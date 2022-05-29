Робимо все, щоб стримати російський наступ на Сєверодонецьк, - Зеленський
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Українські військові роблять все можливе для стримування наступу російських загарбників на Сєвєродонецьк Луганської області.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Захопити Сєверодонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі – як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів, 32, де розташована Сєверодонецька адміністрація", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+50 Влад Казарецький
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+40 Mykola Trofimenko
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+38 Yakov Yakov
показати весь коментар29.05.2022 21:48
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О згадав про Маріуполь і його Захистників.
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особливо безугла старається-то закон про розстріл солдат то наклепи на Бутусова.
точить, як миші держрезер
колись від нього відходить?
Чи *** нікроку ?
Пора йти , Вова , пора