Один із районів Харкова знову обстріляли

Один із районів Харкова 29 травня знову зазнав артобстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував в ефірі марафону новин Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Дуже напружені дні. Був масований обстріл кілька днів тому. Харків не припиняють обстрілювати, і сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста. Містянам треба бути дуже обережними", - сказав Терехов.

Він наголосив, що жителям міста необхідно усвідомлювати всі ризики і не нехтувати питаннями безпеки.

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"Так, у місті відкриваються кафе, ресторани, магазини. Але всі мають розуміти, що небезпека ракетних ударів та обстрілів зберігається. Люди, які повертаються після евакуації, приїжджають у зовсім інше місто. Йде війна – і люди мають це розуміти", - сказав Терехов.

За словами міського голови, на сьогодні всі входи на станції метрополітену вже відкрито, у підземці можна сховатися під час повітряної тривоги.

За інформацією агентства, обстрілів зазнав район на півночі Харкова. Інформації про наслідки поки що немає.