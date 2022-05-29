На восстановление памятников культуры нужны миллиарды евро, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Стоимость восстановления поврежденных в результате боевых действий памятников культуры может достигать миллиардов евро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в комментарии Укринформу.
Он отметил, что в результате боевых действий в областях повреждено более 350 культурных памятников. Чиновник уточнил, что сейчас проходит детальный учет и расчет будущих расходов.
"Мы примерно понимаем, каким образом можно начинать восстанавливать совместно с нашими коллегами из Минрегионстроя и Мининфраструктуры те достопримечательности, которые были разрушены частично. Мы в ближайшее время будем проводить калькуляцию и будем понимать, какой ценой это обойдется", – проинформировал Ткаченко.
Министр выразил мнение, что сумма восстановления будет внушительной – миллиарды евро.
Для восстановления украинского культурного наследия, поврежденного в результате боевых действий, может быть создан большой фонд при содействии европейских партнеров, отметил Ткаченко.
"Мы говорим с нашими коллегами, европейскими министрами, о создании большого фонда, чтобы можно было реставрировать достопримечательности нашей культуры. Когда посчитаем, в частности, это будем делать с нашими международными экспертами, тогда будем говорить", - отметил министр.
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где *** эвакуация экспонатов времен Запорожской Сечи!? Никополь и Хортица в зоне досягаемости,почему экспонаты еще не вывезены на четвертом месяце войны?!
зеленые дегенераты
Зелених тваринок цікавить тільки бабло , а не перемога , на жаль ,
але це так! )
весь світ , а у боневтіка все одно грошей нема )
Та спочатку закінчіть війну перемогою України!
Зелений до...бо...об Ткаченко!
Чому Порошенка не випустили на ПА НАТО, клоуни!?
для армії
Про які гроші він верзе - йому місце на нарах