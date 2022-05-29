На відновлення пам'яток культури потрібно мільярди євро, - Ткаченко
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Вартість відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам’яток культури може сягати мільярдів євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у коментарі Укрінформу.
Він зазначив, що внаслідок бойових дій в областях пошкоджено понад 350 культурних пам‘яток. Урядовець уточнив, що наразі проходить детальний облік та обрахунок майбутніх витрат.
"Ми приблизно розуміємо, яким чином можна починати відбудовувати спільно з нашими колегами з Мінрегіонбуду та Мінінфраструктури ті пам‘ятки, які були зруйновані частково. Ми найближчим часом будемо проводити калькуляцію і матимемо розуміння, яким коштом це обійдеться", – поінформував Ткаченко.
Міністр висловив думку, що сума відновлення буде значною – мільярди євро.
Для відновлення української культурної спадщини, пошкодженої внаслідок бойових дій, може бути створено великий фонд за сприяння європейських партнерів, зазначив Ткаченко.
"Ми говоримо з нашими колегами, європейськими міністрами, про створення великого фонду, щоб можна було реставрувати пам‘ятки нашої культури. Коли порахуємо, зокрема це будемо робити з нашими міжнародними експертами, тоді будемо говорити", – зазначив міністр.
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где *** эвакуация экспонатов времен Запорожской Сечи!? Никополь и Хортица в зоне досягаемости,почему экспонаты еще не вывезены на четвертом месяце войны?!
зеленые дегенераты
Зелених тваринок цікавить тільки бабло , а не перемога , на жаль ,
але це так! )
весь світ , а у боневтіка все одно грошей нема )
Та спочатку закінчіть війну перемогою України!
Зелений до...бо...об Ткаченко!
Чому Порошенка не випустили на ПА НАТО, клоуни!?
для армії
Про які гроші він верзе - йому місце на нарах