УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4668 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні
14 226 38
зброя (5740) Польща (5136) Україна (5193)

Польща надасть Україні 18 самохідних гаубиць, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гаубиці

Україна отримає від Польщі 18 одиниць сучасних самохідних гаубиць. Військове обладнання нададуть трьом артилерійським дивізіонам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio.

Польські військові вже навчили сто українських артилеристів поводженню з гарматними гаубицями. Завдяки польській допомозі українці мають щонайменше 24 західні самохідні гармати-гаубиці.

Окрім цього Франція передала 6 одиниць подібного типу обладнання під назвою "Цезар". У свою чергу Німеччина та Нідерланди заявили, що передадуть загалом 12 одиниць, але в Берліні пояснюють, навчання екіпажів управлінню своїми Panzerhaubitzen 2000 ще триває і дата, коли техніка надійде в Україну, невідома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія планує надати Україні до 30 млн доларів військової допомоги, - міністр оборони країни Чернохова

Самохідні гаубиці KRAB – це обладнання, яке використовується польською армією вже кілька років. Їх виробляє компанія Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі має корейську ліцензію, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британського озброєння. Максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину KRAB може вистрілити 6 разів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
Справжніх друзів, впізнають у скрутні часи!
Дякуємо Вам!
показати весь коментар
29.05.2022 15:23
+48
Спасибо, братья.
показати весь коментар
29.05.2022 15:23
+34
Напишить ще слоган: "Ми - не німці".
показати весь коментар
29.05.2022 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напишить ще слоган: "Ми - не німці".
показати весь коментар
29.05.2022 15:22 Відповісти
Спасибо, братья.
показати весь коментар
29.05.2022 15:23 Відповісти
Справжніх друзів, впізнають у скрутні часи!
Дякуємо Вам!
показати весь коментар
29.05.2022 15:23 Відповісти
Погано те , що Евросоюз не переводить гроші Польщі за біженців , а чогось тягнуть !!

А полякам величезна подяка за підтримку і неоціненну допомогу нам під час війни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
29.05.2022 15:25 Відповісти
В Португалії з грошами теж "жопа" Годували "завтраками" більше місяця Нарешті перерахували Дочка з внуком додому зібралися їхать Туди везли безплатно, а назад мусять гроші платить!
показати весь коментар
29.05.2022 15:47 Відповісти
Полякам,справжнім друзям України-черговий респект.Серливим німцям читати обов'язково...
показати весь коментар
29.05.2022 15:25 Відповісти
вони не серливі, у них просто бізнес
показати весь коментар
29.05.2022 15:29 Відповісти
Дякую найближчі наші друзі, Jestemy Silny, zniszczmy razem rosyjską szumowinę
показати весь коментар
29.05.2022 15:28 Відповісти
Весьма продуманный ход поляков, посмотрят на работу своей новой арты в реальных боях против вероятного противника с выводами. Ну вот почему у поляков получается по умному делать, а у нас нет?
показати весь коментар
29.05.2022 15:29 Відповісти
Хто будуть робити? Блазень і клоуни з його шапіто?
показати весь коментар
29.05.2022 15:40 Відповісти
Кацапи ,ви невиліковні гниди'',падоль ,наволоч .......!
показати весь коментар
29.05.2022 16:13 Відповісти
Богдану до ума пусть доведут и магазин самозарядки до нее (который разработанный уже давно).
Она и дешевле и дальность стрельбы больше и все таки свое
показати весь коментар
29.05.2022 17:50 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
29.05.2022 15:32 Відповісти
*****-краба буде нищити полький KRAB.

