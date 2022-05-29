Делаем все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк, - Зеленский

Украинские военные делают все возможное для сдерживания наступления российских захватчиков на Северодонецк Луганской области.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", - отметил глава страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к 4 городам Украины - Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. ВИДЕО