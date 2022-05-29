Около 35% экономики Украины не работает из-за войны, - Шмыгаль
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Война в Украине ежемесячно образует бюджетный дефицит в размере $5 млрд.
Об этом в комментарии BBC News Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30–50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50-70% мирного времени. При этом драматически возросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование", – пояснил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что все эти вещи образуют определенный бюджетный дефицит в размере 5 млрд долларов в месяц.
"Это большие деньги, и, конечно, мы просим партнеров нас поддержать, получаем такую поддержку. Тесно сотрудничаем с МВФ, Международным банком, США, ЕС. Великобритания очень нас поддерживает", - добавил премьер.
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Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.+
Кроме имущества мать (гетманцев) нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать (гетманцев), 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
ОТ ЛИШЕНЬКО. Це ж мабуть було треба фінансувати армію, а не асфальтові роботи
і війни б не було, але у Зе космонавтів знову Порох буде винен, бо спровокував
кацапів своєю воєнщиною і тим що замінував кримський перешийок
коммент с форума
Злой Карлик
он что полный *******?! Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская!!!полностью стояли 3 месяца. минус Херсон, частично запорожская, днепровская, полтавская! про луганскую и донецкую вообще! это половина населения. ЧТО ЭТОТ МУДАК ИМЕЕТ ПОД ПОНЯТИЕМ БИЗНЕС? порты закрыты, стройка закрта, кредиты закрыты, никто никуда не вкладывает.....
25.05.2022 12:30
С нетерпением хочется посмотреть декларации о доходах наших чиновников за 2022 год. Уверен, многие будут удивлены, поскольку уже сообщается, что 6-значные размеры зарплат наших чинуш, судьишек и прокуроришек не сокращаются. Как можно в такой ситуации постоянно жаловаться на дефицит бюджета и требовать помощь у Запада??? Можно оху...ть.
25.05.2022 11:54
https://youtu.be/Qbx6EfeokFk
https://youtu.be/H7E-1VEOyNY