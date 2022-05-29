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Близько 35% економіки України не працює через війну, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Війна в Україні щомісяця утворює бюджетний дефіцит у розмірів $5 млрд.

Про це в коментарі BBC News Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"За різними оцінками різних експертів на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також складає 30-50%. В середньому приблизно 35% економіки сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу. При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування", - пояснив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що всі ці речі утворюють певний бюджетний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів щомісяця.

"Це великі гроші, і, звичайно, ми просимо партнерів нас підтримати, отримуємо таку підтримку. Тісно співпрацюємо з МВФ, Міжнародним банком, США, ЄС. Велика Британія дуже нас підтримує", - додав прем'єр.

Також читайте: Війна Росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств та 12 аеропортів, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
зелені придурки, давайте новий податковий і трудовий кодекс зі зниженими податками для ніщебродів і цивілізаційні правила гри для бізнесу і інвесторів. Бо з фашистською політикою гетьманцева, ніхто не захоче відновлювати свою інвесторську і підприємницьку діяльність ні зараз, ні після війни
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29.05.2022 17:49
+14
Кто довел страну до войны Зебуины?
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29.05.2022 17:44
+14
Ну і саме головне - досить витрачати бюджетні кошти на повну хєрню! Наприклад, на будівництво президентського університету або на двохмільярдне утримання офісу преZEка
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29.05.2022 17:52
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І тому ви хочите її добити?Щоб не мучилася?
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29.05.2022 17:43 Відповісти
Кто довел страну до войны Зебуины?
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29.05.2022 17:44 Відповісти
По українськи писати слабо, гонець москалів.
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29.05.2022 18:03 Відповісти
налоги? придурок люди погибают, какие тебя налоги беспокоят? Оой зебуины... тупей насекомых
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29.05.2022 18:17 Відповісти
kacap , voobshe to eto byl vash ***** zelebobik tut neprichom.
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29.05.2022 17:48 Відповісти
Порох всех спасет))) как спас всех в Иловайске и Дебальцове))и на свойей фабрике РОшен))) ОН спаситель, надо на него молится))
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29.05.2022 21:45 Відповісти
Зесрань зачем сдали Херсон, Мелитополь, Бердянск?
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30.05.2022 08:08 Відповісти
Скажи Гетманцеву -- йому все мало податків...
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29.05.2022 17:45 Відповісти
та невже?????????????????? і ніколи б не подумав.............
точно !!! якщо немає телефона-неможливо позвонити !!
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29.05.2022 17:46 Відповісти
Так это же ты мразь за два дня до войны говорил что ничего не будет!!!
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29.05.2022 17:47 Відповісти
зелені придурки, давайте новий податковий і трудовий кодекс зі зниженими податками для ніщебродів і цивілізаційні правила гри для бізнесу і інвесторів. Бо з фашистською політикою гетьманцева, ніхто не захоче відновлювати свою інвесторську і підприємницьку діяльність ні зараз, ні після війни
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29.05.2022 17:49 Відповісти
Ну і саме головне - досить витрачати бюджетні кошти на повну хєрню! Наприклад, на будівництво президентського університету або на двохмільярдне утримання офісу преZEка
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29.05.2022 17:52 Відповісти
я теж кажу, що потрібно прийняти було новий податковий кодекс, а не жити за зразком 90-х років... Раз такі прогресивні цифровізатори, то з цього треба було починати.
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29.05.2022 18:06 Відповісти
Гетьманцев как и любой другой чиновник не создавший не одного бизнеса - предлагаю дать ему 100 000 и пусть откроет хотяб кофейню! Найдёт помещение, оборудование, персонал и т.д. И самое главное выйдет на прибыль! И я 100% уверен что на жопу сядет! Как платить налоги, аренду и з/п если производство стоит 2 месяца и вопрос стоит на следующий месяц как выжить.
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29.05.2022 20:11 Відповісти
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.+
Кроме имущества мать (гетманцев) нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать (гетманцев), 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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29.05.2022 20:24 Відповісти
ха тут то ти попалився... в україні є дійсно дві течії -- підтримники та противники зеленського, а такі як ти, що противники обидвох -- то лиш прихильники руцкого міра
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29.05.2022 18:08 Відповісти
шмигаль, сране ссучєне чьмо бандіта ахмєтова, це і без тебе видно.
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29.05.2022 17:54 Відповісти
А за месяц до войны ФОПов под ВР и Кабмином били ради роста экономики? Да они в гробу видели бизнес тут вести, спасибо за кассовые аппараты они нам очень помогли во время войны, вы ж в армию забрали не тех кого надо было а те кто денежку приносил, а супруга в Киеве поехала на Крещатик в Почту а там все рестораны бары и ночные клубы призывниками забиты, а вы в Броварах акцию на заправках устроили раздачу вызовов в Военкомат, и на метро Нивки, правильно рабы должны умирать, а господа гулять. Трудовой кодекс вообще рабский приняли. Ура товарищи.
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29.05.2022 17:58 Відповісти
Війна в Україні щомісяця утворює бюджетний дефіцит у розмірів $5 млрд.Про це в коментарі BBC News Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3344623

