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На відновлення пам'яток культури потрібно мільярди євро, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Вартість відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам’яток культури може сягати мільярдів євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що внаслідок бойових дій в областях пошкоджено понад 350 культурних пам‘яток. Урядовець уточнив, що наразі проходить детальний облік та обрахунок майбутніх витрат.

"Ми приблизно розуміємо, яким чином можна починати відбудовувати спільно з нашими колегами з Мінрегіонбуду та Мінінфраструктури ті пам‘ятки, які були зруйновані частково. Ми найближчим часом будемо проводити калькуляцію і матимемо розуміння, яким коштом це обійдеться", – поінформував Ткаченко.

Читайте також: За час повномасштабної війни окупанти повністю знищили 9 об'єктів культурної спадщини України, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Міністр висловив думку, що сума відновлення буде значною – мільярди євро.

Для відновлення української культурної спадщини, пошкодженої внаслідок бойових дій, може бути створено великий фонд за сприяння європейських партнерів, зазначив Ткаченко.

"Ми говоримо з нашими колегами, європейськими міністрами, про створення великого фонду, щоб можна було реставрувати пам‘ятки нашої культури. Коли порахуємо, зокрема це будемо робити з нашими міжнародними експертами, тоді будемо говорити", – зазначив міністр.

Також дивіться: Армія РФ знищила або пошкодила 353 об’єкти культурної спадщини, найбільше - на Харківщині, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+36
Ще один дерибанщик бабла заявив про себе 😡
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29.05.2022 18:14
+29
Звичайно, можна було би і фінансувати Армію, але тоді в нас не було би грошей на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам'яток культури...
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29.05.2022 18:17
+24
Знаємо ми як ви калькуляції проводите
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29.05.2022 18:13
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Знаємо ми як ви калькуляції проводите
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29.05.2022 18:13 Відповісти
3Це буде Велике культурництво,ще одна пилорама по розпилу державного бабла!!!))
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29.05.2022 18:31 Відповісти
Ще один дерибанщик бабла заявив про себе 😡
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29.05.2022 18:14 Відповісти
tak kacapi za vse platjaat - pust bude
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29.05.2022 18:19 Відповісти
Эта культурная ****** лучше бы подумала о краеведческих музеях на прифронтовых территориях которые еще пока целы,что бы потом не пришлось волосы на жопе рвать о утраченных артефактах нашей истории как это было с картинами Приймаченко,скифским золотом в Мелитополе и раскераченным музеем Сковороды.
где *** эвакуация экспонатов времен Запорожской Сечи!? Никополь и Хортица в зоне досягаемости,почему экспонаты еще не вывезены на четвертом месяце войны?!
зеленые дегенераты
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29.05.2022 22:10 Відповісти
Сотні, сотні мільярдів йому потрібні
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29.05.2022 18:15 Відповісти
Чим більше -- тим краще! Якось так...
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29.05.2022 18:19 Відповісти
не продешевить бы берите 5 млрд чтоб наверняка
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29.05.2022 18:15 Відповісти
Круто, за 350 памятника миллиарды евро, да кто ж тебе в Европе даст такие деньжища на твой дерибан?
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29.05.2022 21:16 Відповісти
Пацаны уже потирают руки..
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29.05.2022 18:15 Відповісти
Тількі через ЮНЕСКО . Знаемо ми ваших БЕНЬ
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29.05.2022 18:17 Відповісти
помовчав би "великий будівник", поки мільярди потрібні в першу чергу на ********** та озброєння та захист!!!
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29.05.2022 18:17 Відповісти
Звичайно, можна було би і фінансувати Армію, але тоді в нас не було би грошей на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам'яток культури...
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29.05.2022 18:17 Відповісти
Яке може бути відновлення культурних пам'яток коли війну не закінчено, усі кошти мають йти на Збройні сили
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29.05.2022 18:18 Відповісти
.. так вовік на передок поїхав, бронік нап'ялив, ща всіх в атаку поведе і війну закінчить
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29.05.2022 18:30 Відповісти
сначала надо думать о победе Украины. уже который раз чиновники Украины говорят о восстановлении Украины. НАДО О ПОБЕДЕ ДУМАТ СЕЙЧАСССССССС!!!!!!!!
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29.05.2022 18:20 Відповісти
Ви про що ?

