не нужно заохочувати, вони ненавидят все живое.
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29.05.2022 15:11 Ответить
У кацапов и военные,и гражданские ненавидят украинцев только потому что они Украинцы,а не русские.Также и в отношении любого
другого народа.Нет народа,который бы кацапы любили.Они - мразь на Земле.Путин такой же как миллионы его сограждан.
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29.05.2022 15:13 Ответить
Как вы считаете эти перечисленные далее тоже к кацапам относятся или они всё таки не кацапы, но тоже в ответе ,то есть буряты, якуты, тувинцы ,мордва и подобные монголы ,чеченцы ,даги, башкиры, коми, ханты ,чукчи ,эвенки ,ары , татары и ещё пол сотни разных или только у них Иван дурак кацап ,негодяй и насильник кстати прикиньте, у них монголоидных и в руководстве не мерено ,есть евреи, по ходу иван дурак кацап бухает и разве что в основном используется как пушечное мясо
Скорее тогда понятие кацап применимо для всех живущих в раше и поддерживающих режим
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29.05.2022 16:56 Ответить
P S пукин вепс ,шойгу тувинец, кирил мордва , лавров армянский еврей , жирик покойный еврей володин и собянин тоже узкоглазые, В раше кацап как правило бухает и без допуска к власти, но как всегда самый плохой самый ненавистный и крайний и самый жестокий ,то есть круче бурята и тувинца
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29.05.2022 17:06 Ответить
Юрій Гудименко
Доведеться ще раз, бо не всі зрозуміли.

Ми зараз ведемо військові дії проти Російської Федерації. Але вічну війну ми ведемо проти колективної Росії. Інакше кажучи - проти росіян.

Тому що Путін не ліз би до нас, якби розумів, що його народ проти. Навпаки, Путін поліз до нас, тому що його народ за. Його народ прагне цієї війни. Рейтинг Путіна серед його народу через цю війну зростає. Через Бучу, через Марік, через Бородянку. Бо російський народ цього хоче.

(Лирическое отступление специально для россиян, которые зачем-то читают мои тексты и пытаются доказывать, что не все они одинаковые. Идите *****, россияне. Конец лирического отступления.)

У мене немає жодних сумнівів, що ми роз'їбемо російську армію у цій конкретній війні. Так, це буде важко, неймовірно важко, бо їх банально *****. Загине багато чудових людей. І вже загинуло багато. Але ми переможемо.

Але ми переможемо тільки Російську Федерацію. Колективні росіяни залишаться - не всі, звичайно, але багато. Вони будуть срати в спижжені у Ірпені унітази. Гратися зі своїми малолітніми ********** іграшками з непомітними плямами крові дівчинки з Бучі. Показувати своїм огидним дружинам фотографіі з понівечених міст моєї країни.

І їхні діти, вирощені на наших іграшках, виростуть такими самими, як їхні ******** батьки. І виростять своїх дітей. А ті - своїх.

Просто зрозумійте це. Недостатньо зруйнувати Російську Федерацію. Недостатньо скинути Путіна. Вони всі - путіни. Вони всі - Росія.

Згадайте, як царська Російська Імперія напочатку минулого століття вела війну за захоплення Західної України. Потім царський режим було повалено, і до влади прийшли комуністи, які заявили, що будуть робити все абсолютно навпаки, не так, як було при царі.

І що вони зробили першим? Правильно, напали на Україну.

Байдуже, як називається Росія зараз: федерацією, імперію, союзом совецкіх або конфедерацією антісовецкіх - це все одно Росія. Там все одно росіяни. І кожен їхній лідер, який запропонує їм труп української дівчинки - отримає їхню підтримку. І кожен їхній лідер це знає. А якщо знає, то запропонує. Рано чи пізно.

Чи означає це, що в нас немає вибору? В якійсь мірі так. Ми поряд на мапі світу. Ми не можемо відкочувати кудись. Наша земля тут, і вона чудова.

Але це не означає, що ми не можемо перемогти. Це, навпаки, означає, що ми вимушені перемогти. А отже, переможемо.

Але перемагати треба не тільки армію РФ, чи Путіна особисто. Перемагати треба колективну Росію. А це - згадуємо 1945 рік - неможливо тільки при стратегії «вийдем на кордони 23.02.22». Це неможливо і при концепції кордонів станом на 2013 рік. Це абсолютно інша задача. Це задача денацифікації 140 мільйонів особєй. Це задача, що потребує знищення не тільки політичної системи РФ, але її державності як такої. З повним контролем над ЗМІ, освітою, пропагандою і економікою. Як у 1945-му. А у 1945-му для цього союзникам знадобилося дойти до ворожої столиці і знищити її. Вщент.

Тому ще раз. Ми переможемо. Варіантів немає. Але кого ми переможемо - Російську Федерацію, Путіна, чи всю колективну Росію - це велике питання. І це питання головне. Бо від неї залежить інше - коли буде наступна війна, за рік чи за століття.

І повірте, ви хочете знати відповідь на це питання. Якою б ця відповідь не була.
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29.05.2022 15:30 Ответить
росія така, яка вона є саме тому, що денацифікували всі ті народи, які вона загарбала і зробила з них манкуртів-рабів. Вони саме тому й ненавидять усіх інших, тих - хто залишився самим собою. Саме за це й ненавидять.
Тому, росію доведеться, скоріше, навпаки, нацифіковувати, всі її поневолені народи, аби убезпечити від неї нарешті світ. Але то вже не буде "росія", ані "федеративна", ані будь-яка інша - то буде конгломерат вільних успішних національних держав, окремих, колись поневолених росією-московією народів. І назви "росія" теж вже не буде, ніколи. Бо то назва для неї чужа. І допоки ця назва буде в них існувати, доти "росіяни" будуть кидатися на українців, бо українці то є Русь, історично.
а в мізках росіян вбита "альтернативна реальність", в котрій вони - "русь", і в котрих в неї ту "колиску Русі з Києвом" "забралі". Окрім того, пригнобленим рабам на росії, їх же треба годувати хоч якоюсь примарною "величчю" в якості психологічної компенсації за пригноблення? То їм і дають жерти "сурогат великої русі", а потім показують пальцем на Захід і кажуть: "от, ви були великою "руссю", а прийшли оті, "з Заходу", і все в вас забрали, а хахлів "звели з розуму" і внушілі їм, шо вони "українці", і тому, мовляв, "ми так погано живемо". А імперії, насправді, просто треба ресурс України, матеріальний, людський, її спадок, щоб продовжити своє паразитичне існування за рахунок нього.
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29.05.2022 16:35 Ответить
Старая,мелкая,плешивая тварь. Сдохни,****.
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29.05.2022 15:42 Ответить
уривок з п'єси...

дійова особа 1:
"- Ні, щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";

дійова особа 2:
"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників чи навіть як макулатуру на смітники.";

дійова особа 1:
"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";

дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):
"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";

дійова особа 1:
"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";

дійова особа 2 (продовжує про своє):
"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)
Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
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29.05.2022 15:52 Ответить
менше рашистів в полон брати треба
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29.05.2022 16:44 Ответить
А хлопців з полку Азов та інших українських полонених, на кого міняти пропонуєш, будь ласка раніше замислюйся над тим, що писатимеш на форумі щоб виглядати адекватним
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29.05.2022 17:25 Ответить
Ukrop , згідно з женевською конвенцією допускається міняти військових тільки на військових
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29.05.2022 17:29 Ответить
*****, сдохни потвора.
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29.05.2022 18:38 Ответить
 
 