ОТ ЛИШЕНЬКО. Це ж мабуть було треба фінансувати армію, а не асфальтові роботи
і війни б не було, але у Зе космонавтів знову Порох буде винен, бо спровокував
кацапів своєю воєнщиною і тим що замінував кримський перешийок
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29.05.2022 17:59 Відповісти
Не працює ще й завдяки зеленим пітараси, які знаючи що буде повномасштабне вторгнення не створювали загони оборони не будували укріплень займались великим крадівництвом та приспанням пильності людей
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29.05.2022 18:01 Відповісти
"Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу." Но есть уверенность, что тырить на асфальте у вас и при 50% бюджета получится. Просто откаты вырастут.
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29.05.2022 18:04 Відповісти
вопрос. часть экономики украины все же работает и приносит в бюджет бабло. в то же время довоенный бюджет украины был 34 лярда в год, то есть менее 3 в месяц. а теперь шмыгалю надо от западных партнеров по 5 в месяц. почему то кажется, что они неплохо пилят западную помощь...
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29.05.2022 18:13 Відповісти
Головне бюджет України на 2022рік прийняли 1322млн гр видатки 1497млн гр а не вистача 5млн доларів це десь195 млн гр і за рік 2340 млн гр і скільки не вистача якщо 35% не працює.Ви що заклали перевиконання плану.так ви ще продовольчі товари не вивезли.Отак влада живе на гуманітаркі.
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29.05.2022 18:32 Відповісти
Є питання: не всі ще, хто втратив роботу через війну, отримали допомогу в 6500 грн, хоча заява була подана ще у березні...Не чекати вже?
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29.05.2022 18:34 Відповісти
Так , Шмыгаль теперь получает зарплату на 35% меньше Ну это же логично , то за что ты отвечаешь уменьшилось
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29.05.2022 18:36 Відповісти
вы думаете он на ту зарплату живет? официальная зарплата министров штук 50-60 гривен в месяц. в три раза меньше судьи областного суда. я думаю он на еду в месяц больше тратит...
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29.05.2022 18:50 Відповісти
Боневтік признався що цілий рік знав що буде війна, чого не готовились?
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29.05.2022 18:38 Відповісти
Ну, аренду земли у меня отобрали в пользу росиянки, зарегистрированноей где-то в раше, а мои клиенты по работе через интернет по другим вопросам, закрылись, и даже после окончания войны врядли уже будут нужны эти мои услуги
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29.05.2022 19:12 Відповісти
І щоб запустити економіку ці козлобороді взяли в кредит 150 млн негривень і спустили їх на ковід, якого нема. Розстрільну команду в студію.
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29.05.2022 19:22 Відповісти
Ще ціни на що небудь відрегулюйте.
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29.05.2022 19:23 Відповісти
А Вы продолжайте терпеть в финансовых вопросах ОБЩИПУВАЧИВ ГУСЕЙ, типа гетьманцева и Марченко - ВООБЩЕ БИЗНЕС ИЗ СТРАНЫ УЕДЕТ ‼️‼️

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29.05.2022 19:56 Відповісти
Меняйте налоговые законы по предложению Балашова сроком на 40 лет ‼️‼️‼️

коммент с форума
Злой Карлик

он что полный *******?! Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская!!!полностью стояли 3 месяца. минус Херсон, частично запорожская, днепровская, полтавская! про луганскую и донецкую вообще! это половина населения. ЧТО ЭТОТ МУДАК ИМЕЕТ ПОД ПОНЯТИЕМ БИЗНЕС? порты закрыты, стройка закрта, кредиты закрыты, никто никуда не вкладывает.....

25.05.2022 12:30
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29.05.2022 20:00 Відповісти
DIM 1247cfc7

С нетерпением хочется посмотреть декларации о доходах наших чиновников за 2022 год. Уверен, многие будут удивлены, поскольку уже сообщается, что 6-значные размеры зарплат наших чинуш, судьишек и прокуроришек не сокращаются. Как можно в такой ситуации постоянно жаловаться на дефицит бюджета и требовать помощь у Запада??? Можно оху...ть.

25.05.2022 11:54
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29.05.2022 20:18 Відповісти
ГЕТМАНЦЕВ - агент ФСБ, ворог підприємців або істота несповна розуму, яка шкодить всім? Відставка!

https://youtu.be/Qbx6EfeokFk
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29.05.2022 20:05 Відповісти
Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
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29.05.2022 20:07 Відповісти
Шмыгаль - где топливо ? Как работать бизнесу ?
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29.05.2022 20:13 Відповісти
не копали окопи щоб не постраждала економіка - здобули. знали про напад, але мовчали щоб не було паніки - маємо мільйони переселенців і тисячі загиблих, не виділяли достатньо коштів на оборону, маємо *дайте, дайте, дайте*. Величезна вдячність Байдену і Джонсону, які об*єднали весь цивілізований світ задля допомоги Україні і ,звісно, мужності Збройних Сил , бійців тероборони, волонтерам.
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29.05.2022 20:17 Відповісти
зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування". Ще ткаченка потрібно підтримати і його культуру - пару лямів закинути.
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29.05.2022 20:50 Відповісти
 
 