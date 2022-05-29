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Новости Война в Украине
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На восстановление памятников культуры нужны миллиарды евро, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Стоимость восстановления поврежденных в результате боевых действий памятников культуры может достигать миллиардов евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в комментарии Укринформу.

Он отметил, что в результате боевых действий в областях повреждено более 350 культурных памятников. Чиновник уточнил, что сейчас проходит детальный учет и расчет будущих расходов.

"Мы примерно понимаем, каким образом можно начинать восстанавливать совместно с нашими коллегами из Минрегионстроя и Мининфраструктуры те достопримечательности, которые были разрушены частично. Мы в ближайшее время будем проводить калькуляцию и будем понимать, какой ценой это обойдется", – проинформировал Ткаченко.

Смотрите: За время полномасштабной войны оккупанты полностью уничтожили 9 объектов культурного наследия Украины, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Министр выразил мнение, что сумма восстановления будет внушительной – миллиарды евро.

Для восстановления украинского культурного наследия, поврежденного в результате боевых действий, может быть создан большой фонд при содействии европейских партнеров, отметил Ткаченко.

"Мы говорим с нашими коллегами, европейскими министрами, о создании большого фонда, чтобы можно было реставрировать достопримечательности нашей культуры. Когда посчитаем, в частности, это будем делать с нашими международными экспертами, тогда будем говорить", - отметил министр.

Также смотрите: Армия РФ уничтожила или повредила 353 объекта культурного наследия, больше всего - на Харьковщине, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+36
Ще один дерибанщик бабла заявив про себе 😡
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29.05.2022 18:14
+29
Звичайно, можна було би і фінансувати Армію, але тоді в нас не було би грошей на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам'яток культури...
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29.05.2022 18:17
+24
Знаємо ми як ви калькуляції проводите
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29.05.2022 18:13
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Правила форума Совет форумчан
Знаємо ми як ви калькуляції проводите
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29.05.2022 18:13 Ответить
3Це буде Велике культурництво,ще одна пилорама по розпилу державного бабла!!!))
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29.05.2022 18:31 Ответить
Ще один дерибанщик бабла заявив про себе 😡
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29.05.2022 18:14 Ответить
tak kacapi za vse platjaat - pust bude
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29.05.2022 18:19 Ответить
Эта культурная ****** лучше бы подумала о краеведческих музеях на прифронтовых территориях которые еще пока целы,что бы потом не пришлось волосы на жопе рвать о утраченных артефактах нашей истории как это было с картинами Приймаченко,скифским золотом в Мелитополе и раскераченным музеем Сковороды.
где *** эвакуация экспонатов времен Запорожской Сечи!? Никополь и Хортица в зоне досягаемости,почему экспонаты еще не вывезены на четвертом месяце войны?!
зеленые дегенераты
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29.05.2022 22:10 Ответить
Сотні, сотні мільярдів йому потрібні
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29.05.2022 18:15 Ответить
Чим більше -- тим краще! Якось так...
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29.05.2022 18:19 Ответить
не продешевить бы берите 5 млрд чтоб наверняка
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29.05.2022 18:15 Ответить
Круто, за 350 памятника миллиарды евро, да кто ж тебе в Европе даст такие деньжища на твой дерибан?
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29.05.2022 21:16 Ответить
Пацаны уже потирают руки..
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29.05.2022 18:15 Ответить
Тількі через ЮНЕСКО . Знаемо ми ваших БЕНЬ
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29.05.2022 18:17 Ответить
помовчав би "великий будівник", поки мільярди потрібні в першу чергу на ********** та озброєння та захист!!!
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29.05.2022 18:17 Ответить
Звичайно, можна було би і фінансувати Армію, але тоді в нас не було би грошей на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам'яток культури...
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29.05.2022 18:17 Ответить
Яке може бути відновлення культурних пам'яток коли війну не закінчено, усі кошти мають йти на Збройні сили
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29.05.2022 18:18 Ответить
.. так вовік на передок поїхав, бронік нап'ялив, ща всіх в атаку поведе і війну закінчить
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29.05.2022 18:30 Ответить
сначала надо думать о победе Украины. уже который раз чиновники Украины говорят о восстановлении Украины. НАДО О ПОБЕДЕ ДУМАТ СЕЙЧАСССССССС!!!!!!!!
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29.05.2022 18:20 Ответить
Ви про що ?

