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Зеленский (16498) Северодонецк (601)

Делаем все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украинские военные делают все возможное для сдерживания наступления российских захватчиков на Северодонецк Луганской области.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", - отметил глава страны.

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Топ комментарии
+50
Треба просто перестати брехати.
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29.05.2022 21:46
+40
Ти вже зробив все, шоб "стримати" наступ з Криму
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29.05.2022 21:49
+38
вова, менше пзди, більше працюй. хоча ти і працювати не вмієш, тоді просто не пзди.
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29.05.2022 21:48
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Треба просто перестати брехати.
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29.05.2022 21:46 Ответить
Никогда не встретишь еврейского чемпиона по киданию ядра. Просто зачем ядро кидать, если оно можно пригодиться? Вообще у евреев не приветствуются все виды спорта, в которых нужно с чем-то расставаться.
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29.05.2022 21:51 Ответить
Це він щось робить можливе?
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29.05.2022 21:48 Ответить
вова, менше пзди, більше працюй. хоча ти і працювати не вмієш, тоді просто не пзди.
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29.05.2022 21:48 Ответить
Ти вже зробив все, шоб "стримати" наступ з Криму
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29.05.2022 21:49 Ответить
перестань дрочи**ти
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29.05.2022 21:49 Ответить
- "можна збільшити бюджет армії, але тоді ми не зможемо будувати більше доріг"...
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29.05.2022 21:50 Ответить
Десь це я вже чув...
О згадав про Маріуполь і його Захистників.
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29.05.2022 21:50 Ответить
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29.05.2022 21:50 Ответить
Робимо все, щоб стримати російський наступ на Сєверодонецьк, - Зеленський
============
особливо безугла старається-то закон про розстріл солдат то наклепи на Бутусова.
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29.05.2022 21:51 Ответить
этот кловун побриться не пробовал...? или сидел на Северной Салтовке всё время под бомбёжками...?
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29.05.2022 21:53 Ответить
щоб одразу всі побачили які він щоки наїв ?
точить, як миші держрезер
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29.05.2022 21:57 Ответить
так он создает видимость усердной работы, к тому же он не отдыхал три месяца, а это катастрофа.
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29.05.2022 22:08 Ответить
Тогда потеряется весь образ Зегевары !
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30.05.2022 09:21 Ответить
Особливо ти так щось робиш...язиком.
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29.05.2022 21:55 Ответить
"Робимо все " - і Маріуполь окупований і "Азов" невідомо де?
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29.05.2022 21:57 Ответить
похоже фуражку в ателье замовыв...
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29.05.2022 21:57 Ответить
"...но если есть порох - дай огня!" (В.Цой).
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29.05.2022 21:58 Ответить
так заборонив пороху виліт
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29.05.2022 22:03 Ответить
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29.05.2022 22:00 Ответить
Скільки вже можна кормити народ відеозверненнями нікому не жарко не холодно, займись чимось корисним звільняй Азовців, як обіцяв!
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29.05.2022 22:01 Ответить
Єрмака,відправляй в Северодонецк,він допоможе і Демченка.Ой забув,ще безуглу.
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29.05.2022 22:01 Ответить
Арестович скоро генерала отримає в нього титановий язик він вже зелену жопу до сяйва відполірувати!
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29.05.2022 22:11 Ответить
Коригувальників і так вистачає, баканова нixуя не ловить.
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30.05.2022 02:12 Ответить
Хоть бы раз на фронт сьездил,поддержать бойцов а пис.еть не мешки ворочать.
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29.05.2022 22:01 Ответить
Вот не надо этого. Пусть уж лучше так…
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29.05.2022 22:05 Ответить
Не, ну чо. Один был семинаристом, другой художником-открыточником, у нас клоун. И только вовочка с пеленок был кгбистом. Не нашей бранжи
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29.05.2022 22:05 Ответить
А можэ пайдёшь уже в отставку, бо ты и так уже себе статью за госизмену заработал
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29.05.2022 22:16 Ответить
Цікаво, а "тєлєхранітєль"
колись від нього відходить?
Чи *** нікроку ?
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29.05.2022 22:19 Ответить
Він з ним спить , валєтом
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29.05.2022 23:49 Ответить
Попытка торпедирования пдч України в НАТО Зеленью и ОП привело к задержке поступления вооружения и соответственно к тяжелейшему положению ВСУ на восточном фронте.
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29.05.2022 22:20 Ответить
Северодонецк это последний город и последняя граница Луганщины. Зеленский врет.
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29.05.2022 22:31 Ответить
Есть ещё Лисичанск.
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29.05.2022 22:55 Ответить
Він же не вивчав географію України.
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30.05.2022 02:13 Ответить
Зеленський казав: Якщо не закінчу війну, то потрібна інша людина. 😊Він не тільки її не закінчив , а ще й халатністю і своєю бездарністю спровокував повномаштабну війну в Украіні !!

Пора йти , Вова , пора
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29.05.2022 23:47 Ответить
Я вам нічєго нє должен.
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30.05.2022 20:06 Ответить
Про@бали… ЦЕЛЫЙ год!
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29.05.2022 23:57 Ответить
Да не целый год , а ВСЁ про@бали!
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30.05.2022 00:12 Ответить
Три года , по крайней мере, точно просрали 😡
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30.05.2022 00:24 Ответить
Нажерся ***** шашликів з данилою на травневі? І не вдавило падлу, півніст херов.
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30.05.2022 08:12 Ответить
Єдине що ти мразь робиш,то пишиш відосикі і намагаєшся насрати Порошенко.
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30.05.2022 09:51 Ответить
ну усе.....Маріуполь 2
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30.05.2022 09:55 Ответить
 
 