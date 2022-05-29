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Польша предоставит Украине 18 самоходных гаубиц, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гаубиці

Украина получит от Польши 18 современных самоходных гаубиц. Военное оборудование предоставят трем артиллерийским дивизионам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polskie Radio.

Польские военные уже научили сто украинских артиллеристов обращению с пушечными гаубицами. Благодаря польской помощи у украинцев есть, по меньшей мере, 24 западных самоходных пушки-гаубицы.

Кроме этого, Франция передала 6 единиц подобного типа оборудования под названием "Цезарь". В свою очередь, Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но в Берлине объясняют, что обучение экипажей управлению Panzerhaubitzen 2000 еще продолжается и дата, когда техника поступит в Украину, неизвестна.

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Самоходные гаубицы KRAB – это оборудование, используемое польской армией уже несколько лет. Их производит компания Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси имеет корейскую лицензию, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. За минуту KRAB может выстрелить 6 раз.
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Топ комментарии
+55
Справжніх друзів, впізнають у скрутні часи!
Дякуємо Вам!
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29.05.2022 15:23
+48
Спасибо, братья.
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29.05.2022 15:23
+34
Напишить ще слоган: "Ми - не німці".
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29.05.2022 15:22
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29.05.2022 15:22 Ответить
Спасибо, братья.
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29.05.2022 15:23 Ответить
Справжніх друзів, впізнають у скрутні часи!
Дякуємо Вам!
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29.05.2022 15:23 Ответить
Погано те , що Евросоюз не переводить гроші Польщі за біженців , а чогось тягнуть !!

А полякам величезна подяка за підтримку і неоціненну допомогу нам під час війни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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29.05.2022 15:25 Ответить
В Португалії з грошами теж "жопа" Годували "завтраками" більше місяця Нарешті перерахували Дочка з внуком додому зібралися їхать Туди везли безплатно, а назад мусять гроші платить!
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29.05.2022 15:47 Ответить
Полякам,справжнім друзям України-черговий респект.Серливим німцям читати обов'язково...
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29.05.2022 15:25 Ответить
вони не серливі, у них просто бізнес
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29.05.2022 15:29 Ответить
Дякую найближчі наші друзі, Jestemy Silny, zniszczmy razem rosyjską szumowinę
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29.05.2022 15:28 Ответить
Весьма продуманный ход поляков, посмотрят на работу своей новой арты в реальных боях против вероятного противника с выводами. Ну вот почему у поляков получается по умному делать, а у нас нет?
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29.05.2022 15:29 Ответить
Хто будуть робити? Блазень і клоуни з його шапіто?
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29.05.2022 15:40 Ответить
Кацапи ,ви невиліковні гниди'',падоль ,наволоч .......!
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29.05.2022 16:13 Ответить
Богдану до ума пусть доведут и магазин самозарядки до нее (который разработанный уже давно).
Она и дешевле и дальность стрельбы больше и все таки свое
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29.05.2022 17:50 Ответить
Дякуємо.
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29.05.2022 15:32 Ответить
*****-краба буде нищити полький KRAB.

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29.05.2022 15:33 Ответить
Вже надали.
Ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych ************ KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-************e-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
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29.05.2022 15:33 Ответить
Кстати и 27 самолетов по тихому передали.
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29.05.2022 17:31 Ответить
запчастей на 27 самолетов
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29.05.2022 17:52 Ответить

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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29.05.2022 15:37 Ответить
Як же легко і відносно багато зброї постачає Польща на відміну від Німеччини. Польща як альфасамець, а Німеччина як імпотент. За всю війну німці досі поставили 0 одиниць бойової техніки.
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29.05.2022 15:44 Ответить
Може досить писати, що мають надати нашій армії союзники?!
Складається враження, що йде цілеспрямоване вкидання посібниками ворога інформації для координації його дій задля перешкоджання нашим планам.
Не пишіть це лайно, пишіть по факту, коли зброя вже на фронті й працює.
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29.05.2022 15:52 Ответить
Вуйку, це вже стріляє по кацапах.
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29.05.2022 15:59 Ответить
Якщо союзник після трьох місяців війни не допоміг зброєю то це хто завгодно але не союзник!
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29.05.2022 16:06 Ответить
При проходе Босфора и выходе из Сулины информировать абсолютно всех капитанов об отсутсвии кораблей ВМС Украины в этом районе. Ну а "Нептун" знает, что делать с появившимся "украинским" военным катером.... Удачной охоты)))
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29.05.2022 15:57 Ответить
Пока Польша даёт, что может, та же Германия поддерживает Украину исключительно на словах.
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29.05.2022 15:58 Ответить
Польша пытается компенсировать недостачу артиллерии, обещанную другими "союзниками".
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29.05.2022 16:21 Ответить
Дивно , в мирний час з Польщею в України , мали місце , ті чи інші розбіжності , а в тяжку годину стало ясно всім , український і польський народи , це народи - брати! Слава Польщі ! Слава Україні ! Смерть ворогам !
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29.05.2022 16:00 Ответить
Як же, Польща збирається "завойовувати" Україну?
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29.05.2022 16:06 Ответить
ДЯКУЄМО!!!
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29.05.2022 16:16 Ответить
Поляки,Украинцы это самые древние народы на земле и поэтому в тяжелую минуту
мы всегда сплачивались,немцы как были недобитками так и остались,мокалі це
земной непотріб який повинен знаодитись тільки в землі на глибині 2,5 метри увєсь.
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29.05.2022 16:19 Ответить
Так, наш ЄС це Британія, Польща, країни Балтії і ми.
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29.05.2022 16:54 Ответить
А то я вже зачекався. У них ще є нові чудові самохідні міномети Rak...
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29.05.2022 17:22 Ответить
Який приємний сюрприз) Польщі респект і подяка в чергове.
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29.05.2022 17:46 Ответить
💙💛 ✌
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29.05.2022 19:09 Ответить
❤️❤️🇵🇱🇺🇦💙💛🔱💪
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29.05.2022 20:23 Ответить
Молодцы поляки, разработали и выпустили современную артиллерийскую систему!
А в Украине власть больше языком мелет, что прежняя, тем более нынешняя. Франция в тяжёлые послевоенные годы на том потенциале за 7 лет создала своё ядерное оружие, а тут за восемь лет войны выпуск боеприпасов моссово не наладили...
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29.05.2022 20:34 Ответить
Велика подяка Польщі!!
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29.05.2022 22:25 Ответить
18 гаубиць - це не три дивізіони, а дві батареї. Але й це добре, хоча б тому, що вчасно.
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29.05.2022 23:45 Ответить
Ну може бути три батареї - все ж таки калібр 155 мм. Знову ж таки неважливо. Важливо, що вчасно. 40 км достріл - досить солідно.
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30.05.2022 00:06 Ответить
 
 