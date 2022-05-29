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Новини Війна в Україні
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обстріл (20960) Харків (3874) Терехов (242)

Один із районів Харкова знову обстріляли

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,обстріл

Один із районів Харкова 29 травня знову зазнав артобстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував в ефірі марафону новин Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Дуже напружені дні. Був масований обстріл кілька днів тому. Харків не припиняють обстрілювати, і сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста. Містянам треба бути дуже обережними", - сказав Терехов.

Він наголосив, що жителям міста необхідно усвідомлювати всі ризики і не нехтувати питаннями безпеки.

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"Так, у місті відкриваються кафе, ресторани, магазини. Але всі мають розуміти, що небезпека ракетних ударів та обстрілів зберігається. Люди, які повертаються після евакуації, приїжджають у зовсім інше місто. Йде війна – і люди мають це розуміти", - сказав Терехов.

За словами міського голови, на сьогодні всі входи на станції метрополітену вже відкрито, у підземці можна сховатися під час повітряної тривоги.

За інформацією агентства, обстрілів зазнав район на півночі Харкова. Інформації про наслідки поки що немає.
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Топ коментарі
+10
ну чесно, яка мета його там присутності була? кому це було потрібно? моральна підтримка військових?..щось сумнівно, що медалей їм тре було..
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29.05.2022 19:08
+6
ну от сунувся гарант...
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29.05.2022 19:07
+6
ну, так первый же раз с начала войны верховная крыса вылезла из бункера и съездило на передовую. мало нам бед так еще это Ґ приперлося.
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29.05.2022 19:23
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ну от сунувся гарант...
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29.05.2022 19:07 Відповісти
ну чесно, яка мета його там присутності була? кому це було потрібно? моральна підтримка військових?..щось сумнівно, що медалей їм тре було..
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29.05.2022 19:08 Відповісти
Цей во, можете посміятись, але полуниця була б доречніша -- переконаний!
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29.05.2022 22:05 Відповісти
Ібашило світлом на полнеба а звук був такий собі
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29.05.2022 19:20 Відповісти
В районе северной?
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29.05.2022 19:23 Відповісти
Химоружие?
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29.05.2022 22:51 Відповісти
ну, так первый же раз с начала войны верховная крыса вылезла из бункера и съездило на передовую. мало нам бед так еще это Ґ приперлося.
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29.05.2022 19:23 Відповісти
По ходу наша "верховна криса" постійно шарахається по Києву і області з іноземними делегаціями.
В тебе є українські телеканали? Чи в Ольгіно українські телеканали не беруть?
Може, Любаша, ти переплутала нашу "верховну крису" з вашою "верховною крисою"?
То не плутай. Хоча це і криса, але вона наша криса!
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29.05.2022 20:56 Відповісти
Пусть путин в Харьков приедет-точно обстреливать не будут.Поменяет свой бункер на уютный харьковский подвальчик.Уверена такие как ты,любоффь,будут рады.Сразу все беды ваши закончатся.
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29.05.2022 21:07 Відповісти
специально для подоляковских ботов информация, а то им методички очень редко обновляют.

Зеленський вперше з початку війни виїхав за межами Київської області - на передову на Харківщині
между прочим, Пятый президент когда выполнял свои обязанности Главнокомандующего, с передовой не вылазил, и постоянно находился вместе со своей Армией. не то, что это недоразумение гундосое...
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29.05.2022 21:25 Відповісти
Передовая на Мальдивах? "Не вылазил"- это серьезно.Вы так точно не бот.Те хоть грамотнее.
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29.05.2022 21:43 Відповісти
Ванька Натальєвіч... чухайнаху!
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29.05.2022 21:53 Відповісти
С удовольствием.Ты с любани вынул уже? Помой и оботри.робертино.
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29.05.2022 22:02 Відповісти
дававйте ответку по белгороду.
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29.05.2022 20:35 Відповісти
Ой, Бубучка не постраждала?
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29.05.2022 21:55 Відповісти
 
 