Зелених тваринок цікавить тільки бабло , а не перемога , на жаль ,
але це так! )
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29.05.2022 18:32 Відповісти
Бабло це добре! воно ж завжди перемагає зло.. ніби так?.
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29.05.2022 19:10 Відповісти
trilliony
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29.05.2022 18:21 Відповісти
Триліярди!!)))
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29.05.2022 18:37 Відповісти
Ткаченко з зеленою шоблою вже планують розпил міжнародної допомоги на відновлення..
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29.05.2022 18:24 Відповісти
Ткаченко вже милиться пилити міжнародну допомогу на відновлення.
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29.05.2022 18:28 Відповісти
Беня з цієі шобли вже в оффшори розприділяє бабло , яке нам посилає
весь світ , а у боневтіка все одно грошей нема )
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29.05.2022 18:29 Відповісти
Багато з тих пам'яток і відновлювати не варто. Щось хлопці забігали. Переживаєте , що грошей не дадуть? Правильно . Просто так по вашіх калькуляціях ніхто вам нічого не дасть. І до речі, будівельників в Україні не так багато. Будуватимуть здебільшого іноземці. Тому тендери будуть не ваші. А спонсорів. Не роззявляйте свої пащеки!
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29.05.2022 18:29 Відповісти
Ткаченко - це ж холуйок Бені , тому почалися волнєнія
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29.05.2022 18:33 Відповісти
Доречі а де він зник,за попередній рік він сотні інтерв'ю роздавав у ЗМІ,зараз така тиша, це щось неймовірне..
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29.05.2022 18:46 Відповісти
Беня в Дніпрі , сидить там в бунькері і керує грошовими потоками до нашоі краіни і гуманітарною допомогою нам + займається нафтовими поставками !
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29.05.2022 19:24 Відповісти
Невірю. Беня виносив розрахункові центри на захищену територію. Найвирогідніше австрія
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29.05.2022 20:34 Відповісти
Вчора,з Вени був відосик:- біля готелю бевзі з люксових позашляховиків покалічили таксистів. Схоже на відповідь
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29.05.2022 20:31 Відповісти
Зільоні рукавадітєлі почали говорити про знищену культуру... а вам він яке відношення до культури має? Невже торгаші від шоу бізнесу це культура?
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29.05.2022 18:37 Відповісти
зроблять "парад із зайчиками" на Майдані на мільярд євро- дайош "культурку" :

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29.05.2022 19:50 Відповісти
Давай зробимо пам"ятник з тебе.
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29.05.2022 18:38 Відповісти
Про що розмова?Закінчити війну спочатку треба.На армію потрібні кошти,хлопці за свої гроші купляють броніки,одяг.А далі,скільки житла потрібно збудувати для людей,які залишилися без нічого,дороги,мости,а вдовам,дітям,батькам,які залишилися без своїх хлопців,які загинули на війні
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29.05.2022 18:44 Відповісти
Це вже без тебе в##лядок малороський.
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29.05.2022 19:00 Відповісти
Там вже й Кім про президентські амбіції заговорив, квартал 95 завжди весело.
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29.05.2022 19:08 Відповісти
*****, як циган з лошатком!
Та спочатку закінчіть війну перемогою України!
Зелений до...бо...об Ткаченко!
Чому Порошенка не випустили на ПА НАТО, клоуни!?
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29.05.2022 19:20 Відповісти
Житла в людей нема а твої памятники почекають да наармію треба
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29.05.2022 19:24 Відповісти
Просто поражаюсь, как всё, что говорят и делают зелёные вовремя - то перестраивать ж/д дорогу под европейскую, то культура - без победы не будет ни какой культуры - всему своё время - и Чонгар тоже подойдёт к правде.
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29.05.2022 19:34 Відповісти
харя не лопне?
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29.05.2022 19:50 Відповісти
хера собі апетити в зелених патріотів!
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29.05.2022 20:08 Відповісти
Клоун кончений. Краще шукав би гроші на придбання військової амуніції і обладнання
для армії
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29.05.2022 20:12 Відповісти
Ткаченко, де скіфське золото Директор музею в Мелітополі офіційно заявила, що цей "міністр" жодної вказівки щодо цього не давав!!!
Про які гроші він верзе - йому місце на нарах
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29.05.2022 20:40 Відповісти
А Беня поверне вкрадені 5 млрд.? Чи ми зі своєї кишені йому подарували?
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29.05.2022 21:03 Відповісти
А ЯКЩО БЕЗ РОЗПИЛУ, ТО СКІЛЬКИ?
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29.05.2022 21:25 Відповісти
На фиг нам ваши памятьники, у нас люди гибнут.
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30.05.2022 02:38 Відповісти
 
 