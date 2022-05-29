Один из районов Харькова снова обстреляли

Один из районов Харькова 29 мая снова подвергся артобстрелам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировал в эфире марафона новостей харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Очень напряженные дни. Был массированный обстрел несколько дней назад. Харьков не прекращают обстреливать, и сегодня мы также, к сожалению, имеем обстрел одной из частей города. Горожанам нужно быть очень осторожными", - сказал Терехов.

Он подчеркнул, что жителям города необходимо осознавать все риски и не пренебрегать вопросами безопасности.

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"Да, в городе открываются кафе, рестораны, магазины. Но все должны понимать, что опасность ракетних ударов и обстрелов сохраняется. Люди, которые возвращаются после эвакуации, приезжают в совершенно другой город. Идет война – и люди должны это понимать", - сказал Терехов.

По словам городского головы, на сегодняшний день все входы на станции метрополитена уже открыты, в подземке можно спрятаться во время воздушной тревоги.

По информации агентства, обстрелам подвергся район на севере Харькова. Информации о последствиях пока нет.