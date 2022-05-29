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Новости Война в Украине
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обстрел (20085) Харьков (6510) Терехов (200)

Один из районов Харькова снова обстреляли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,обстріл

Один из районов Харькова 29 мая снова подвергся артобстрелам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировал в эфире марафона новостей харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Очень напряженные дни. Был массированный обстрел несколько дней назад. Харьков не прекращают обстреливать, и сегодня мы также, к сожалению, имеем обстрел одной из частей города. Горожанам нужно быть очень осторожными", - сказал Терехов.

Он подчеркнул, что жителям города необходимо осознавать все риски и не пренебрегать вопросами безопасности.

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"Да, в городе открываются кафе, рестораны, магазины. Но все должны понимать, что опасность ракетних ударов и обстрелов сохраняется. Люди, которые возвращаются после эвакуации, приезжают в совершенно другой город. Идет война – и люди должны это понимать", - сказал Терехов.

По словам городского головы, на сегодняшний день все входы на станции метрополитена уже открыты, в подземке можно спрятаться во время воздушной тревоги.

По информации агентства, обстрелам подвергся район на севере Харькова. Информации о последствиях пока нет.
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Топ комментарии
+10
ну чесно, яка мета його там присутності була? кому це було потрібно? моральна підтримка військових?..щось сумнівно, що медалей їм тре було..
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29.05.2022 19:08
+6
ну от сунувся гарант...
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29.05.2022 19:07
+6
ну, так первый же раз с начала войны верховная крыса вылезла из бункера и съездило на передовую. мало нам бед так еще это Ґ приперлося.
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29.05.2022 19:23
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ну от сунувся гарант...
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29.05.2022 19:07 Ответить
ну чесно, яка мета його там присутності була? кому це було потрібно? моральна підтримка військових?..щось сумнівно, що медалей їм тре було..
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29.05.2022 19:08 Ответить
Цей во, можете посміятись, але полуниця була б доречніша -- переконаний!
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29.05.2022 22:05 Ответить
Ібашило світлом на полнеба а звук був такий собі
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29.05.2022 19:20 Ответить
В районе северной?
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29.05.2022 19:23 Ответить
Химоружие?
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29.05.2022 22:51 Ответить
ну, так первый же раз с начала войны верховная крыса вылезла из бункера и съездило на передовую. мало нам бед так еще это Ґ приперлося.
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29.05.2022 19:23 Ответить
По ходу наша "верховна криса" постійно шарахається по Києву і області з іноземними делегаціями.
В тебе є українські телеканали? Чи в Ольгіно українські телеканали не беруть?
Може, Любаша, ти переплутала нашу "верховну крису" з вашою "верховною крисою"?
То не плутай. Хоча це і криса, але вона наша криса!
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29.05.2022 20:56 Ответить
Пусть путин в Харьков приедет-точно обстреливать не будут.Поменяет свой бункер на уютный харьковский подвальчик.Уверена такие как ты,любоффь,будут рады.Сразу все беды ваши закончатся.
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29.05.2022 21:07 Ответить
специально для подоляковских ботов информация, а то им методички очень редко обновляют.

Зеленський вперше з початку війни виїхав за межами Київської області - на передову на Харківщині
между прочим, Пятый президент когда выполнял свои обязанности Главнокомандующего, с передовой не вылазил, и постоянно находился вместе со своей Армией. не то, что это недоразумение гундосое...
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29.05.2022 21:25 Ответить
Передовая на Мальдивах? "Не вылазил"- это серьезно.Вы так точно не бот.Те хоть грамотнее.
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29.05.2022 21:43 Ответить
Ванька Натальєвіч... чухайнаху!
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29.05.2022 21:53 Ответить
С удовольствием.Ты с любани вынул уже? Помой и оботри.робертино.
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29.05.2022 22:02 Ответить
дававйте ответку по белгороду.
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29.05.2022 20:35 Ответить
Ой, Бубучка не постраждала?
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29.05.2022 21:55 Ответить
 
 