Близько 35% економіки України не працює через війну, - Шмигаль

Війна в Україні щомісяця утворює бюджетний дефіцит у розмірів $5 млрд.

Про це в коментарі BBC News Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"За різними оцінками різних експертів на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також складає 30-50%. В середньому приблизно 35% економіки сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу. При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування", - пояснив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що всі ці речі утворюють певний бюджетний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів щомісяця.

"Це великі гроші, і, звичайно, ми просимо партнерів нас підтримати, отримуємо таку підтримку. Тісно співпрацюємо з МВФ, Міжнародним банком, США, ЄС. Велика Британія дуже нас підтримує", - додав прем'єр.

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