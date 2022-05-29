Около 35% экономики Украины не работает из-за войны, - Шмыгаль

Война в Украине ежемесячно образует бюджетный дефицит в размере $5 млрд.

Об этом в комментарии BBC News Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30–50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50-70% мирного времени. При этом драматически возросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование", – пояснил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что все эти вещи образуют определенный бюджетный дефицит в размере 5 млрд долларов в месяц.

"Это большие деньги, и, конечно, мы просим партнеров нас поддержать, получаем такую поддержку. Тесно сотрудничаем с МВФ, Международным банком, США, ЕС. Великобритания очень нас поддерживает", - добавил премьер.

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