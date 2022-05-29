Делаем все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные делают все возможное для сдерживания наступления российских захватчиков на Северодонецк Луганской области.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", - отметил глава страны.
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О згадав про Маріуполь і його Захистників.
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особливо безугла старається-то закон про розстріл солдат то наклепи на Бутусова.
точить, як миші держрезер
колись від нього відходить?
Чи *** нікроку ?
Пора йти , Вова , пора