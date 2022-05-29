Польша предоставит Украине 18 самоходных гаубиц, - СМИ
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Украина получит от Польши 18 современных самоходных гаубиц. Военное оборудование предоставят трем артиллерийским дивизионам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polskie Radio.
Польские военные уже научили сто украинских артиллеристов обращению с пушечными гаубицами. Благодаря польской помощи у украинцев есть, по меньшей мере, 24 западных самоходных пушки-гаубицы.
Кроме этого, Франция передала 6 единиц подобного типа оборудования под названием "Цезарь". В свою очередь, Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но в Берлине объясняют, что обучение экипажей управлению Panzerhaubitzen 2000 еще продолжается и дата, когда техника поступит в Украину, неизвестна.
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Самоходные гаубицы KRAB – это оборудование, используемое польской армией уже несколько лет. Их производит компания Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси имеет корейскую лицензию, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. За минуту KRAB может выстрелить 6 раз.
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А полякам величезна подяка за підтримку і неоціненну допомогу нам під час війни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Она и дешевле и дальность стрельбы больше и все таки свое
Ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych ************ KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-************e-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Складається враження, що йде цілеспрямоване вкидання посібниками ворога інформації для координації його дій задля перешкоджання нашим планам.
Не пишіть це лайно, пишіть по факту, коли зброя вже на фронті й працює.
мы всегда сплачивались,немцы как были недобитками так и остались,мокалі це
земной непотріб який повинен знаодитись тільки в землі на глибині 2,5 метри увєсь.
А в Украине власть больше языком мелет, что прежняя, тем более нынешняя. Франция в тяжёлые послевоенные годы на том потенциале за 7 лет создала своё ядерное оружие, а тут за восемь лет войны выпуск боеприпасов моссово не наладили...