Зелених тваринок цікавить тільки бабло , а не перемога , на жаль ,
але це так! )
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29.05.2022 18:32 Ответить
Бабло це добре! воно ж завжди перемагає зло.. ніби так?.
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29.05.2022 19:10 Ответить
trilliony
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29.05.2022 18:21 Ответить
Триліярди!!)))
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29.05.2022 18:37 Ответить
Ткаченко з зеленою шоблою вже планують розпил міжнародної допомоги на відновлення..
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29.05.2022 18:24 Ответить
Ткаченко вже милиться пилити міжнародну допомогу на відновлення.
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29.05.2022 18:28 Ответить
Беня з цієі шобли вже в оффшори розприділяє бабло , яке нам посилає
весь світ , а у боневтіка все одно грошей нема )
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29.05.2022 18:29 Ответить
Багато з тих пам'яток і відновлювати не варто. Щось хлопці забігали. Переживаєте , що грошей не дадуть? Правильно . Просто так по вашіх калькуляціях ніхто вам нічого не дасть. І до речі, будівельників в Україні не так багато. Будуватимуть здебільшого іноземці. Тому тендери будуть не ваші. А спонсорів. Не роззявляйте свої пащеки!
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29.05.2022 18:29 Ответить
Ткаченко - це ж холуйок Бені , тому почалися волнєнія
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29.05.2022 18:33 Ответить
Доречі а де він зник,за попередній рік він сотні інтерв'ю роздавав у ЗМІ,зараз така тиша, це щось неймовірне..
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29.05.2022 18:46 Ответить
Беня в Дніпрі , сидить там в бунькері і керує грошовими потоками до нашоі краіни і гуманітарною допомогою нам + займається нафтовими поставками !
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29.05.2022 19:24 Ответить
Невірю. Беня виносив розрахункові центри на захищену територію. Найвирогідніше австрія
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29.05.2022 20:34 Ответить
Вчора,з Вени був відосик:- біля готелю бевзі з люксових позашляховиків покалічили таксистів. Схоже на відповідь
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29.05.2022 20:31 Ответить
Зільоні рукавадітєлі почали говорити про знищену культуру... а вам він яке відношення до культури має? Невже торгаші від шоу бізнесу це культура?
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29.05.2022 18:37 Ответить
зроблять "парад із зайчиками" на Майдані на мільярд євро- дайош "культурку" :

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29.05.2022 19:50 Ответить
Давай зробимо пам"ятник з тебе.
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29.05.2022 18:38 Ответить
Про що розмова?Закінчити війну спочатку треба.На армію потрібні кошти,хлопці за свої гроші купляють броніки,одяг.А далі,скільки житла потрібно збудувати для людей,які залишилися без нічого,дороги,мости,а вдовам,дітям,батькам,які залишилися без своїх хлопців,які загинули на війні
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29.05.2022 18:44 Ответить
Це вже без тебе в##лядок малороський.
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29.05.2022 19:00 Ответить
Там вже й Кім про президентські амбіції заговорив, квартал 95 завжди весело.
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29.05.2022 19:08 Ответить
*****, як циган з лошатком!
Та спочатку закінчіть війну перемогою України!
Зелений до...бо...об Ткаченко!
Чому Порошенка не випустили на ПА НАТО, клоуни!?
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29.05.2022 19:20 Ответить
Житла в людей нема а твої памятники почекають да наармію треба
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29.05.2022 19:24 Ответить
Просто поражаюсь, как всё, что говорят и делают зелёные вовремя - то перестраивать ж/д дорогу под европейскую, то культура - без победы не будет ни какой культуры - всему своё время - и Чонгар тоже подойдёт к правде.
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29.05.2022 19:34 Ответить
харя не лопне?
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29.05.2022 19:50 Ответить
хера собі апетити в зелених патріотів!
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29.05.2022 20:08 Ответить
Клоун кончений. Краще шукав би гроші на придбання військової амуніції і обладнання
для армії
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29.05.2022 20:12 Ответить
Ткаченко, де скіфське золото Директор музею в Мелітополі офіційно заявила, що цей "міністр" жодної вказівки щодо цього не давав!!!
Про які гроші він верзе - йому місце на нарах
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29.05.2022 20:40 Ответить
А Беня поверне вкрадені 5 млрд.? Чи ми зі своєї кишені йому подарували?
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29.05.2022 21:03 Ответить
А ЯКЩО БЕЗ РОЗПИЛУ, ТО СКІЛЬКИ?
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29.05.2022 21:25 Ответить
На фиг нам ваши памятьники, у нас люди гибнут.
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30.05.2022 02:38 Ответить
 
 