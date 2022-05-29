Польща надасть Україні 18 самохідних гаубиць, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна отримає від Польщі 18 одиниць сучасних самохідних гаубиць. Військове обладнання нададуть трьом артилерійським дивізіонам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio.
Польські військові вже навчили сто українських артилеристів поводженню з гарматними гаубицями. Завдяки польській допомозі українці мають щонайменше 24 західні самохідні гармати-гаубиці.
Окрім цього Франція передала 6 одиниць подібного типу обладнання під назвою "Цезар". У свою чергу Німеччина та Нідерланди заявили, що передадуть загалом 12 одиниць, але в Берліні пояснюють, навчання екіпажів управлінню своїми Panzerhaubitzen 2000 ще триває і дата, коли техніка надійде в Україну, невідома.
Самохідні гаубиці KRAB – це обладнання, яке використовується польською армією вже кілька років. Їх виробляє компанія Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі має корейську ліцензію, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британського озброєння. Максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину KRAB може вистрілити 6 разів.
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо Вам!
А полякам величезна подяка за підтримку і неоціненну допомогу нам під час війни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Она и дешевле и дальность стрельбы больше и все таки свое
Ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych ************ KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-************e-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Складається враження, що йде цілеспрямоване вкидання посібниками ворога інформації для координації його дій задля перешкоджання нашим планам.
Не пишіть це лайно, пишіть по факту, коли зброя вже на фронті й працює.
мы всегда сплачивались,немцы как были недобитками так и остались,мокалі це
земной непотріб який повинен знаодитись тільки в землі на глибині 2,5 метри увєсь.
А в Украине власть больше языком мелет, что прежняя, тем более нынешняя. Франция в тяжёлые послевоенные годы на том потенциале за 7 лет создала своё ядерное оружие, а тут за восемь лет войны выпуск боеприпасов моссово не наладили...