показати весь коментар
29.05.2022 15:33 Відповісти
Вже надали.
Ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych ************ KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-************e-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
показати весь коментар
29.05.2022 15:33 Відповісти
Кстати и 27 самолетов по тихому передали.
показати весь коментар
29.05.2022 17:31 Відповісти
запчастей на 27 самолетов
показати весь коментар
29.05.2022 17:52 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
29.05.2022 15:37 Відповісти
Як же легко і відносно багато зброї постачає Польща на відміну від Німеччини. Польща як альфасамець, а Німеччина як імпотент. За всю війну німці досі поставили 0 одиниць бойової техніки.
показати весь коментар
29.05.2022 15:44 Відповісти
Може досить писати, що мають надати нашій армії союзники?!
Складається враження, що йде цілеспрямоване вкидання посібниками ворога інформації для координації його дій задля перешкоджання нашим планам.
Не пишіть це лайно, пишіть по факту, коли зброя вже на фронті й працює.
показати весь коментар
29.05.2022 15:52 Відповісти
Вуйку, це вже стріляє по кацапах.
показати весь коментар
29.05.2022 15:59 Відповісти
Якщо союзник після трьох місяців війни не допоміг зброєю то це хто завгодно але не союзник!
показати весь коментар
29.05.2022 16:06 Відповісти
При проходе Босфора и выходе из Сулины информировать абсолютно всех капитанов об отсутсвии кораблей ВМС Украины в этом районе. Ну а "Нептун" знает, что делать с появившимся "украинским" военным катером.... Удачной охоты)))
показати весь коментар
29.05.2022 15:57 Відповісти
Пока Польша даёт, что может, та же Германия поддерживает Украину исключительно на словах.
показати весь коментар
29.05.2022 15:58 Відповісти
Польша пытается компенсировать недостачу артиллерии, обещанную другими "союзниками".
показати весь коментар
29.05.2022 16:21 Відповісти
Дивно , в мирний час з Польщею в України , мали місце , ті чи інші розбіжності , а в тяжку годину стало ясно всім , український і польський народи , це народи - брати! Слава Польщі ! Слава Україні ! Смерть ворогам !
показати весь коментар
29.05.2022 16:00 Відповісти
Як же, Польща збирається "завойовувати" Україну?
показати весь коментар
29.05.2022 16:06 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!
показати весь коментар
29.05.2022 16:16 Відповісти
Поляки,Украинцы это самые древние народы на земле и поэтому в тяжелую минуту
мы всегда сплачивались,немцы как были недобитками так и остались,мокалі це
земной непотріб який повинен знаодитись тільки в землі на глибині 2,5 метри увєсь.
показати весь коментар
29.05.2022 16:19 Відповісти
Так, наш ЄС це Британія, Польща, країни Балтії і ми.
показати весь коментар
29.05.2022 16:54 Відповісти
А то я вже зачекався. У них ще є нові чудові самохідні міномети Rak...
показати весь коментар
29.05.2022 17:22 Відповісти
Який приємний сюрприз) Польщі респект і подяка в чергове.
показати весь коментар
29.05.2022 17:46 Відповісти
💙💛 ✌
показати весь коментар
29.05.2022 19:09 Відповісти
❤️❤️🇵🇱🇺🇦💙💛🔱💪
показати весь коментар
29.05.2022 20:23 Відповісти
Молодцы поляки, разработали и выпустили современную артиллерийскую систему!
А в Украине власть больше языком мелет, что прежняя, тем более нынешняя. Франция в тяжёлые послевоенные годы на том потенциале за 7 лет создала своё ядерное оружие, а тут за восемь лет войны выпуск боеприпасов моссово не наладили...
показати весь коментар
29.05.2022 20:34 Відповісти
Велика подяка Польщі!!
показати весь коментар
29.05.2022 22:25 Відповісти
18 гаубиць - це не три дивізіони, а дві батареї. Але й це добре, хоча б тому, що вчасно.
показати весь коментар
29.05.2022 23:45 Відповісти
Ну може бути три батареї - все ж таки калібр 155 мм. Знову ж таки неважливо. Важливо, що вчасно. 40 км достріл - досить солідно.
показати весь коментар
30.05.2022 00:06 Відповісти
 
 